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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Domuz ve maymun karışımı canlılar üretildi

    New Scientist kurumunun açıklamalarına göre tarihte ilk defa maymun hücreleri içeren domuz yavruları üretildi. Üretilen domuz yavrularının henüz doğum haftası içinde öldüğü belirtiliyor.
    4 gün
    12,6b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Domuz ve maymun karışımı canlılar üretildi
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    New Scientist kurumunun açıklamalarına göre tarihte ilk defa maymun hücreleri içeren domuz yavruları üretildi.  Yavruların Çin laboratuvarlarında dünyaya getirildiği belirtiliyor.

    Araştırmacıların nihai hedefini ise; hayvanların içerisinde insanlara ait organların üretilmesi oluşturuyor ancak bu hedefin yıllar sürebileceği öngörülüyor.

    Bilim insanlarının ürettiği domuz yavrularının henüz doğum haftası içinde öldüğü  ve domuzların ölüm nedenlerinin hala kesin olarak bilinmediği belirtildi.

    Domuz yavruları kök hücreler ile üretildi

    Domuz ve maymun karışımı canlılar üretildi
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    Araştırma ekibi; domuz ve maymun karışımı organizmaları üretmek amacılar maymun hücrelerinden oluşan hücre kültürleri geliştirdi. Daha sonra geliştirilen kültürlerden embriyonik kök hücreler çıkarıldı ve döllenmeden 4 gün sonra çıkarılan kök hücreler domuz embriyolarına enjekte edildi.

    Ayrıca Bkz. "Astım teşhisi için holografik mikroskop geliştirildi"

    Üretilen 10 adet domuz yavrusundan sadece 2'si füzyon organizmaya sahipti. Araştırma ekibinin bu sonuçlara ulaşmak  için 4.000'den fazla embriyo yetiştirdiği belirtiliyor.



    https://futurism.com/neoscope/pig-monkey-chimeras-born-chinese-lab Yorum Yaz
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    sniper23 4 gün en beğenilen
    Bu etik olarak baya problemli bir durum ama olay Çin'de olmuş. Onlar için öyle bir sıkıntı yok.
    2 Yanıt Yanıtla +52
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    ProfXavier 3 gün
    Salak çinliler, reyizi klonlasalar şimdiye tüm dünya onları kıskanıyordu...
    1 Yanıt Yanıtla +51
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    m_carleone82 3 gün
    90 li yillarda, Doly adlı koyun konuşulurken, insani embriyorlarini çeşitli hayvanlar ile deniyorlardı güya.



    Muhtemelen insan deneyleri gizleniyor. Ama yavaş yavaş böyle haberlerle ısıtacak lar, Etik algısı kırılina kadar..





    Bilimin önünde hiçbir şey duramaz.
    90 li yillarda, Doly adlı koyun konuşulurken, insani embriyorlarini çeşitli hayvanlar ile deniyorlardı güya. Muhtemelen insan deneyleri gizle...
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    1 Yanıt Yanıtla +28
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    DH Misafiri 20 sa.
    Neye göre etik değil acaba Çinliler yaptığı için mi? Dolly koyun da klonlanınca aynı şey söylendi ama geçip gidildi. Ayrıca insanların ihtiyacına ve eğlencesine göre de bir sürü köpek ırkı yaratıldı, bunlar etik ama bunları Çin yapınca etik değil mi oluyor?
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    KaleyDeskop 1 gün
    Etik ne demek yahu yanı başımızda son 20 yılda 2 milyon insan öldü kim kalkıp etik değil insani değil dedi? yemişim etiğini, çin bu konuda en iyisini yapıyor adamlar şimdi gizli kapılar ardında neler yapıyordur kim bilir. Bizim ülke halen etik ve ahlaki gibi saçma kavramlara takılıyor. Büyüyün artık bu dünyada iyi ve kötü ahlaki veya gayri ahlaki gibi şeyler yoktur güçlü vardır.. Eşcinsellik 60 yıl önce suç iken şimdi hak olarak görülüyor, demem o ki bugün bildiğiniz doğrular yarın değişebilir..
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    m_carleone82 2 gün Muhamed.emin
    Tabiki, hersey gelistirme.. zamanla olur.. bak bunu yazarken bile windows 10.guncellestirme geldi. Kapatıyorum bilgisayarı. Halbuki bir zamanlar windows 3.1 vardi :)
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    spenx01 2 gün
    Yaratmak kimseye mahsus degilmis, Cinlilere mi tapamak lazim simdi?
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    sdbz 2 gün
    4,000'den fazla deneme yapılıyor, hiç bir sağlam olarak gelişmiyor, bir anne bir deneme yapıyor, bizim gibi mükemmel canlı dünyaya getiriyor, sen çok yaşa Annem...
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    darkdiva 2 gün
    Mankey ve Primeape pokemonları :)
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    DH Misafiri 2 gün
    Adamlar dunya uzerindeki her canliyi yiyorlar. fantastik tatlar ariyorlar
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    Wi Fi 2 gün
    Hadi gene iyisiniz, yeni atanız klonlandı.
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    erturkcan2 3 gün
    Eğer başarılı olurlarsa yapay insan organı üretimi konularda çığır açılabilir.
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    WaylandIZMIR 3 gün
    Ben insan üretimini merak ediyorum. İnsanın tanrılaşacağı günler gelecek
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    sdbz 2 gün WaylandIZMIR
    insan daha dünyada doğru dürüst yaşamayı bile beceremedi
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