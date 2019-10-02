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    Düşük faizli taşıt kredilerine yönelik bir anlaşma da Ford ve Yapı Kredi'den geldi

    Ford ve Yapı Kredi ortaklığında faaliyetlerine devam eden Ford Finans, Ford marka binek ve ticari araç satın alımlarında taşıt kredisi faizlerini düşürdü. Söz konusu kampanya 3 Ekim'de başlayacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Düşük faizli taşıt kredilerine yönelik bir anlaşma da Ford ve Yapı Kredi'den geldi
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    Kamu bankalarının yerli üretim yapan otomotiv firmalarını dahil ettiği taşıt kredisi kampanyasının ardından bir anlaşma da Ford ve Yapı Kredi’den geldi. Otomotiv sektörünü desteklemek amacıyla yapılan iş birliğine göre, ticari ve binek araçlarda yüzde sıfırdan başlayan faiz oranlarının geçerli olacağı belirtildi.

    Yapılan iş birliğine göre, hafif ve orta ticari araçlar kapsamında 72 bin TL tutarındaki 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır, 36 ay vadeli krediye yüzde 0,68 faiz oranı uygulanacak. Ford Transit Minibüslerde 100 bin TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır, 36 ay vadeli krediye yüzde 0,68 faiz oranı sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu"

    Ford binek araç modellerinde ise 70 bin TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır veya 24 ay vadeli kredi yüzde 0,49 faiz oranlarına varan kredi seçenekleri ile müşterilerin ilgisine sunulacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bu kararın iç piyasayı hareketlendireceğini düşünüyoruz. Ford Finans markası altında sunduğumuz ekim ayı kampanyamızın sektörümüze ve tüm müşterilerimize hayırlı olmasını dileriz.” ifadelerine yer verildi.

    Ford ve Yapı Kredi ortaklığında faaliyetlerine devam eden Ford Finans’ın faiz oranlarını düşürdüğü kampanya 3 Ekim’den itibaren geçerli olacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/finans/-ford-ticari-ve-binek-araclarda-faizler-dustu/653470 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MrKattchup 1 hf. en beğenilen
    Adamlar vergiyi daha nasıl alabiliriz diye AR-GE yapıyor hala ötv kalkmalı kalkacak diyorsunuz cidden İlginç, kalktı kalkacak diye diye en kıytırık araba 85 den başlıyor.
    Adamlar vergiyi daha nasıl alabiliriz diye AR-GE yapıyor hala ötv kalkmalı kalkacak diyorsunuz cidden İlginç, kalktı kalkacak diye diye en kıytırık araba 85 de...
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    Yanıtla +18
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    lgnd003 1 hf.
    24-36 ayda nasıl ödenecek o para acaba...
    Yanıtla +13
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    pr0gedys 1 hf.
    Satamayınca hepsi nasıl tıpış tıpış işler yapıyor ama bizim halk durur mu vuruyor kredinin dibine alıyor arabasını atıyor havasını 3-5 yıl dişlerini bi sıksalar ahh
    Satamayınca hepsi nasıl tıpış tıpış işler yapıyor ama bizim halk durur mu vuruyor kredinin dibine alıyor arabasını atıyor havasını 3-5 yıl dişlerini bi sıksalar...
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    Yanıtla +11
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
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    1 Avatar
    sankii 5 sa.
    Piyasada ticari hareket bariz oranda düşüşte. Krediyle nereye kadar. Gün gelir bu ucuz krediler daha da çıkmaza sokar ekonomiyi.
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    V2 1 hf.
    130 bin tl olmuş en ucuz araç nerdeyse kredi 0 faiz olsa ne olur.
    Yanıtla +2
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    Şeref60 1 hf.
    Kredi verebilecek adam bulabilirseniz verirsiniz
    Yanıtla +2
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    lgnd003 1 hf.
    24-36 ayda nasıl ödenecek o para acaba...
    Yanıtla +13
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    DH Misafiri 1 hf.
    İki gün önce baktığım clio 128 bindi şimdi 130 bin olmuş, resmen milleti kandırıyorlar kampanya diye.
    Yanıtla +5
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    MrKattchup 1 hf. en beğenilen
    Adamlar vergiyi daha nasıl alabiliriz diye AR-GE yapıyor hala ötv kalkmalı kalkacak diyorsunuz cidden İlginç, kalktı kalkacak diye diye en kıytırık araba 85 den başlıyor.
    Yanıtla +18
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    kuruwa 1 hf.
    Fiyat ucuz olmadıktan sonra lafontenden masallar. Sembol dedik para ayarlayamadıl 20 bim civarı idi 40 bini bulmuş. İkinci el bile uçmuşken.
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    Curimo 1 hf.
    Almamak lazım, daha da sürünsünler, bu aptalca stratejilere tamah edip, ölümü görüp sıtmaya razı olmamalıyız. ÖTV denen haraç kalkmalı!
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Portraitclub 1 hf. Curimo
    Ötv araç için değil herşey de kalkmalı. Halkın tamamen belini kırıyor, gerçeği bu zaman da firmalar fiyat artırır bu ülke de iyi şeylerin olmasını beklememek lazım
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    pr0gedys 1 hf.
    Satamayınca hepsi nasıl tıpış tıpış işler yapıyor ama bizim halk durur mu vuruyor kredinin dibine alıyor arabasını atıyor havasını 3-5 yıl dişlerini bi sıksalar ahh
    Yanıtla +11
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