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    Anlık Bildirim

    Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak

    Hayata geçirilecek yeni düzenlemeye göre ev sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak. Kira sözleşmeleri, yakından takip edilecek.
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    Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak Tam Boyutta Gör
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023-2025 yıllarını kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nı yürürlüğe soktu. Eylem planına göre kripto paralara ve oyunlardaki e-pinlere düzenleme geliyor. Kira sözleşmeleri e-Devlet’e taşınıyor.

    2023-2025 Dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nda 5 temel bileşen altında 44 eyleme yer veriliyor. Bu eylemlerin en geç 2025 yılına kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Eylemler hakkında detaylı bilgiler yer almıyor. Eylem hakkındaki ilgili kamu kurumlar tarafından detaylar belirlenecek.

    Kripto para ve Epinlere yasal düzenleme geliyor

    “Yeni gelişen teknolojilerle ortaya çıkan kripto ve e-pin gibi varlıklar takip edilerek, bu varlıkların ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak.”

    Kripto paralar hakkında düzenleme hazırlanacağı bekleniyordu ancak oyun Epinlerine yönelik düzenleme hazırlığı ilk kez ortaya çıktı. Örneğin League of Legends oyunundaki RP, PUBG Mobile’daki UC, Metin 2’deki EP, Mobile Legends’daki Elmas gibi oyun içi para birimlerinin oyuncular arasındaki ticareti hakkında yasal altyapı hazırlanacak.

    Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak

    “Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesi sağlanacak.”

    Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak Tam Boyutta Gör
    Bu eylem planına göre kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden düzenlenecek. Böylece sözleşmelerin takibi sağlanacak. Kira fiyatındaki artışlar, sözleşme feshi gibi konular devlet tarafından incelenebilecek. Konu hakkında başka bir bilgi paylaşılmadı.
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    AssetGroup 12 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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    1862 kez okundu.
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