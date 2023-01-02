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E-Devlet’e yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Gelişen teknolojiler ışığında e-Devlet blockchain (blokzincir) teknolojisine kavuşacak. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Blockchain teknolojisi sayesinde kullanıcıların ve kişisel verilerin güvenliği sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni bir devrim olacağını vurgulayarak blokzincir tabanlı giriş sistemini ve e-Cüzdan uygulamasını duyurdu. Oktay, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“e-Devlet’te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini olan ‘dijital kimliği’ getiriyoruz. e-Cüzdan uygulaması çerçevesinde çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet’e girebilecek. Online e-Devlet’ten offline e-Devlet’e geçişin, yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek, ilk adımlarını bugün attığımız bu çalışmamız gelişerek yeni kolaylıkların kapısını aralayacak."

Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak 1 hf. önce eklendi

Buna ek olarak 2023’ün ilk çeyreğine “Askerliğim” adında bir hizmet kullanıma sunulacak. Bu hizmet sayesinde yoklama dönemi, celp ve sevk dönem, muvazzaflık dönemi, yedeklik dönemi ve tüm askerlik sürecini kapsayan işlemler Askerlik Şubesi’ne gitmeden e-Devlet üzerinden yapılacak.

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E-Devlet'e blokzincir tabanlı "dijital kimlik" geliyor