e-Devlet'e kira kontratı özelliği geliyor!

- e-Devlet'e Eklenecek Yeni Özellikler Neler?
- Kira Kontratı Özelliği
- Sigorta Poliçeleri Tek Noktada Toplanacak
- Çevrimdışı Çalışma Özelliği Geliyor
- Mobil Müze Kart Sayısı 390 Bine Ulaştı
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e-Devlet'e Eklenecek Yeni Özellikler Neler?
Kira Kontratı Özelliği
Yılmaz, e-Devlet’e kira kontratı özelliğinin yıl sonuna kadar ekleneceğini açıkladı. Önümüzdeki 4 ay içinde kira kontratı özelliği e-Devlet’e eklenmiş olacak. Kiracılar ve ev sahipleri e-Devlet üzerinden kira kontratı oluşturarak kontratlarını dijital olarak kayıt altında tutacak. Anlaşmazlık durumlarında e-Devlet’teki kira kontratı incelenecek.
Sigorta Poliçeleri Tek Noktada Toplanacak
e-Devlet’e eklenecek diğer yeni özellik ise sigorata poliçeleri olacak. Vatandaşlar kullandıkları tüm sigortaların poliçelerine tek bir noktadan ulaşabilecek. Poliçeler üzerinde işlemler yapılabilecek. Bu özelliğin kısa vadede hayata geçirilmesi planlanıyor.
Çevrimdışı Çalışma Özelliği Geliyor
Bir diğer yenilik ise çevrimdışı çalışma özelliği olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu özellikle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Artık internete bağlanmadan offline olarak da cep telefonunuzdaki bir uygulamayla verilerinizi kamu hizmetlerinde kullanma imkanına vatandaşlarımız sahip olacak. İnternetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verilerle kamu hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar.”
Mobil Müze Kart Sayısı 390 Bine Ulaştı
Yılmaz, e-Devlet’e yakın zamanda eklenen Mobil Müze Kart özelliğine vurgu yaptı. “Son dönemde uygulamaya koyduğumuz hizmetlerden biri müze kart entegrasyonu oldu. Artık cep telefonunuzda bir kare kodla müzelerdeki turnikeleri geçebiliyorsunuz, girebiliyorsunuz müzelere. Kısa süre içinde 390 bin mobil müze kart dağıtılmış durumda.” ifadelerini kullandı. 20 Mayıs’ta hayata geçirilen Mobil Kaza Tutanağı özelliğini bugüne kadar 59 bin kişi kullandı.
1 Ağustos 2024 tarihli verilere göre e-Devlet kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı. e-Devlet’e giriş yapabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96'sı e-Devlet’i kullanıyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.