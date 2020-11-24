E-devlet’in ardından şimdi de e-İŞ geliyor

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Vatandaşların kamu binalarına gitmeye gerek kalmadan pek çok işlemi internet ortamında halledebilmesine imkan tanıyan e-Devlet platformu, dijitalleşme anlamında büyük bir adım olarak gösterilebilir.

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E-devlet projesinin olumlu karşılanmasının ardından şimdi de e-İŞ adında yeni bir platform üzerinde çalışılıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi önderliğinde yürütülen projeye kamu kurumları katılacak.

Ayrıca Bkz. "Avrupa'daki çevreci kuruluşlar şarj edilebilir hibrit araçlara savaş açtı"

Dünya gazetesinin edindiği bilgilere göre e-İŞ platformuyla birlikte kamu ve özel sektörde sayısallaştırma işlemleri artırılacak. Ekonomik ortamda sayısal dönüşüm sağlanacak. Sayısallaşmayla birlikte daha fazla ekonomik işlemin online hale getirilmesi amaçlanıyor. Henüz e-İŞ ile hangi işlemlerin dijitalleşeceği bilinmiyor. İlk etapta sayısallaştırma üzerine yoğunlaşılacak. Bütün sürecin nihai hedefinin, sanayi sektörü başta olmak üzere ekonomik ortamın sayısal dönüşümünün bir kavramsal çerçeve içine oturması ve sistemin kendini besleyebilir hale getirilmesi olduğu belirtiliyor.

KOBİ’ler de dahil olmak üzere özel sektörün e-İŞ ve e-Devlet platformlarını kullanması için çalışmalar yapılacak. KOBİ’lere özel eğitimler verilecek. e-İŞ platformu hakkında henüz yeteri kadar bilgi yok. İlerleyen aylarda e-İŞ hakkında detaylı duyurular yapılacak.

https://www.dunya.com/ekonomi/e-devletten-sonra-e-is-geliyor-haberi-601206

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