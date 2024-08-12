Otoyol geçiş ödemeleri e-Devlet'e taşınıyor

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Tam Boyutta Gör Özel işletmeler tarafından işletilen tünel, köprü ve otoyol geçiş ücretleri, ilgili işletmenin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ödeniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçiş ödemelerinin e-Devlet’ten yapılabileceğini duyurdu.

e-Devlet’e eklenecek yeni özellik sayesinde araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine imkan tanınacak. Böylece farklı farklı sitelerle uğraşmadan e-Devlet üzerinden tüm ödemeler yapılabilecek. Geçiş ücretlerinin cezaya düşmeden ödenebilmesi sağlanacak. Bu özellik henüz e-Devlet’e eklenmedi. Yakın zamanda eklenmesi bekleniyor.

2024'te e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler açıklandı 1 hf. önce eklendi

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler. Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup, bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek.”

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