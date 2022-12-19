Nvidia ve AMD, CES 2023 için yeşil ışık yaktı: Bizi neler bekliyor?

AMD ve Nvidia, CES 2023 etkinliklerini onayladı
Nvidia'nın yeni etkinlikte iki yeni ürünü duyurması bekleniyor. Bunlardan ilki dizüstü bilgisayarlar için GeForce RTX 40 serisi ekran kartları, diğeri ise masaüstü kullanıcıları tarafından merakla beklenen RTX 4070 Ti olacak. Ön bilgilere göre yeni ekran kartı 5 Ocak'ta, yani etkinlikte iki gün sonra piyasaya sürülecek. Etkinliğin 3 Ocak 19:00'da başlaması bekleniyor.
Bildirilenlere göre Nvidia, yeni etkinlikte sanal bir yayına ev sahipliği yapacak. Geçen yılki CES etkinliğinde şirketin CEO'su Jensen Huang yer almamıştı. Muhtemelen 2023 etkinilğinde de yetkili ismi görmeyeceğiz.
Yeni Ryzen 7000 işlemciler ve RDNA 3 ekran kartları geliyor
AMD'ye gelecek olursak, yonga devinin yeni etkinliği Nvidia'ya kıyasla yüz yüze ve canlı olarak düzenlenecek. Bu etkinlikte ise yeni X serisine dahil olmayan Ryzen 7000 işlemciler, Ryzen 7000 dizüstü çözümleri ve RDNA3 mobil ekran kartlarının tanıtılması bekleniyor. Ayrıca açılış konuşmasına muhtemelen AMD CEO'su Dr. Lisa Su eşlik edecek. Etkinlik için planlanan tarih ise 5 Ocak Türkiye saati ile 05:30.
Şimdiye kadar Intel, CES 2023'e katılacağını doğruladı ancak herhangi bir basın toplantısı veya canlı yayın hakkında bilgi paylaşmadı. Öte yandan şirketin 13.Nesil K olmayan işlemciler, HX/HK/H serisi mobil çözümler ve Core i9-13900KS üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu sebeple yeni ürün duyuruları ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...