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    Anlık Bildirim

    e-Devlet'e kira kontratı özelliği geliyor!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet'e kira kontratı özelliğinin yıl sonuna kadar ekleneceğini duyurdu. Ayrıca eklenecek diğer yeni özellikleri açıkladı.   
    e-Devlet'e kira kontratı özelliği geliyor! Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet’e eklenen ve yeni eklenecek özellikleri duyurdu. e-Devlet’e eklenecek kira kontratı özelliği için tarih verdi.

    e-Devlet'e Eklenecek Yeni Özellikler Neler?

    Kira Kontratı Özelliği

    Yılmaz, e-Devlet’e kira kontratı özelliğinin yıl sonuna kadar ekleneceğini açıkladı. Önümüzdeki 4 ay içinde kira kontratı özelliği e-Devlet’e eklenmiş olacak. Kiracılar ve ev sahipleri e-Devlet üzerinden kira kontratı oluşturarak kontratlarını dijital olarak kayıt altında tutacak. Anlaşmazlık durumlarında e-Devlet’teki kira kontratı incelenecek.

    Sigorta Poliçeleri Tek Noktada Toplanacak

    e-Devlet’e eklenecek diğer yeni özellik ise sigorata poliçeleri olacak. Vatandaşlar kullandıkları tüm sigortaların poliçelerine tek bir noktadan ulaşabilecek. Poliçeler üzerinde işlemler yapılabilecek. Bu özelliğin kısa vadede hayata geçirilmesi planlanıyor.

    Çevrimdışı Çalışma Özelliği Geliyor

    Bir diğer yenilik ise çevrimdışı çalışma özelliği olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu özellikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

    “Artık internete bağlanmadan offline olarak da cep telefonunuzdaki bir uygulamayla verilerinizi kamu hizmetlerinde kullanma imkanına vatandaşlarımız sahip olacak. İnternetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verilerle kamu hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar.”

    Mobil Müze Kart Sayısı 390 Bine Ulaştı

    Yılmaz, e-Devlet’e yakın zamanda eklenen Mobil Müze Kart özelliğine vurgu yaptı. “Son dönemde uygulamaya koyduğumuz hizmetlerden biri müze kart entegrasyonu oldu. Artık cep telefonunuzda bir kare kodla müzelerdeki turnikeleri geçebiliyorsunuz, girebiliyorsunuz müzelere. Kısa süre içinde 390 bin mobil müze kart dağıtılmış durumda.” ifadelerini kullandı. 20 Mayıs’ta hayata geçirilen Mobil Kaza Tutanağı özelliğini bugüne kadar 59 bin kişi kullandı.

    1 Ağustos 2024 tarihli verilere göre e-Devlet kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı. e-Devlet’e giriş yapabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96'sı e-Devlet’i kullanıyor.
     

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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