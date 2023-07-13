Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    E-ticaret düzenlemesinin iptali için gözler AYM’de!

    E-ticaret düzenlemesi için Danıştay 10. Dairesi, geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Bakanlık, Danıştay'ın kararına itiraz etti. Şimdi gözler Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak kararda.
    Oy Ver

    E-ticaret düzenlemesinin iptali için gözler AYM’de! Tam Boyutta Gör

    29 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile e-ticaret ve e-ticaret pazaryerlerine pek çok kısıtlama getirilmişti. Büyük e-ticaret pazaryerlerinin pazardaki hakim durumunu kısıtlamak için hazırlanan düzenleme ile lisans zorunluluğu, reklam kısıtlaması, satışlardan pay, kargo kısıtlaması ve elektronik para kısıtlaması gibi hususlar getirildi.

    Ticaret Bakanlığı, Danıştay’ın kararına itiraz etti

    Danıştay 10. Dairesi, Mayıs ayında aldığı karar ile e-ticaret düzenlemesindeki pek çok maddenin rekabet açısından uygun olmadığına karar vererek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı, 10. Daire tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yürütmeyi durdurma kararının esasa girmeden usulen ve geçici süreliğinealındığı gerekçesiyle bakanlığın itirazının “incelenmeksizin” reddine karar verdi. Daire bu kez yürütmeyi durdurma ve iptal talebini esastan görüşerek, karara bağlayacak.

    AYM’nin kararı bekleniyor

    Ayrıca yürütmenin tamamen iptali hakkında Anayasa Mahkemesi’ne dava açılmıştı. Anayasa Mahkemesi, geçen hafta tarafların sözlü açıklamalarını dinlemişti. Yarın yasanının iptal istemi esastan görüşülecek ve karar bağlanacak.

    E-ticaret düzenlemesi neler içeriyor?

    Söz konusu düzenleme ile e-ticaret pazaryerlerine Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alma zorunluluğu getiriliyor. E-ticaret pazaryerinin net işlem hacmi arttıkça faaliyet alanlarına, reklam bütçelerine ve indirim bütçelerine kısıtlamalar uygulanacak. Bu düzenleme ile e-ticaret pazaryerlerinin tekelleşmesinin önüne geçilmesi ve rekabetin artırılması amaçlanıyor.

    Kargo, elektronik para ve kredi faaliyetlerine sınırlama

    Yıllık net işlem hacmi 60 milyar liranın üzerindeki e-ticaret pazaryerleri kredi verme, kredili ödeme ve elektronik para işlemleri yürütemeyecek. Trendyol bu düzenlemeden dolayı geçtiğimiz aylarda Trendyol Cüzdan hizmetini sonlandırmıştı. HepsiPay gibi hizmetler de sonlandırılacak.

    Mal ve hizmet satışı tek siteden yapılamayacak. Mal satan e-ticaret pazaryerleri, aynı site ve aynı platform üzerinden turizm, eğitim, spor, sanat, eğlence, gayrimenkul, otomotiv sektörlerine yönelik aracılık hizmeti sunamayacak.

    E-ticaret pazaryerlerinin kendi markası altında sunduğu kargo hizmetlerine sınırlama geliyor. E-ticaret pazar yerindeki satışlar haricinde kargo hizmeti sunamayacak. Kendi platformundaki satışlarda kendi kargo hizmetini sunabilecek.

    İndirim ve reklam bütçelerine kısıtlama

    Yıllık net işlem hacmi 30 milyar TL’ye kadar olan e-ticaret pazaryerlerinde işlem hacminin yüzde 2’sine kadar, 30 milyar TL’nin üzerinde olan e-ticaret pazaryerlerinde işlem hacminin binde üçüne kadar indirim bütçesi kullanılabilecek.

    Reklam harcamalarında ise; yılın net işlem hacminin 30 milyar TL’nin altında olanlar için, işlem hacminin binde 15’inden fazla reklam harcamasına izin verilmeyecek. İşlem hacmi 30-60 milyar TL arasındaysa 30 milyarın aşan kısmının binde 10’una kadar, 60 milyarı aşan kısmın ise binde 5’ine kadar reklam harcamasına izin verilecek.

    Ticaret Bakanlığı satışlardan pay alacak

    Ticaret Bakanlığı, e-ticaret Pazar yerlerinin bir yıllık net işlem hacimlerinden belirli bir pay alarak bu parayı KOBİ’leri desteklemek amacıyla kullanılacak. İşlem hacmi, 1 yılda 30 milyar ile 60 milyar TL arasındaysa, 30 milyarı aşan kısmın yüzde 1'i, 60 ila 75 milyar TL arasındaysa, yüzde 1'e ilave olarak 60 milyarı aşan kısmı için yüzde 5'i, 75 milyar TL'nin üzerindeyse aşan kısım için yüzde 30'u oranında Elektronik Ticaret Payı tahsil edilecek. Bu tutarlar TÜİK'in açıkladığı TÜFE'ye göre artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarları dörtte birine kadar artırmaya veya azaltmaya yetkili olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ergoterapi okuyanların yorumları behzat ç izleme sırası silkroad r kutu profil yük taşıma hesabı tata indica 1.4 dizel alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    POCO C40
    POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız