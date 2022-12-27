Volkswagen, yeni elektrikli aracını ilk kez CES 2023'te gösterecek

Tam Boyutta Gör Her yıl Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenen CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) son yıllarda elektrikli araçların ilk adresi olmaya başladı. Görünen o ki sayılı günler kalan CES 2023 de farklı olmayacak. Zira Volkswagen, elektrikli araç ailesine ekleyeceği yeni modeli CES 2023'te görücüye çıkaracağını duyurdu.

Alman üretici konuyla ilgili fazla detay vermedi ancak yapılan açıklama doğrultusunda bunun kapsamlı bir tanıtım olmayacağını biliyoruz. Çünkü fuarda otomobilin kamuflajlı versiyonu ve gerçek ismi açıklanacak. Bu duyurudan yola çıkarak CES 2023'te tanıtılacak otomobilin yeni Volkswagen ID. Aero'nun üretim versiyonu olabileceğini düşünüyoruz. Söz konusu modelin gerçek adının da Volkswagen ID. 7 olarak açıklanması muhtemel.

Uzun süredir yollarda test edilen kamuflajlı prototipleriyle kameralara yansıyan Volkswagen ID. 7, elektrikli sedan olarak marka için bir ilki temsil edecek. Haziran ayında konsept formunda tanıtılan ID Aero'nun dış tasarımı üretime hazır görünüyordu. Bu nedenle tasarım tarafında ufak dokunuşlar dışında pek fazla değişim olmasını beklemiyoruz.

Nio EC7 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 8 sa. önce eklendi

Volkswagen'in elektrikli sedan modeliyle ilgili teknik detaylar henüz tam olarak açıklanmadı. Öte yandan, otomobilin MEB platformu üzerine inşa edildiğini, 5 metre uzunluğa sahip olduğunu ve WLTP'ye göre 620 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağını biliyoruz. Buna ek olarak ID Aero'nun 0.23 Cd hava sürtünme katsayısına sahip aerodinamik verimliliği yüksek bir otomobil olacağı da açıklanmıştı.

CES 2023, 5-8 Ocak tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Volkswagen, ilk kez 3 Ocak'ta karşımıza çıkaracağı yeni elektrikli aracını ID. 4 ve ID. Buzz ile birlikte fuarda sergileyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen, yeni elektrikli aracını CES 2023'te gösterecek