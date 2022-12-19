Nvidia ve AMD, CES 2023 için yeşil ışık yaktı: Bizi neler bekliyor?

Tam Boyutta Gör Geleceğe dair önemli teknolojilerin sergilendiği CES Fuarı, 5 Ocak 2023 tarihinde tekrar teknoloji meraklıları ile buluşacak. Bugün teknoloji dünyasının önemli isimlerinden AMD ve Nvidia, yaklaşan fuar için yeni lansmanlarını duyurdu. Yaklaşan etkinlikte bizleri neler bekliyor? İşte detaylar

AMD ve Nvidia, CES 2023 etkinliklerini onayladı

Nvidia'nın yeni etkinlikte iki yeni ürünü duyurması bekleniyor. Bunlardan ilki dizüstü bilgisayarlar için GeForce RTX 40 serisi ekran kartları, diğeri ise masaüstü kullanıcıları tarafından merakla beklenen RTX 4070 Ti olacak. Ön bilgilere göre yeni ekran kartı 5 Ocak'ta, yani etkinlikte iki gün sonra piyasaya sürülecek. Etkinliğin 3 Ocak 19:00'da başlaması bekleniyor.

Bildirilenlere göre Nvidia, yeni etkinlikte sanal bir yayına ev sahipliği yapacak. Geçen yılki CES etkinliğinde şirketin CEO'su Jensen Huang yer almamıştı. Muhtemelen 2023 etkinilğinde de yetkili ismi görmeyeceğiz.

Yeni Ryzen 7000 işlemciler ve RDNA 3 ekran kartları geliyor

AMD'ye gelecek olursak, yonga devinin yeni etkinliği Nvidia'ya kıyasla yüz yüze ve canlı olarak düzenlenecek. Bu etkinlikte ise yeni X serisine dahil olmayan Ryzen 7000 işlemciler, Ryzen 7000 dizüstü çözümleri ve RDNA3 mobil ekran kartlarının tanıtılması bekleniyor. Ayrıca açılış konuşmasına muhtemelen AMD CEO'su Dr. Lisa Su eşlik edecek. Etkinlik için planlanan tarih ise 5 Ocak Türkiye saati ile 05:30.

Şimdiye kadar Intel, CES 2023'e katılacağını doğruladı ancak herhangi bir basın toplantısı veya canlı yayın hakkında bilgi paylaşmadı. Öte yandan şirketin 13.Nesil K olmayan işlemciler, HX/HK/H serisi mobil çözümler ve Core i9-13900KS üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu sebeple yeni ürün duyuruları ile karşılaşabiliriz.

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