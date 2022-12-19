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    Anlık Bildirim

    Nvidia ve AMD, CES 2023 için yeşil ışık yaktı: Bizi neler bekliyor?

    Yaklaşan CES 2023 fuarına sayılı günler kala, Nvidia ve AMD etkinliğe özel lansmanlarını duyurdu. Yaklaşan etkinlikte bizleri neler bekliyor? İşte bildiklerimiz
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    Nvidia ve AMD, CES 2023 için yeşil ışık yaktı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Geleceğe dair önemli teknolojilerin sergilendiği CES Fuarı, 5 Ocak 2023 tarihinde tekrar teknoloji meraklıları ile buluşacak. Bugün teknoloji dünyasının önemli isimlerinden AMD ve Nvidia, yaklaşan fuar için yeni lansmanlarını duyurdu. Yaklaşan etkinlikte bizleri neler bekliyor? İşte detaylar

    AMD ve Nvidia, CES 2023 etkinliklerini onayladı

    Nvidia'nın yeni etkinlikte iki yeni ürünü duyurması bekleniyor. Bunlardan ilki dizüstü bilgisayarlar için GeForce RTX 40 serisi ekran kartları, diğeri ise masaüstü kullanıcıları tarafından merakla beklenen RTX 4070 Ti olacak. Ön bilgilere göre yeni ekran kartı 5 Ocak'ta, yani etkinlikte iki gün sonra piyasaya sürülecek. Etkinliğin 3 Ocak 19:00'da başlaması bekleniyor.

    Bildirilenlere göre Nvidia, yeni etkinlikte sanal bir yayına ev sahipliği yapacak. Geçen yılki CES etkinliğinde şirketin CEO'su Jensen Huang yer almamıştı. Muhtemelen 2023 etkinilğinde de yetkili ismi görmeyeceğiz.

    Yeni Ryzen 7000 işlemciler ve RDNA 3 ekran kartları geliyor

    AMD'ye gelecek olursak, yonga devinin yeni etkinliği Nvidia'ya kıyasla yüz yüze ve canlı olarak düzenlenecek. Bu etkinlikte ise yeni X serisine dahil olmayan Ryzen 7000 işlemciler, Ryzen 7000 dizüstü çözümleri ve RDNA3 mobil ekran kartlarının tanıtılması bekleniyor. Ayrıca açılış konuşmasına muhtemelen AMD CEO'su Dr. Lisa Su eşlik edecek. Etkinlik için planlanan tarih ise 5 Ocak Türkiye saati ile 05:30.

    Şimdiye kadar Intel, CES 2023'e katılacağını doğruladı ancak herhangi bir basın toplantısı veya canlı yayın hakkında bilgi paylaşmadı. Öte yandan şirketin 13.Nesil K olmayan işlemciler, HX/HK/H serisi mobil çözümler ve Core i9-13900KS üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu sebeple yeni ürün duyuruları ile karşılaşabiliriz.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 10 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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