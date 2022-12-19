Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023-2025 yıllarını kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nı yürürlüğe soktu. Eylem planına göre kripto paralara ve oyunlardaki e-pinlere düzenleme geliyor. Kira sözleşmeleri e-Devlet’e taşınıyor.

2023-2025 Dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nda 5 temel bileşen altında 44 eyleme yer veriliyor. Bu eylemlerin en geç 2025 yılına kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Eylemler hakkında detaylı bilgiler yer almıyor. Eylem hakkındaki ilgili kamu kurumlar tarafından detaylar belirlenecek.

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Kripto para ve Epinlere yasal düzenleme geliyor

“Yeni gelişen teknolojilerle ortaya çıkan kripto ve e-pin gibi varlıklar takip edilerek, bu varlıkların ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak.”

Kripto paralar hakkında düzenleme hazırlanacağı bekleniyordu ancak oyun Epinlerine yönelik düzenleme hazırlığı ilk kez ortaya çıktı. Örneğin League of Legends oyunundaki RP, PUBG Mobile’daki UC, Metin 2’deki EP, Mobile Legends’daki Elmas gibi oyun içi para birimlerinin oyuncular arasındaki ticareti hakkında yasal altyapı hazırlanacak.

Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak

“Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesi sağlanacak.”

Tam Boyutta Gör Bu eylem planına göre kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden düzenlenecek. Böylece sözleşmelerin takibi sağlanacak. Kira fiyatındaki artışlar, sözleşme feshi gibi konular devlet tarafından incelenebilecek. Konu hakkında başka bir bilgi paylaşılmadı.

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