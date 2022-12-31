En büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023’ten beklenenler neler?

- CES 2023’ten beklenenler
- Ekran kartı, işlemci ve dizüstü bilgisayarlar
- Televizyonlar
- Yapay zeka
- Oyun teknolojileri
- Mobil teknolojiler
- Otomobil teknolojileri
- Yorumlar
CES 2023 etkinliği 5-8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek. Ancak etkinlik başlamadan önce de firmalardan çeşitli duyurular ile karşılaşacağız.
CES 2023’ten beklenenler
Örneğin Nvidia, 3 Ocak Salı günü düzenleyeceği etkinlikte yeni RTX 40 serisi masaüstü ve mobil ekran kartlarını tanıtacak. Fuar kapsamında PC oyuncuları için yeni donanımların da duyurulacağını söylesek yanılmış olmayız. Yine 3 Ocak’ta otomobil Volkswagen’i ve yeni elektrikli araçlarını göreceğiz.
4 Ocak Çarşamba günü ise AMD, Asus, BMW, LG, Panasonic, Samsung, TCL ve Sony gibi büyük şirketler bu yıl çıkaracakları yeni ürünleri tanıtacak.
Ekran kartı, işlemci ve dizüstü bilgisayarlar
Dizüstü bilgisayar tarafında Lenovo, Asus, HP, Dell ve geri kalan markalar Intel’in 13. Nesil Raptor Lake işlemcileri ve Nvidia’nın RTX 40 serisi ekran kartları ile yenilenen modellerini tanıtacak. LG, Alienware, Samsung gibi firmalardan oyuncular için tasarlanan OLED monitörler sergilenecek. Yine üreticilerden 2si1 arada, ultrabook modelleri de göreceğiz.
Ve tabii ki, Nvidia, AMD ve Intel'in bazı büyük duyurular yapmaya hazırlandığını biliyoruz. Yukarıda da dediğimiz gibi Intel 13. Nesil Raptor Lake işlemcileri, Nvidia ise RTX 40 serisinin masaüstü ve mobil versiyonlarını tanıtacak. Öte yandan AMD ise X serisine dahil olmayan Ryzen 7000 serisi masaüstü, dizüstü ve RDNA 3 tabanlı mobil ekran kartlarını tanıtacak.
Televizyonlar
Yapay zeka
Oyun teknolojileri
CES fuarları oyun severler için genellikle büyük duyurulara sahne olmaz o yüzden oyuncular bu etkinliğe çok ilgili değildir. Ancak oyuncular için donanımları burada göreceğiz. HTC’nin bir sonraki VR başlığını tanıtacağı neredeyse kesin gibi. Sony’nin de PlayStation VR2 için bazı duyuruları olabilir. Oyuncular için oyun hub’larını muhtemelen yine etkinlikte göreceğiz. Ek olarak oyunlar için bulut teknolojilerine de muhtemelen değinen firmalar olacaktır.
Mobil teknolojiler
Mobil teknolojiler kısmında giyilebilir teknolojiler de göreceğiz. Akıllı saatler, yüzükler odak noktası olmayı sürdürecek. Bu alanda daha gelişmiş sağlık takibi yapan bir dizi uygulama da karşımıza çıkacaktır. Akıllı ev sistemleri de yine CES için vazgeçilmez olmaya devam edecektir ve bu alanda hoparlörler ve robotlarla karşılaşacağız.
Otomobil teknolojileri
Şimdilik bu kadar ancak CES 2023 elbette yukarıda saydıklarımızla sınırlı olmayacak. Binlerce firma ve on binlerce insanın katılacağı bu dev etkinliği CES 2023 haberleri bağlantısını kullanarak takip edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d