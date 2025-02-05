Dünyanın ilk nükleer güçle çalışan hidrojen üretim tesisi kuruluyor

Hdirojen için nükleer reaktör kullanılacak
HTGR, geleneksel nükleer reaktörlerden farklı olarak su yerine helyum gazı ile soğutuluyor. Bu sayede çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyor. JAEA, bu reaktörün ürettiği yüksek ısıyı kullanarak, karbon salınımı olmadan hidrojen üretmeyi amaçlıyor. Geleneksel reaktörler yaklaşık 300 derece sıcaklığa ulaşırken, HTGR'ler 800 dereceyi aşan sıcaklıklarda çalışabiliyor. Projeden sorumlu olan Nariaki Sakaba, “2030 yılına kadar hidrojen üretiminde başarılı olmayı ve bunu dünyanın en iyi teknolojisi olacak şekilde geliştirmeyi umuyoruz” dedi.
Japonya Atom Enerjisi Ajansı, projeyle ilgili resmi başvurusunu 2025 yılında Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu’na (NRA) sunmayı planlıyor. Onayın alınması halinde, tesisin inşasına 2026 yılında başlanacak. İlk hidrojen üretiminin ise 2030 yılında gerçekleşmesi hedefleniyor.
Uzun vadeli hedefler arasında bu teknolojinin ticarileştirilmesi ve 2030'ların sonlarında yaygın olarak kullanılması bulunuyor. Hidrojen, yakıt hücreli araçlar, çelik üretimi ve kimya endüstrisi gibi pek çok alanda kullanılıyor. Japonya, hidrojen bazlı enerji sistemlerine yaptığı yatırımlarla bu alanda küresel öncülerden biri olmayı amaçlıyor. Günümüzde hidrojen üretimi genellikle fosil yakıtların kullanıldığı yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Ancak bu yöntemler yüksek miktarda karbon salınımına neden olmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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