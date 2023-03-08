Bilim insanları düşünceyi görüntüye dönüştüren yapay zekâ oluşturdu

Tam Boyutta Gör Ya bir yapay zeka hayal gücünüzü yorumlayıp zihninizdeki görüntüleri gerçeğe dönüştürebilseydi? Bu kulağa bir siberpunk hikayesi gibi gelse de bilim insanları, yapılan yeni bir çalışmada tam olarak bunu başardı. Araştırmacılar, beyin aktivitelerinden yüksek çözünürlüklü ve doğru görüntüler oluşturabileceklerini keşfettiler.

Geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan bir makalede belirtildiği gibi, şu sıralar oldukça popüler olan yapay zeka görüntü oluşturma aracı Stable Diffusion ile birlikte beyin aktivitesinden (fMRI sinyalleri) yüksek çözünürlüklü ve oldukça doğru görüntüler oluşturuldu. Çalışmanın yazarları, önceki çalışmalardan farklı olarak, bu görüntüleri oluşturmak için yapay zeka modellerini eğitmeye veya ince ayar yapmaya ihtiyaç duymadıklarını da belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Bu çalışmanın difüzyon modellerinin iç süreçlerine bir bakış olduğunu belirten araştırmacılar çalışmanın, modelin biyolojik bir perspektiften nicel bir yorumunu sağlayan ilk çalışma olduğunu belirttiler. Örneğin, araştırmacıların oluşturduğu ve beyindeki uyaranlar ile gürültü seviyeleri arasındaki korelasyonu gösteren bir diyagram oluşturuldu. Uyaranlar ne kadar yüksek seviyedeyse, gürültü seviyesi de o kadar yüksek olmakta. Buna bağlı olarak ise görüntü de o aynı şekilde daha yüksek çözünürlüklü bir hal alıyor.

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Bir başka diyagramda araştırmacılar beyindeki farklı sinir ağlarının devreye girmesini ve bir görüntüyü yeniden oluşturmak için gürültüyü nasıl gidereceğini dahi gösteriyor. Üretken yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte, giderek daha fazla araştırmacı yapay zeka modellerinin insan beyniyle nasıl çalışabileceğini test ediyor. Bu çalışma ise daha çok bir ön araştırma gibi düşünülebilir.

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