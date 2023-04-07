Tam Boyutta Gör Otobüs firması olan Stagecoach, dünyada ilk kez tam boyutlu ve sürücüsüz otobüs seferlerinin önümüzdeki aydan itibaren İskoçya'da başlayacağını duyurdu. Stagecoach tarafından yapılan açıklamada seferlerin 15 Mayıs’ta başlayacağı söylenirken rotanın ilk aşamada kısa olacağı belirtildi.

Sürücüsüz otobüs dönemi başlıyor

Stagecoach'a göre, araçların her biri, önceden seçilmiş yollarda saatte 80 kilometreye kadar hızla seyahat etmelerini sağlayacak özel sensörlerle donatılacak. Otobüslerin her biri kendi kendine gidecek olsa da, yine de araçlarda iki personel acil veya istenmeyen durumlarda müdahale için hazır bulunacak. Şoför koltuğunda oturan sürücü gerektiğinde kontrolü ele alabilecek olsa da asıl işi yolcuların biletleriyle ve istekleriyle ilgilenmek olacak.

Tam Boyutta Gör Edinburgh’taki yaklaşık 22 kilometrelik bir rotada çalışacak olan otobüslerden 5 adet olacak. Tek katlı bu Seviye 4 sürücüsüz tam otonom otobüsler haftada yaklaşık 10.000 yolcu kapasitesine sahip olacak. İskoç Hükümeti'nin ulaştırma bakanı Kevin Stewart yaptığı açıklamada bunun yenilikçi ve iddialı bir proje olduğunu, atılan adımın bir kilometre taşı niteliğinde olduğunu aktardı; “Çığır açan ve dünya çapında önem taşıyan CAVForth Projesi, İskoçya'nın dünya sahnesinde itibar kazanmasına gerçekten yardımcı olacaktır."

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Stagecoach UK genel müdürü Carla Stockton-Jones “İngiltere'nin ilk otonom otobüs filosunu, aynı zamanda genel merkezimizin de bulunduğu ve her şeyin 40 yıl önce başladığı Doğu İskoçya'da tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Stockton-Jones’a göre bu proje toplu taşıma için bir dönüm noktası olacak. Stagecoach bu alanda ulaşım inovasyonunun ön saflarında yer almak istiyor.

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Dünyanın ilk sürücüsüz otobüs hizmeti başlıyor