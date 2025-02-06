Türkiye’de beyaz eşya sektörü küçülüyor: Üretim ve ihracat düşüşte!

Türkiye’de beyaz eşya sektörü 2024 yılında olumsuz tablo çizdi. İhracat ve üretim rakamları 2023’e kıyasla geriledi. 2024’ün sonlarına doğru ihracattaki düşüş daha da düştü.

2024’te beyaz eşya sektöründe ihracat yüzde 3 düşüşle 22,4 milyon adede geriledi. Toplam üretim ise yüzde 2 gerileyerek 31,8 milyon adede indi. Yılın son aylarında ihracattaki düşüş yüzde 11’e kadar ulaştı.

2024’ün tamamında iç pazarın sektörü dengelediğini ancak Aralık ayı ile birlikte bu alanda da küçülme yaşandığını dile getiren sektör temsilcileri, “2024 yılı ihracattaki düşüş ve iç pazar canlılığı açısından kırılgan bir dengede kapandı. İç pazar en büyük güç kaynağı olmaya devam etti ama artık yetmez” dedi.

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gökhan Sığın, Türkiye’nin global beyaz eşya sektöründe yüzde 7’lik üretim kapasitesi ile AB’de ilk, dünyada ise Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığını ancak ihracattaki iki yıldır yaşanan düşüşün kritik noktaya ulaştığını ifade etti ve “Geldiğimiz noktada ihracat hacmimiz pandemi öncesi döneme yaklaştı. Can damarı ihracat olan sektörümüzde bu küçülme ne yazık ki kritik bir eşiğe ulaştı” dedi.

Beyaz eşya sektörünü desteklemeye yönelik politikalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Gökhan Sığın, şunları söyledi:

“2024 yılı ihracattaki düşüş ve iç pazar canlılığı açısından kırılgan bir dengede kapandı. İç pazar en büyük güç kaynağı olmaya devam etti ama yetmez. İhracatı artırmamız lazım. Büyük emekler ile elde edilen konumu korumayı ve ileri taşımayı arzu ediyoruz. İhracattaki kaybı derhal yerine koymalıyız aksi halde kaybedilen pazarları yeniden kazanmak kolay olmayacak. Bu nedenle bu ivmeyi yukarı taşıyacak destekleyici politikaların benimsenmesi iyi olacak. Üretimin yüzde 70’ini ihraç eden bir sanayi olarak pazar payını bir kere kaybettiğiniz zaman geri almak büyük bir emek gerektiriyor. Ülke olarak edinilen kazanımları korumak en büyük amacımız olmalı.”

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