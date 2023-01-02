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    Anlık Bildirim

    E-Devlet'e blokzincir tabanlı "dijital kimlik" geliyor

    E-Devlet'e güvenli giriş giçin blockchain (blokzincir) tabanlı giriş uygulaması geliyor. Kullanıcılar blokzincir tabanlı dijital kimliği ile e-Devlet'e giriş yapacak.
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    E-Devlet'e blokzincir tabanlı 'dijital kimlik' geliyor Tam Boyutta Gör

    E-Devlet’e yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Gelişen teknolojiler ışığında e-Devlet blockchain (blokzincir) teknolojisine kavuşacak. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Blockchain teknolojisi sayesinde kullanıcıların ve kişisel verilerin güvenliği sağlanacak.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni bir devrim olacağını vurgulayarak blokzincir tabanlı giriş sistemini ve e-Cüzdan uygulamasını duyurdu. Oktay, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “e-Devlet’te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini olan ‘dijital kimliği’ getiriyoruz. e-Cüzdan uygulaması çerçevesinde çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet’e girebilecek. Online e-Devlet’ten offline e-Devlet’e geçişin, yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek, ilk adımlarını bugün attığımız bu çalışmamız gelişerek yeni kolaylıkların kapısını aralayacak."

    Buna ek olarak 2023’ün ilk çeyreğine “Askerliğim” adında bir hizmet kullanıma sunulacak. Bu hizmet sayesinde yoklama dönemi, celp ve sevk dönem, muvazzaflık dönemi, yedeklik dönemi ve tüm askerlik sürecini kapsayan işlemler Askerlik Şubesi’ne gitmeden e-Devlet üzerinden yapılacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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