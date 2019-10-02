Düşük faizli taşıt kredilerine yönelik bir anlaşma da Ford ve Yapı Kredi'den geldi

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Kamu bankalarının yerli üretim yapan otomotiv firmalarını dahil ettiği taşıt kredisi kampanyasının ardından bir anlaşma da Ford ve Yapı Kredi’den geldi. Otomotiv sektörünü desteklemek amacıyla yapılan iş birliğine göre, ticari ve binek araçlarda yüzde sıfırdan başlayan faiz oranlarının geçerli olacağı belirtildi.

Yapılan iş birliğine göre, hafif ve orta ticari araçlar kapsamında 72 bin TL tutarındaki 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır, 36 ay vadeli krediye yüzde 0,68 faiz oranı uygulanacak. Ford Transit Minibüslerde 100 bin TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır, 36 ay vadeli krediye yüzde 0,68 faiz oranı sunulacak.

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Ford binek araç modellerinde ise 70 bin TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır veya 24 ay vadeli kredi yüzde 0,49 faiz oranlarına varan kredi seçenekleri ile müşterilerin ilgisine sunulacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bu kararın iç piyasayı hareketlendireceğini düşünüyoruz. Ford Finans markası altında sunduğumuz ekim ayı kampanyamızın sektörümüze ve tüm müşterilerimize hayırlı olmasını dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Ford ve Yapı Kredi ortaklığında faaliyetlerine devam eden Ford Finans’ın faiz oranlarını düşürdüğü kampanya 3 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/finans/-ford-ticari-ve-binek-araclarda-faizler-dustu/653470