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    Amazon Prime Day'de dikkat çeken indirimli kategoriler

    Amazon Prime Day'de indirimleriyle dikkat çeken alt kategorileri listeledik. Televizyondan bilgisayara, spor ayakkabıdan LEGO setlerine pek çok kategoride uygun fiyatlar sunuluyor.
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    Amazon Prime Day'de dikkat çeken indirimli kategoriler Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime Day indirimleri başladı. 17 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek kampanya kapsamında telefondan bilgisayara, giyimden kitapa, gıdadan kişisel bakıma her kategoride indirimli fiyatlar göze çarpıyor.

    Önceki içeriklerimizde indirimli televizyonlar, telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve günün Flaş Fırsatları'nı sizlere duyurmuştuk. Şimdi de öne çıkan indirimli kategorileri bir araya getirdik.

    Amazon'da öne çıkan indirimli kategoriler

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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