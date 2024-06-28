Xiaomi SUV'un muhtemel tasarımı ortaya çıktı: Ferrari Purosangue'ye benziyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi CEO'su Lei Jun daha önce yaptığı biraçıklamada doymuş elektrikli SUV pazarında rekabet etmeyeceklerini ve bunun yerine daha uygun fiyatlı ve uygun maliyetli uzatılmış menzilli modeller piyasaya süreceklerini söylemişti. Ancak internete yansıyan son detaylar şirketin hali hazırda elektrikli bir crossover test ettiğini ortaya koydu.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacağınız üzere söz konusu aracın casus fotoğrafları kısa bir süre önce internete sızdırılmıştı. Kamuflajlı görüntülerden yola çıkılarak SUV gövde tipine sahip aracın gerçeğe yakın yüksek kaliteli render görüntüleri oluşturuldu. Son derece şık bir görünüm sunan otomobil ilk bakışta Ferrari'nin Purosangue modelini anımsatıyor.

Tam Boyutta Gör

Hangi modellere rakip olacak?

Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı MX11 kod adına sahip. Yeni modelin SU7 ile aynı platformu kullanması bekleniyor. Fakat bu sefer, coupe-SUV tarzı bir gövde ile daha sportif ve şık bir görünüm sunacak. Bu sayede, özellikle genç sürücüler arasında ilgi uyandırması bekleniyor. MX11'in özellikle arka yolcular için daha geniş bir iç hacme ve daha fazla bagaj alanına sahip olacağı da tahminler arasında.

Tam Boyutta Gör MX11'in fiyatının SU7'den biraz daha yüksek olacağı söyleniyor. Ancak Tesla Model Y gibi rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatla satışa sunulacak. Yeni modelin rekabet edeceği diğer araçları Ford Mustang Mach-E, Denza N7 ve IM LS6 olarak sıralayabiliriz. Xiaomi MX11'in 2025'in başlarında tanıtması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi SUV'un tasarımı ortaya çıktı: Ferrari Purosangue gibi