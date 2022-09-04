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    Düşünceyi okuyup konuşmaya döken yapay zeka geliştirildi: %73 doğruluk oranı var

    Facebook'un çatı şirketi Meta, beyin aktivitesini çözmek ve konuşmaya dönüştürmek için yapay zeka modeli kullanan bir 'beyin kod çözücüsü' geliştirdi.           
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    Düşünceyi okuyup konuşmaya döken yapay zeka geliştirildi
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    Bilim insanları, insan düşüncelerini okuyabilen ve bunları büyük bir doğrulukla konuşmaya çevirebilen yapay zeka üzerinde çalışıyorlar. Beyin aktivitesini deşifre eden sistem, Facebook'un çatısı altında faaliyet gösterdiği Meta tarafından geliştiriliyor.

    Meta tarafından yayınlanan blog yazısına göre, şu anda düşünce çözümleme doğruluğu %73'e ulaşmış durumda. Yeni yapay zeka teknolojisi, insanların düşündüğü kelimeleri ve cümleleri yakalayabilecek ve yeniden üretebilecek.

    Beyin aktivitesinden konuşmayı çözmek, sinirbilimcilerin ve klinisyenlerin uzun süredir devam eden bir hedefi olmuştur, ancak bu alandaki gelişmelerin çoğu, stereotaktik elektroensefalografi ve elektrokortikografi gibi invaziv beyin kayıt tekniklerine dayanmakta. Bu tür teknikler noninvaziv yöntemlerden daha net sinyaller sağlar ancak beyin cerrahisi müdahaleleri gerektirir.

    İnsanlara farklı yetenekler kazandırabilir

    Meta, geliştirilmesinde invazif olmayan bir yapay zeka makine öğrenimi yöntemi uygulamakta. Araştırmacılar özellikle harici sensörlerle elektroensefalografi (EEG) ve manyetoensefalografi (MEG) kullanıyorlar. Öğrenme sürecinde yapay zeka, katılımcıların beyinlerinin belirli sloganlara, cümlelere veya uzun metinlere nasıl tepki verdiğini kaydediyor. Sistem daha sonra yanıtın özellikle güçlü olduğu kelimeleri vurguluyor ve bunlardan bir 'sözlük' derliyor.

    Düşünceyi okuyup konuşmaya döken yapay zeka geliştirildi
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    Sistem şu ana kadar en yaygın sözcüklerden yaklaşık 800'ünü analiz etmeyi başardı. Gelecekte yapay zekanın kelimeleri ve cümleleri daha doğru bir şekilde tanımlayacağı, bunun da insanların yeteneklerini geliştireceği ve kelimenin tam anlamıyla onlara bir tür telepati yeteneği kazandırması bekleniyor.

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