e-Devlet'e kira kontratı özelliği geliyor!

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Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet’e eklenen ve yeni eklenecek özellikleri duyurdu. e-Devlet’e eklenecek kira kontratı özelliği için tarih verdi.

e-Devlet'e Eklenecek Yeni Özellikler Neler?

Kira Kontratı Özelliği

Yılmaz, e-Devlet’e kira kontratı özelliğinin yıl sonuna kadar ekleneceğini açıkladı. Önümüzdeki 4 ay içinde kira kontratı özelliği e-Devlet’e eklenmiş olacak. Kiracılar ve ev sahipleri e-Devlet üzerinden kira kontratı oluşturarak kontratlarını dijital olarak kayıt altında tutacak. Anlaşmazlık durumlarında e-Devlet’teki kira kontratı incelenecek.

Sigorta Poliçeleri Tek Noktada Toplanacak

e-Devlet’e eklenecek diğer yeni özellik ise sigorata poliçeleri olacak. Vatandaşlar kullandıkları tüm sigortaların poliçelerine tek bir noktadan ulaşabilecek. Poliçeler üzerinde işlemler yapılabilecek. Bu özelliğin kısa vadede hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Çevrimdışı Çalışma Özelliği Geliyor

Bir diğer yenilik ise çevrimdışı çalışma özelliği olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu özellikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Artık internete bağlanmadan offline olarak da cep telefonunuzdaki bir uygulamayla verilerinizi kamu hizmetlerinde kullanma imkanına vatandaşlarımız sahip olacak. İnternetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verilerle kamu hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar.”

Mobil Müze Kart Sayısı 390 Bine Ulaştı

Yılmaz, e-Devlet’e yakın zamanda eklenen Mobil Müze Kart özelliğine vurgu yaptı. “Son dönemde uygulamaya koyduğumuz hizmetlerden biri müze kart entegrasyonu oldu. Artık cep telefonunuzda bir kare kodla müzelerdeki turnikeleri geçebiliyorsunuz, girebiliyorsunuz müzelere. Kısa süre içinde 390 bin mobil müze kart dağıtılmış durumda.” ifadelerini kullandı. 20 Mayıs’ta hayata geçirilen Mobil Kaza Tutanağı özelliğini bugüne kadar 59 bin kişi kullandı.

1 Ağustos 2024 tarihli verilere göre e-Devlet kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı. e-Devlet’e giriş yapabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96'sı e-Devlet’i kullanıyor.



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