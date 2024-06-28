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    Anlık Bildirim

    Xiaomi SUV'un muhtemel tasarımı ortaya çıktı: Ferrari Purosangue'ye benziyor

    Xiaomi'nin ikinci otomobili ile ilgili detaylar netleşiyor. Şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı SUV aracın muhtemel tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli görüntüler yayınlandı.
    Xiaomi SUV'un tasarımı ortaya çıktı: Ferrari Purosangue gibi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi CEO'su Lei Jun daha önce yaptığı biraçıklamada doymuş elektrikli SUV pazarında rekabet etmeyeceklerini ve bunun yerine daha uygun fiyatlı ve uygun maliyetli uzatılmış menzilli modeller piyasaya süreceklerini söylemişti. Ancak internete yansıyan son detaylar şirketin hali hazırda elektrikli bir crossover test ettiğini ortaya koydu.
    Xiaomi SUV'un tasarımı ortaya çıktı: Ferrari Purosangue gibi Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacağınız üzere söz konusu aracın casus fotoğrafları kısa bir süre önce internete sızdırılmıştı. Kamuflajlı görüntülerden yola çıkılarak SUV gövde tipine sahip aracın gerçeğe yakın yüksek kaliteli render görüntüleri oluşturuldu. Son derece şık bir görünüm sunan otomobil ilk bakışta Ferrari'nin Purosangue modelini anımsatıyor.

    Xiaomi SUV'un tasarımı ortaya çıktı: Ferrari Purosangue gibi Tam Boyutta Gör

    Hangi modellere rakip olacak?

    Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı MX11 kod adına sahip. Yeni modelin SU7 ile aynı platformu kullanması bekleniyor. Fakat bu sefer, coupe-SUV tarzı bir gövde ile daha sportif ve şık bir görünüm sunacak. Bu sayede, özellikle genç sürücüler arasında ilgi uyandırması bekleniyor. MX11'in özellikle arka yolcular için daha geniş bir iç hacme ve daha fazla bagaj alanına sahip olacağı da tahminler arasında.

    Xiaomi SUV'un tasarımı ortaya çıktı: Ferrari Purosangue gibi Tam Boyutta Gör
    MX11'in fiyatının SU7'den biraz daha yüksek olacağı söyleniyor. Ancak Tesla Model Y gibi rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatla satışa sunulacak. Yeni modelin rekabet edeceği diğer araçları Ford Mustang Mach-E, Denza N7 ve IM LS6 olarak sıralayabiliriz. Xiaomi MX11'in 2025'in başlarında tanıtması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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