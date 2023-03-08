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    Anlık Bildirim

    Bilim insanları düşünceyi görüntüye dönüştüren yapay zekâ oluşturdu

    Araştırmacılar, beyin aktivitelerinden yüksek çözünürlüklü görüntüleri yeniden oluşturabileceklerini keşfettiler. Beyin dalgalarından elde edilen görüntüleri oluşturmak için ise yapay zekâ kullanıldı.
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    Düşünceyi görüntüye dönüştüren yapay zekâ oluşturuldu Tam Boyutta Gör
    Ya bir yapay zeka hayal gücünüzü yorumlayıp zihninizdeki görüntüleri gerçeğe dönüştürebilseydi? Bu kulağa bir siberpunk hikayesi gibi gelse de bilim insanları, yapılan yeni bir çalışmada tam olarak bunu başardı. Araştırmacılar, beyin aktivitelerinden yüksek çözünürlüklü ve doğru görüntüler oluşturabileceklerini keşfettiler.

    Geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan bir makalede belirtildiği gibi, şu sıralar oldukça popüler olan yapay zeka görüntü oluşturma aracı Stable Diffusion ile birlikte beyin aktivitesinden (fMRI sinyalleri) yüksek çözünürlüklü ve oldukça doğru görüntüler oluşturuldu. Çalışmanın yazarları, önceki çalışmalardan farklı olarak, bu görüntüleri oluşturmak için yapay zeka modellerini eğitmeye veya ince ayar yapmaya ihtiyaç duymadıklarını da belirtiyor.

    Düşünceyi görüntüye dönüştüren yapay zekâ oluşturuldu Tam Boyutta Gör
    Bu çalışmanın difüzyon modellerinin iç süreçlerine bir bakış olduğunu belirten araştırmacılar çalışmanın, modelin biyolojik bir perspektiften nicel bir yorumunu sağlayan ilk çalışma olduğunu belirttiler. Örneğin, araştırmacıların oluşturduğu ve beyindeki uyaranlar ile gürültü seviyeleri arasındaki korelasyonu gösteren bir diyagram oluşturuldu. Uyaranlar ne kadar yüksek seviyedeyse, gürültü seviyesi de o kadar yüksek olmakta. Buna bağlı olarak ise görüntü de o aynı şekilde daha yüksek çözünürlüklü bir hal alıyor.

    Düşünceyi görüntüye dönüştüren yapay zekâ oluşturuldu
    Bir başka diyagramda araştırmacılar beyindeki farklı sinir ağlarının devreye girmesini ve bir görüntüyü yeniden oluşturmak için gürültüyü nasıl gidereceğini dahi gösteriyor. Üretken yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte, giderek daha fazla araştırmacı yapay zeka modellerinin insan beyniyle nasıl çalışabileceğini test ediyor. Bu çalışma ise daha çok bir ön araştırma gibi düşünülebilir.
    Kaynakça https://www.vice.com/en/article/wxje8n/researchers-use-ai-to-generate-images-based-on-peoples-brain-activity https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.11.18.517004v2.full.pdf
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    ugah6aiw 19 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 20 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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