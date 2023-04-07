Türkiye’de üretilen elektrikli araçlara ÖTV teşviki getirildi: TOGG fiyatı düşecek mi?

Elektrikli otomobillere ÖTV desteği
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre Türkiye’de elektrikli otomobil üreticileri yaptıkları yatırım destek kararında ki miktarın yüzde 56,5 oranını ÖTV tahsilatı ile nakden veya vergi borcuna istinaden geri alabilecekler. Bu düzenleme 2032 yılına kadar 960 bin adet araç için geçerli olacak.
Üreticinin inisiyatifine bağlı
Üstteki paragrafın Türkçesi ise şu şekilde: TOGG, Ford Otosan veya Tesla gibi elektrikli otomobil üreticilerinin Türkiye’de kanun kapsamında bir yatırım teşvik belgesi alarak minimum 5 milyar liralık bir yatırım yapması gerekiyor. Ardından üretilen araçların satışından doğan ÖTV için yatırım tutarının yüzde 56,5 kadarı kadar ÖTV iadesini nakdi olarak alınabilecek veya diğer vergi borçlarından düşülebilecek.
Fark ettiyseniz -ecek ve -acak eklerini kullanıyorum zira bunların elektrikli otomobil fiyatlarına yansıyıp yansımaması tamamen üreticiye bağlı olacak. Üretici isterse ÖTV teşvikini maliyetleri azaltmada isterse de satış fiyatından düşerek rekabet avantajı elde etmede kullanabilir. Dolayısıyla indirimin vatandaşa yansıma ihtimali olsa da yansımama ihtimali de var diyebiliriz. Bu arada bu düzenlemeden hybridler yararlanamayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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