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    Simülasyon oyunu Transport City: Truck Tycoon, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı

    Şehir simülasyon oyunu Transport City: Truck Tycoon, iOS ve Android cihazlar için geçtiğimiz saatlerde ücretsiz olarak yayınlandı.
    43 dk.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Simülasyon oyunu Transport City: Truck Tycoon, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CUPGUM'ın yaptığı Şehir simülasyon oyunu Transport City: Truck Tycoon, geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

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    iOS ve Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlanan Transport City: Truck Tycoon'un geliştiricisi CUPGUM, oyunun basit bir oyun olduğunu ve herkesin rahatlıkla oynayabileceğini belirtiyor. Oyun App Store ve Google Play üzerinde şu anda erişilebilir durumda. Oyun içi ödemeler olduğunu da hatırlatalım.

    iOS cihazınıza yükleyebilmek için 221.9 MB'lık bir boş yere ihtiyacınız var. iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız ve aynı zamanda telefonunuzun iPhone 5 veya üzeri bir model olması gerekiyor. Android cihazınıza yükleyebilmek için ise kullanılabilir depolama alanının ve Android sürümünün cihaza göre değişeceği söylenmiş. Bu yüzden kontrol etmeyi unutmayın. Ayrıca oyunun Andorid sürümde erken erişimde olduğunu da hatırlatalım.



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    ozcandagdevirdi

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    kayamtky

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