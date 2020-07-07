E-bebek siber saldırıyı doğruladı

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Dünden bu yana popüler bebek ihtiyaç mağazası ebebek’in internet sistemlerinin siber saldırıya uğradığı ve erişilemez hale geldiği iddiaları gündemdeydi. E-bebek platformu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Siber saldırı

Halen e-bebek internet sitesine ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca ödeme sistemlerinin de saldırıya uğraması neticesinde fiziksel mağazalarda merkeze bağlanamama sorunu yaşandığı ve elle ödeme alındığı bilgileri de gelmişti.

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E-bebek yaptığı açıklamada siber saldırıyı doğruladı. 5 Temmuz saat 03.19 sularında sunuculara DDoS olduğu tahmin edilen yoğun bir saldırı sonucunda web sitesi ve uygulamalar deve dışı kalmış durumda.

Firma güvenlik sistemlerinin üst düzey standartlarda olduğunu ve kredi kartı bilgileri ile ilgili en küçük bir problemin olmadığını belirtiyor. Yasal süreç başlatılmış olup güvenlik kuvvetleri ile koordineli bir şekilde araştırmalar devam ediyor.

Firma web sitesinin ve sunucuların tekrar işlevsel hale gelmesi için çalışmalarına devam ediyor. Alış veriş işlemleri ise fiziksel mağazalarda aktif durumda. Diğer taraftan şantaj yazılımı veya 350 Bitcoin fidye isteme gibi konular şimdilik firma tarafından doğrulanmış değil.

https://www.e-bebek.com/

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