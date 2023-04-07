Dünyanın ilk sürücüsüz otobüs hizmeti başlıyor

Sürücüsüz otobüs dönemi başlıyor
Stagecoach'a göre, araçların her biri, önceden seçilmiş yollarda saatte 80 kilometreye kadar hızla seyahat etmelerini sağlayacak özel sensörlerle donatılacak. Otobüslerin her biri kendi kendine gidecek olsa da, yine de araçlarda iki personel acil veya istenmeyen durumlarda müdahale için hazır bulunacak. Şoför koltuğunda oturan sürücü gerektiğinde kontrolü ele alabilecek olsa da asıl işi yolcuların biletleriyle ve istekleriyle ilgilenmek olacak.
Stagecoach UK genel müdürü Carla Stockton-Jones “İngiltere'nin ilk otonom otobüs filosunu, aynı zamanda genel merkezimizin de bulunduğu ve her şeyin 40 yıl önce başladığı Doğu İskoçya'da tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Stockton-Jones’a göre bu proje toplu taşıma için bir dönüm noktası olacak. Stagecoach bu alanda ulaşım inovasyonunun ön saflarında yer almak istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı