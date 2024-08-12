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    Otoyol geçiş ödemeleri e-Devlet'e taşınıyor

    Özel otoyol, tünel ve köprü geçiş ücretleri e-Devlet üzerinden ödenebilecek. Bakan Uraloğlu, yeni eklenecek özellik sayesinde tüm geçiş ödemelerinin e-Devlet'ten yapılabileceğini açıkladı.
    Otoyol geçiş ödemeleri e-Devlet'e taşınıyor Tam Boyutta Gör
    Özel işletmeler tarafından işletilen tünel, köprü ve otoyol geçiş ücretleri, ilgili işletmenin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ödeniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçiş ödemelerinin e-Devlet’ten yapılabileceğini duyurdu.

    e-Devlet’e eklenecek yeni özellik sayesinde araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine imkan tanınacak. Böylece farklı farklı sitelerle uğraşmadan e-Devlet üzerinden tüm ödemeler yapılabilecek. Geçiş ücretlerinin cezaya düşmeden ödenebilmesi sağlanacak. Bu özellik henüz e-Devlet’e eklenmedi. Yakın zamanda eklenmesi bekleniyor.

    Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    “Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler. Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup, bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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