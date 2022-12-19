- Kripto para ve Epinlere yasal düzenleme geliyor
- Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak
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2023-2025 Dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nda 5 temel bileşen altında 44 eyleme yer veriliyor. Bu eylemlerin en geç 2025 yılına kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Eylemler hakkında detaylı bilgiler yer almıyor. Eylem hakkındaki ilgili kamu kurumlar tarafından detaylar belirlenecek.
Kripto para ve Epinlere yasal düzenleme geliyor
“Yeni gelişen teknolojilerle ortaya çıkan kripto ve e-pin gibi varlıklar takip edilerek, bu varlıkların ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak.”
Kripto paralar hakkında düzenleme hazırlanacağı bekleniyordu ancak oyun Epinlerine yönelik düzenleme hazırlığı ilk kez ortaya çıktı. Örneğin League of Legends oyunundaki RP, PUBG Mobile’daki UC, Metin 2’deki EP, Mobile Legends’daki Elmas gibi oyun içi para birimlerinin oyuncular arasındaki ticareti hakkında yasal altyapı hazırlanacak.
Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak
“Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesi sağlanacak.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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