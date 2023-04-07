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    Dünyanın ilk sürücüsüz otobüs hizmeti başlıyor

    Otopilot destekli sürücüsüz otomobillerin yanında toplu taşıma araçları da geliştiriliyor. Şimdi dünyada ilk olduğu belirtilen sürücüsüz otobüs seferleri İskoçya’da başlıyor.
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    Dünyanın ilk sürücüsüz otobüs hizmeti başlıyor Tam Boyutta Gör
    Otobüs firması olan Stagecoach, dünyada ilk kez tam boyutlu ve sürücüsüz otobüs seferlerinin önümüzdeki aydan itibaren İskoçya'da başlayacağını duyurdu. Stagecoach tarafından yapılan açıklamada seferlerin 15 Mayıs’ta başlayacağı söylenirken rotanın ilk aşamada kısa olacağı belirtildi.

    Sürücüsüz otobüs dönemi başlıyor

    Stagecoach'a göre, araçların her biri, önceden seçilmiş yollarda saatte 80 kilometreye kadar hızla seyahat etmelerini sağlayacak özel sensörlerle donatılacak. Otobüslerin her biri kendi kendine gidecek olsa da, yine de araçlarda iki personel acil veya istenmeyen durumlarda müdahale için hazır bulunacak. Şoför koltuğunda oturan sürücü gerektiğinde kontrolü ele alabilecek olsa da asıl işi yolcuların biletleriyle ve istekleriyle ilgilenmek olacak.

    Dünyanın ilk sürücüsüz otobüs hizmeti başlıyor Tam Boyutta Gör
    Edinburgh’taki yaklaşık 22 kilometrelik bir rotada çalışacak olan otobüslerden 5 adet olacak. Tek katlı bu Seviye 4 sürücüsüz tam otonom otobüsler haftada yaklaşık 10.000 yolcu kapasitesine sahip olacak. İskoç Hükümeti'nin ulaştırma bakanı Kevin Stewart yaptığı açıklamada bunun yenilikçi ve iddialı bir proje olduğunu, atılan adımın bir kilometre taşı niteliğinde olduğunu aktardı; “Çığır açan ve dünya çapında önem taşıyan CAVForth Projesi, İskoçya'nın dünya sahnesinde itibar kazanmasına gerçekten yardımcı olacaktır."

    Stagecoach UK genel müdürü Carla Stockton-Jones “İngiltere'nin ilk otonom otobüs filosunu, aynı zamanda genel merkezimizin de bulunduğu ve her şeyin 40 yıl önce başladığı Doğu İskoçya'da tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Stockton-Jones’a göre bu proje toplu taşıma için bir dönüm noktası olacak. Stagecoach bu alanda ulaşım inovasyonunun ön saflarında yer almak istiyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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