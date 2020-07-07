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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    E-bebek siber saldırıyı doğruladı

    Web sitesi ve ödeme sunucularına siber saldırı yapılan e-bebek platformu iki gündür sistemlerini tekrar aktif etmek için çalışıyor. Firma bununla ilgili bir duyuru yayınladı.
    2 gün
    6,6b
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    39
    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    E-bebek siber saldırıyı doğruladı
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    Dünden bu yana popüler bebek ihtiyaç mağazası ebebek’in internet sistemlerinin siber saldırıya uğradığı ve erişilemez hale geldiği iddiaları gündemdeydi. E-bebek platformu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Siber saldırı

    Halen e-bebek internet sitesine ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca ödeme sistemlerinin de saldırıya uğraması neticesinde fiziksel mağazalarda merkeze bağlanamama sorunu yaşandığı ve elle ödeme alındığı bilgileri de gelmişti.

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    E-bebek yaptığı açıklamada siber saldırıyı doğruladı. 5 Temmuz saat 03.19 sularında sunuculara DDoS olduğu tahmin edilen yoğun bir saldırı sonucunda web sitesi ve uygulamalar deve dışı kalmış durumda.

    Firma güvenlik sistemlerinin üst düzey standartlarda olduğunu ve kredi kartı bilgileri ile ilgili en küçük bir problemin olmadığını belirtiyor. Yasal süreç başlatılmış olup güvenlik kuvvetleri ile koordineli bir şekilde araştırmalar devam ediyor.

    Firma web sitesinin ve sunucuların tekrar işlevsel hale gelmesi için çalışmalarına devam ediyor. Alış veriş işlemleri ise fiziksel mağazalarda aktif durumda. Diğer taraftan şantaj yazılımı veya 350 Bitcoin fidye isteme gibi konular şimdilik firma tarafından doğrulanmış değil.



    https://www.e-bebek.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    -AhmtOzdmR- (Ahmet Özdemir) 2 gün en beğenilen
    2 gündür güncelleme diye açıklama yapıyorlardı, durum ciddi olunca R yaptılar. Şundan eminim yıllık cirosu 1,5 milyar TL'yi bulan firma IT personeline 5 bin lira maaş veriyordur, zam isteyene yolu gösteriyordur.

    Saçsınlar bakalım şimdi Bitcoinleri de aç gözleri doysun.
    2 gündür güncelleme diye açıklama yapıyorlardı, durum ciddi olunca R yaptılar. Şundan eminim yıllık cirosu 1,5 milyar TL'yi bulan firma IT personeline 5 bin lir...
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    3 Yanıt Yanıtla +56
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    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu -AhmtOzdmR-
    aynen öyle kardeş bu firmalar iş ilanı verirken artık kimse başvurmasın diyemidir bilmiyorum microsoft mühendisinin başvurmaya cesaret edemeyeceği ilanlar veriyorlar sunucularının hepsi "çalışıyorsa dokanma" mantıgı ile ayakta en kücük sadırıda mokoko :)
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    mokoko_TR 2 gün (düzenlendi) yeni yorumcu -AhmtOzdmR-
    aynen öyle kardeş bu firmalar iş ilanı verirken artık kimse başvurmasın diyemidir bilmiyorum microsoft mühendisinin başvurmaya cesaret edemeyeceği ilanlar veriyorlar sunucularının hepsi "çalışıyorsa dokanma" mantıgı ile ayakta en kücük sadırıda mokoko :)
    aynen öyle kardeş bu firmalar iş ilanı verirken artık kimse başvurmasın diyemidir bilmiyorum microsoft mühendisinin başvurmaya cesaret edemeyeceği ilanlar ver...
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    Yanıtla +12
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    symbiat (symbiat karalama) 2 gün
    ddos mu ? guldurmeyin allasen.....
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    ozhanbayram (Ozhan BAYRAM) 1 gün symbiat
    Durum şu. Uzun zamandır içerdeler tüm ağı trafiği analiz edip herşeyi şifrelerler yedek medek hak getire. Geri dönüş yok.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 19 sa.
    Yedek diye tutturmuşsunuz yedeği vardır ama sidyrmfr açık varken yedeği yüklesen neye yarar açığı bulup yama yapacaklar işte..
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    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    çocuğa şiddete hayır:)
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 gün
    Bu kadar büyük firmalar yedek almıyorsa kendi bileceği iş. Eski çalıştığım şirkette de tüm muhasebeyi şifreleyip "sakın silme, şu hesaba 34 bin dolar at, biz gelip açacağız" diye de not düşmüşler. Ben direkt yedekten yüklenecek diye beklerken meğer yedek falan yokmuş. Öpe öpe ödediler o parayı. Hatta Netsis'e bağlanacağım zaman her girişte o yazıyı orada görürdüm. İbret olsun diye mi, yoksa başka bir sebepten mi bilmiyorum o yazı orada hep durdu.
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    bypangea (Kadir Turan) 1 gün
    DDOS'muş yersen...
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    AnteriorMaxmill 1 gün
    Bu fidye virüsü nasıl bulaşıyor? İçeriden çalışanlardan biri mi sokuyor yoksa internet üzerinden mi hackliyorlar
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    _WaMpire_ 1 gün AnteriorMaxmill
    Kullandığın herhangi bir uygulamanın açığından yararlanıp içeriye sızılıyor. Vakti zamanında Windows Server larda remote desktop açığı vardı, adamlar admin olarak elini kolunu sallayarak sunucuya giriyor senin haberin olmuyordu. Günlerce, aylarca içerideki veriyi yedekleyip taşıyorlar en son da herşeyi kazıyarak silip db leri vs şifreleyip üstüne bir txt not bırakıp gidiyorlar :) Bir nakliye firmasının 10 yıllık muhasebe ve taşımacılık dataları yalan olmuştu bu şekilde. Çünkü yedekleri de yoktu...
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    igonam (Deniz Tibet DÖNMEZ) 1 gün
    Bu kadar büyüksen disaster recovery olmalı. Yoksa bir kac seneye batarsın da.
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    Lojistikçi (Emre İpekçi) 1 gün
    Mobil arayüzü ve uygulaması 5 para etmiyordu. Demek ki güvenlik sistemleri de farksızmış.
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    alemburda34 1 gün
    günaydın
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    Coco.Jambo (batu ) 2 gün
    SAP güvenlik açığından sızılmış
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    tersosmos (Galip Tarık ARDUÇ) 1 gün Coco.Jambo
    Kesin bilgimi yada bu bilgiye nereden ulaştınız.
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    Evil.Morty 2 gün
    Fidye yazılımıdır kesin. Daha önce de honda da gerçekleşen durum.
    Şu an çalıştığım hastanede 2 hafta önce yaşadığım bir durumdur. Diğerlerine göre önemi düşük 6 tane vm e yayıldığından kıl payı kurtulmuştum. İllet bir şey bu. Ya ödeyeceksin ya da komple uçuracaksın.
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    iCrush (Furkan ) 1 gün Evil.Morty
    Fidye yazılımı olsa yedeği yükleyip devam ederler en fazla 1-2 günlük bi kayıp olur ki bu önemli birşey değil.

    Yedek olmaması zaten koskoca bir firma için imkansız yoksa değil mi :)
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