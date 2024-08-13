Emlak siteleri için "Doğrulanmış İlan" dönemi 15 Eylül’de başlıyor

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Tam Boyutta Gör Emlak sektöründe 15 Eylül’de yeni dönemin ilk adımı başlıyor. Tüketiciyi yanıltan ilanların önüne geçmek için “doğrulanmış ilan” uygulaması hayata geçiriliyor. Bu uygulama ile birlikte sahte ilanların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Emlak sitelerinde konut ilanı yayınlamak için e-Devlet üzerinden doğrulama gerekiyor. Başkasının konutunu satmak için ise yetkilendirme belgesi almak zorunlu hale geliyor. Emlakçıların, ilanlar için mülk sahibinden yetki alması gerekiyor. Yetkilendirme işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Zorunluluk yılbaşından sonra başlayacak

15 Eylül'den itibaren konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirme imkanına kavuşacak. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar da "doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak. “Doğrulanmış ilan” zorunluluğu 1 Ocak 2025’te başlayacak. Bu tarihten sonra yetkilendirilmemiş ilanlar yayına giremeyecek.

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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, emlak satış sitelerine gerçeği yansıtmayan ilanlar verildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ilanlar, piyasaya göre çok ucuz olarak gösterilmekte ve tüketiciler satın almak veya kiralamak istediklerinde, konutun satıldığı veya kiralandığı ifade edilerek başka konutlara yönlendirilmektedir. Bazen de konut sahiplerinin haberi olmadığı halde kiralık veya satılık ilanları verilebiliyor, emlakta doğrulanmış ilan dönemine geçilmesiyle tüketiciyi yanıltan ilanlar engellenecek."

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Emlak siteleri için "Doğrulanmış İlan" dönemi 15 Eylül’de başlıyo