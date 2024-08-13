Emlak siteleri için "Doğrulanmış İlan" dönemi 15 Eylül’de başlıyor

Emlak sitelerinde konut ilanı yayınlamak için e-Devlet üzerinden doğrulama gerekiyor. Başkasının konutunu satmak için ise yetkilendirme belgesi almak zorunlu hale geliyor. Emlakçıların, ilanlar için mülk sahibinden yetki alması gerekiyor. Yetkilendirme işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Zorunluluk yılbaşından sonra başlayacak
15 Eylül'den itibaren konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirme imkanına kavuşacak. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar da "doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak. “Doğrulanmış ilan” zorunluluğu 1 Ocak 2025’te başlayacak. Bu tarihten sonra yetkilendirilmemiş ilanlar yayına giremeyecek.
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, emlak satış sitelerine gerçeği yansıtmayan ilanlar verildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu ilanlar, piyasaya göre çok ucuz olarak gösterilmekte ve tüketiciler satın almak veya kiralamak istediklerinde, konutun satıldığı veya kiralandığı ifade edilerek başka konutlara yönlendirilmektedir. Bazen de konut sahiplerinin haberi olmadığı halde kiralık veya satılık ilanları verilebiliyor, emlakta doğrulanmış ilan dönemine geçilmesiyle tüketiciyi yanıltan ilanlar engellenecek."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.