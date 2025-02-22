Dünyanın ilk sentetik kas ve iskelet sistemine sahip insansı robotu tanıtıldı!

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Tam Boyutta Gör Bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz Android'ler yakın gelecekte gerçeğe dönüşebilir. Polonyalı bir girişim olan Clone Robotics, gerçekçi kaslara ve iskelet sistemine sahip insansı robotunu sergileyerek bu yönde önemli bir adım attı.

Protoclone V1 neler sunuyor?

Protoclone V1 isimli insansı robot, 200'den fazla serbestlik derecesine, 1.000 miyofibere ve 500 sensöre sahip. Şirket, Protclone V1'in dünyanın ilk iki ayaklı, kas-iskelet sistemine sahip Android'i olduğunu iddia ediyor. Clone'un Myofiber teknolojisi, insanlardaki gibi hassas kemik noktalarına bağlayarak iskeleti hareket ettirmek için yapay kaslar kullanıyor.

Aralık ayında Clone, ilk tam ölçekli insansı robotu olan Clone Alpha'nın tanıtımıyla rekabetçi insansı robotik pazarına girdi. Daha önce şirket, insan benzeri hareketler yapabilen bir insansı gövdeyi tanıtmıştı.

Şirketin yayınladığı 40 saniyelik bir videoda, Protoclone bir atölyede asılı halde, yüzü siyah, yansıtıcı bir maskeli şekilde çeşitli kol ve bacak hareketleri yaparken gösteriliyor. Protoclone, diğer insansı robotların aksine, insan iskelet, kas, damar ve sinir yapılarını taklit eden sentetik sistemlere sahip. Şirket, prototipin şu anda pnömatik sistemler kullandığını ancak geliştirme ilerledikçe hidrolik sistemlere geçeceklerini söylüyor.

2021'de kurulan ve biyomimetik robotik alanında çalışan Clone Robotics, biyolojik canlıların gücünü ve çevikliğini taklit eden robotlar geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, yapay kasları ve kemikleri kullanarak insan elinin işlevselliğini taklit eden bir robotik el geliştirerek işe başladı. Ekip bunun üzerine, gerçekçi omuz eklemleri, boyun omurgası ve hareket eden bir dirseğe sahip insansı bir gövde yarattı.

Clone Robotics, robotik yapıyı temel alıp hareketler oluşturmaktan ziyade, önce insan anatomisini taklit edip ardından yapay kaslarla doğal hareket kabiliyeti kazandırarak farklı bir yaklaşım benimsedi. Sonuç olarak ortaya, insan vücuduna şaşırtıcı derecede benzeyen ve ürkütücü derecede gerçekçi bir tasarım çıktı.

Yenilikçi Myofiber teknolojisiyle insan anatomisi taklit ediliyor

Clone Robotics, sert aktüatörleri yumuşak, suyla çalışan yapay kaslarla değiştirerek doğal yürüyüş elde etmek için insansı tasarımını geliştirdi. Myofiber yapay kas teknolojisiyle kas-tendon ünitelerini anatomik olarak doğru noktalara bağlayarak monolitik bir sistem oluşturan şirket, tendon arızalarını ortadan kaldırarak memeli iskelet kaslarını başarıyla taklit etti.

Şirket, bu teknolojinin 50 milisaniyenin altında tepki süresi, %30’dan fazla boşta kasılma oranı ve 3 gramlık kas lifi başına en az 1 kilogram kasılma gücü sağladığını belirtiyor. Aynı zamanda Myofiber’in güç, hız ve verimlilik açısından benzersiz olduğunu söylüyor.

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Clone Alpha'nın iskeleti, hafif kaynaşmış 206 kemik, tamamen hareketli eklemler ve yapay bağlar ile insan anatomisini yakın bir şekilde yansıtıyor. Hassas bağ ve tendon yerleşimi, omuzda 20, omurgada omur başına 6 ve el, bilek ve dirsek boyunca 26 olmak üzere üst gövdede 164 serbestlik derecesi sağlıyor.

Android'in sinir sistemi, kasları gerçek zamanlı olarak kontrol etmek için propriyoseptif ve görsel geri bildirim sistemlerini kullanıyor. 4 derinlik kamerası, 70 eylemsizlik sensörü ve 320 basınç sensörü, NVIDIA Jetson Thor GPU’ya bağlı mikrodenetleyiciler aracılığıyla veri iletiyor. 500 watt'lık bir elektrikli pompa, Aquajet valf teknolojisiyle hidrolik basıncı verimli bir şekilde ileterek gerçekçi hareket sağlıyor ve damar sistemine güç veriyor.

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