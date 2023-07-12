Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime Day indirimleri başladı. 17 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek kampanya kapsamında telefondan bilgisayara, giyimden kitapa, gıdadan kişisel bakıma her kategoride indirimli fiyatlar göze çarpıyor.

Prime Day'de indirimli fiyatlara satılan dizüstü bilgisayarlar 3 sa. önce eklendi

Önceki içeriklerimizde indirimli televizyonlar, telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve günün Flaş Fırsatları'nı sizlere duyurmuştuk. Şimdi de öne çıkan indirimli kategorileri bir araya getirdik.

Amazon'da öne çıkan indirimli kategoriler

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Amazon Prime Day'de dikkat çeken indirimli kategoriler