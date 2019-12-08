Domuz ve maymun karışımı canlılar üretildi

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New Scientist kurumunun açıklamalarına göre tarihte ilk defa maymun hücreleri içeren domuz yavruları üretildi. Yavruların Çin laboratuvarlarında dünyaya getirildiği belirtiliyor.

Araştırmacıların nihai hedefini ise; hayvanların içerisinde insanlara ait organların üretilmesi oluşturuyor ancak bu hedefin yıllar sürebileceği öngörülüyor.

Bilim insanlarının ürettiği domuz yavrularının henüz doğum haftası içinde öldüğü ve domuzların ölüm nedenlerinin hala kesin olarak bilinmediği belirtildi.

Domuz yavruları kök hücreler ile üretildi

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Araştırma ekibi; domuz ve maymun karışımı organizmaları üretmek amacılar maymun hücrelerinden oluşan hücre kültürleri geliştirdi. Daha sonra geliştirilen kültürlerden embriyonik kök hücreler çıkarıldı ve döllenmeden 4 gün sonra çıkarılan kök hücreler domuz embriyolarına enjekte edildi.

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Üretilen 10 adet domuz yavrusundan sadece 2'si füzyon organizmaya sahipti. Araştırma ekibinin bu sonuçlara ulaşmak için 4.000'den fazla embriyo yetiştirdiği belirtiliyor.

https://futurism.com/neoscope/pig-monkey-chimeras-born-chinese-lab