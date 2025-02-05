Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk nükleer güçle çalışan hidrojen üretim tesisi kuruluyor

    Japonya, karbonsuz enerji üretimi hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. JAEA nükleer reaktörle çalışan dünyanın ilk hidrojen üretim tesisini kuracak.
    Dünyanın ilk nükleer güçle çalışan hidrojen tesisi kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Japonya, karbonsuz enerji üretimi hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Japonya Atom Enerjisi Ajansı (JAEA), proje kapsamında ileri düzeydeki Yüksek Sıcaklıkta Gaz Soğutmalı Reaktör (HTGR) teknolojisini kullanarak hidrojen üretim tesisi kurmayı planlıyor. Proje hayata geçerse, dünya üzerinde bu türde çalışan ilk tesis olacak.

    Hdirojen için nükleer reaktör kullanılacak

    HTGR, geleneksel nükleer reaktörlerden farklı olarak su yerine helyum gazı ile soğutuluyor. Bu sayede çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyor. JAEA, bu reaktörün ürettiği yüksek ısıyı kullanarak, karbon salınımı olmadan hidrojen üretmeyi amaçlıyor. Geleneksel reaktörler yaklaşık 300 derece sıcaklığa ulaşırken, HTGR'ler 800 dereceyi aşan sıcaklıklarda çalışabiliyor. Projeden sorumlu olan Nariaki Sakaba, “2030 yılına kadar hidrojen üretiminde başarılı olmayı ve bunu dünyanın en iyi teknolojisi olacak şekilde geliştirmeyi umuyoruz” dedi.

    Dünyanın ilk nükleer güçle çalışan hidrojen tesisi kuruluyor Tam Boyutta Gör
    JAEA, hidrojen tesisi ile HTTR'yi borularla birbirine bağlayarak yüksek sıcaklıktaki helyum gazının dolaşımını sağlamayı planlıyor. Bu yüksek ısı, su ve metanın kimyasal reaksiyona girmesini sağlayarak büyük miktarda hidrojen üretimi için kullanılacak.

    Japonya Atom Enerjisi Ajansı, projeyle ilgili resmi başvurusunu 2025 yılında Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu’na (NRA) sunmayı planlıyor. Onayın alınması halinde, tesisin inşasına 2026 yılında başlanacak. İlk hidrojen üretiminin ise 2030 yılında gerçekleşmesi hedefleniyor.

    Uzun vadeli hedefler arasında bu teknolojinin ticarileştirilmesi ve 2030'ların sonlarında yaygın olarak kullanılması bulunuyor. Hidrojen, yakıt hücreli araçlar, çelik üretimi ve kimya endüstrisi gibi pek çok alanda kullanılıyor. Japonya, hidrojen bazlı enerji sistemlerine yaptığı yatırımlarla bu alanda küresel öncülerden biri olmayı amaçlıyor. Günümüzde hidrojen üretimi genellikle fosil yakıtların kullanıldığı yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Ancak bu yöntemler yüksek miktarda karbon salınımına neden olmakta.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    self servis oto yıkama kurulum fiyatları kablo tv manuel kanal arama günde 10 km yürümek airpods buldum nasıl kullanırım geçmişe dönük z raporu alma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 20
    Tecno Spark 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum