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    E-devlet’in ardından şimdi de e-İŞ geliyor

    e-Devlet'in başarısının ardından daha fazla sektörde online işlem yapılabilmesi için e-İŞ platformu geliyor. e-İŞ platformunda ilk adım olarak kamuda ve özel sektörde sayısallaştırma yapılacak.
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    Yusuf Akbaş
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    E-devlet’in ardından şimdi de e-İŞ geliyor
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    Vatandaşların kamu binalarına gitmeye gerek kalmadan pek çok işlemi internet ortamında halledebilmesine imkan tanıyan e-Devlet platformu, dijitalleşme anlamında büyük bir adım olarak gösterilebilir.

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    E-devlet projesinin olumlu karşılanmasının ardından şimdi de e-İŞ adında yeni bir platform üzerinde çalışılıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi önderliğinde yürütülen projeye kamu kurumları katılacak.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa'daki çevreci kuruluşlar şarj edilebilir hibrit araçlara savaş açtı"

    Dünya gazetesinin edindiği bilgilere göre e-İŞ platformuyla birlikte kamu ve özel sektörde sayısallaştırma işlemleri artırılacak. Ekonomik ortamda sayısal dönüşüm sağlanacak. Sayısallaşmayla birlikte daha fazla ekonomik işlemin online hale getirilmesi amaçlanıyor. Henüz e-İŞ ile hangi işlemlerin dijitalleşeceği bilinmiyor. İlk etapta sayısallaştırma üzerine yoğunlaşılacak. Bütün sürecin nihai hedefinin, sanayi sektörü başta olmak üzere ekonomik ortamın sayısal dönüşümünün bir kavramsal çerçeve içine oturması ve sistemin kendini besleyebilir hale getirilmesi olduğu belirtiliyor.

    KOBİ’ler de dahil olmak üzere özel sektörün e-İŞ ve e-Devlet platformlarını kullanması için çalışmalar yapılacak. KOBİ’lere özel eğitimler verilecek. e-İŞ platformu hakkında henüz yeteri kadar bilgi yok. İlerleyen aylarda e-İŞ hakkında detaylı duyurular yapılacak.



    https://www.dunya.com/ekonomi/e-devletten-sonra-e-is-geliyor-haberi-601206 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bende e-İş'i görünce iş bulmayı hızlandıracak birşey sandım. Malum çoğu firma başvurulara olumsuz geri dönmeye bile tenezzül etmiyor. Geçen sene 100den fazla başvuru yapıp sonunda birine yerleştim ama bu seneki şartlar ... hayal edemiyorum, çok zor. Türkiyenin yarısı , 40 milyon insan 30 yaş altı ve özel sektöründe kamunun(devletinde) istihdam sayısı her geçen gün düşüyor. Bireysel olarak tek çözüm yurtdışı veya belki tarım bağ bahçe işleri ile ek gelir gibi geliyor.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İş olmadıktan sonra.
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    akyol.x (Ömer Akyol) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    E Devlet gerçekten büyük kolaylık getirdi. E İş'de güzel bir deneyim sunar umarım
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    dogangoxel (Göksel DOGAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İktidarda olan akp partisinin yapmis oldugu en iyi icraat.(Baskada yok zatende :) ) E devlet gercekten cok ise yarayan bir uygulama.E iş uygulamasida iyi olabilir.
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    TaymekHoldem (oğusan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) dogangoxel
    kardeş 40 milyon lira harcandı e-devlete bi zahmet olsun. onu yapacaklarına silikon vadisini yıllar önce yapsalardı belkide çeyrek fiyatına mal ederlerdi e-devleti.
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