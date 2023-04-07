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    Türkiye’de üretilen elektrikli araçlara ÖTV teşviki getirildi: TOGG fiyatı düşecek mi?

    Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıtlara yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlere yatırıma katkı tutarları, özel tüketim vergisine (ÖTV) mahsuben kullandırılacak.
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    Türkiye’de üretilen elektrikli araçlara ÖTV desteği Tam Boyutta Gör
    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan yeni karara göre Türkiye’de elektrikli araç üreten şirketlere ciddi bir ayrıcalık ve teşvik tanınacak. Türkiye’de üretim yapanlar dolaylı yoldan ÖTV’den muaf tutulacak.

    Elektrikli otomobillere ÖTV desteği

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre Türkiye’de elektrikli otomobil üreticileri yaptıkları yatırım destek kararında ki miktarın yüzde 56,5 oranını ÖTV tahsilatı ile nakden veya vergi borcuna istinaden geri alabilecekler. Bu düzenleme 2032 yılına kadar 960 bin adet araç için geçerli olacak.

    Türkiye’de üretilen elektrikli araçlara ÖTV desteği Tam Boyutta Gör
    Ancak bu teşvikten yararlanmak için bazı koşullar gerekiyor. Yatırıma katkı tutarının ÖTV’ye mahsuben kullanılması için yatırımların proje bazlı teşviklerden yararlanmasına karar verilen bir yatırım niteliğini taşıması, sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için Türkiye’de gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri sonucu geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik olması şart. Tebliğ ile proje bazlı olan, fazlardan oluşan ve asgari 5 milyar lira yatırım harcaması bulunan yatırımlarda bu uygulamadan yararlanılabilecek.

    Üreticinin inisiyatifine bağlı

    Üstteki paragrafın Türkçesi ise şu şekilde: TOGG, Ford Otosan veya Tesla gibi elektrikli otomobil üreticilerinin Türkiye’de kanun kapsamında bir yatırım teşvik belgesi alarak minimum 5 milyar liralık bir yatırım yapması gerekiyor. Ardından üretilen araçların satışından doğan ÖTV için yatırım tutarının yüzde 56,5 kadarı kadar ÖTV iadesini nakdi olarak alınabilecek veya diğer vergi borçlarından düşülebilecek.

    Fark ettiyseniz -ecek ve -acak eklerini kullanıyorum zira bunların elektrikli otomobil fiyatlarına yansıyıp yansımaması tamamen üreticiye bağlı olacak. Üretici isterse ÖTV teşvikini maliyetleri azaltmada isterse de satış fiyatından düşerek rekabet avantajı elde etmede kullanabilir. Dolayısıyla indirimin vatandaşa yansıma ihtimali olsa da yansımama ihtimali de var diyebiliriz. Bu arada bu düzenlemeden hybridler yararlanamayacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    elektrikli otomobil, ÖTV ve
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