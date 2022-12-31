En büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023’ten beklenenler neler?

Tam Boyutta Gör Gelecek hafta Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2023 ticaret fuarında bir kez daha en son teknoloji trendleri ile karşılaşacağız. Dünyanın en büyük teknoloji şovu geçtiğimiz yıllarda COVID’in gögesinde kalmıştı ancak 2023’te tam kapsamıyla boy gösterecek diyebiliriz.

CES 2023 etkinliği 5-8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek. Ancak etkinlik başlamadan önce de firmalardan çeşitli duyurular ile karşılaşacağız.

CES 2023’ten beklenenler

Örneğin Nvidia, 3 Ocak Salı günü düzenleyeceği etkinlikte yeni RTX 40 serisi masaüstü ve mobil ekran kartlarını tanıtacak. Fuar kapsamında PC oyuncuları için yeni donanımların da duyurulacağını söylesek yanılmış olmayız. Yine 3 Ocak’ta otomobil Volkswagen’i ve yeni elektrikli araçlarını göreceğiz.

4 Ocak Çarşamba günü ise AMD, Asus, BMW, LG, Panasonic, Samsung, TCL ve Sony gibi büyük şirketler bu yıl çıkaracakları yeni ürünleri tanıtacak.

Ekran kartı, işlemci ve dizüstü bilgisayarlar

Tam Boyutta Gör Deneysel dizüstü bilgisayar konseptlerinden oyunun kurallarını değiştiren monitörlere kadar CES, yılın geri kalanına hakim olacak bilgi işlem teknolojilerinin gittiği ilk mecra olmuştur ve bu yılki CES’te de benzer hamleleri firmalardan göreceğiz.

Dizüstü bilgisayar tarafında Lenovo, Asus, HP, Dell ve geri kalan markalar Intel’in 13. Nesil Raptor Lake işlemcileri ve Nvidia’nın RTX 40 serisi ekran kartları ile yenilenen modellerini tanıtacak. LG, Alienware, Samsung gibi firmalardan oyuncular için tasarlanan OLED monitörler sergilenecek. Yine üreticilerden 2si1 arada, ultrabook modelleri de göreceğiz.

Ve tabii ki, Nvidia, AMD ve Intel'in bazı büyük duyurular yapmaya hazırlandığını biliyoruz. Yukarıda da dediğimiz gibi Intel 13. Nesil Raptor Lake işlemcileri, Nvidia ise RTX 40 serisinin masaüstü ve mobil versiyonlarını tanıtacak. Öte yandan AMD ise X serisine dahil olmayan Ryzen 7000 serisi masaüstü, dizüstü ve RDNA 3 tabanlı mobil ekran kartlarını tanıtacak.

Televizyonlar

Tam Boyutta Gör Geleneksel olarak CES etkinliklerinde her zaman TV’ler için yeni duyuruları görmüşüzdür. Bu yılki CES 2023’ün de farklı olmasını beklemek yanlış olur. LG, Samsung, Sony ve Philips'in yanı sıra TCL gibi diğer firmalardan daha büyük, daha parlak ve daha iyi TV’ler göreceğiz. Öte yandan 2022’de QD-OLED TV’leri yavaştan görmeye başlamıştık ve bu 2023’ün TV trendinin QD-OLED’ler olacağını gösteriyor olabilir.

Yapay zeka

Tam Boyutta Gör Yapay zeka aslında görünmez bir ürün ancak varlığını CES 2023’ün her alanın ve her ürününde hissedeceğiz. Üretken AI girişimleri, gösteride büyük bir varlık gösterecek gibi duruyor. Dolayısıyla küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara, TV’lerden otomobillere neredeyse her alanda yapay zeka vurgusuyla karşılaşacağız.

Oyun teknolojileri

CES fuarları oyun severler için genellikle büyük duyurulara sahne olmaz o yüzden oyuncular bu etkinliğe çok ilgili değildir. Ancak oyuncular için donanımları burada göreceğiz. HTC’nin bir sonraki VR başlığını tanıtacağı neredeyse kesin gibi. Sony’nin de PlayStation VR2 için bazı duyuruları olabilir. Oyuncular için oyun hub’larını muhtemelen yine etkinlikte göreceğiz. Ek olarak oyunlar için bulut teknolojilerine de muhtemelen değinen firmalar olacaktır.

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Mobil teknolojiler

Tam Boyutta Gör Son birkaç yıldır eskisi kadar akıllı telefon duyurusu görmüyoruz ancak CES 2022’de OnePlus, OnePlus 10 Pro'yu duyurmuştu. Şirket OnePlus 11’i Şubat ayında çıkaracağı zaten resmi olarak onaylamıştı dolayısıyla etkinlikte bunu görebiliriz. Bununla birlikte TCL ve Nokia’dan da akıllı telefonlar görebiliriz.

Mobil teknolojiler kısmında giyilebilir teknolojiler de göreceğiz. Akıllı saatler, yüzükler odak noktası olmayı sürdürecek. Bu alanda daha gelişmiş sağlık takibi yapan bir dizi uygulama da karşımıza çıkacaktır. Akıllı ev sistemleri de yine CES için vazgeçilmez olmaya devam edecektir ve bu alanda hoparlörler ve robotlarla karşılaşacağız.

Otomobil teknolojileri

Tam Boyutta Gör Zaman içerisinde CES’in otomobil teknolojileri için önemli bir yer haline geldiğini gördük. Bunda elektrikli otomobillerin etkisi elbette çok büyük. Volkswagen zaten muhtemelen 3 Ocak’ta yeni elektrikli arabalarını tanıtacak. Öte yandan otomobillerde kullanılacak bataryalar için de etkinlikte yeni gelişmeleri göreceğiz. Ek olarak uçan araba konseptlerinde de yeni girişimler ve duyurularla karşılaşacağız.

Şimdilik bu kadar ancak CES 2023 elbette yukarıda saydıklarımızla sınırlı olmayacak. Binlerce firma ve on binlerce insanın katılacağı bu dev etkinliği CES 2023 haberleri bağlantısını kullanarak takip edebilirsiniz.

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