Ticaret Bakanlığından e-ticaret platformlarına "stok bilgisi" uyarısı

Ticaret Bakanlığı’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) gönderilen yazıda üye firmaların “stok bilgisi” eklenmesi konusunda bilgilendirilmesi istendi.
Bakanlık; tüketicilerin gerek arama motorları aracılığıyla gerek doğrudan internet sitesi veya uygulamalar üzerinden herhangi bir stok sınırlaması bilgisi olmadan satışta olduğunu görüntülediği veya sepete ekleyebildiği ürünleri daha sonra stokta bulunmadığı gerekçesiyle satın alamadığı veya satın alma işlemi tamamlandıktan sonra teslim alamadığına vurgu yaptı.
Tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için platformların sınırlı stok bulunan ürünlerde stok bilgisine yer verilmesinin zorunlu olduğunun altı çizildi. Bakanlık ayrıca televizyon, afiş ve internet gibi mecralardan yayımlanan reklamlarda, satışa sunulan ürünle ilgili bir stok sınırı varsa stok adedine ilişkin bilginin tüketicilere açıkça verilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Reklam Kurulu’nun kendisine verilen yetki çerçevesinde denetim yaptığı ve ceza keseceği ifade edildi.
E-ticaret platformlarına 2024'te 230 milyon TL ceza kesildi
Ticaret Bakanlığı; 2024'ün ilk 6 ayında ürünlerin stokta bulunmadığı gerekçesiyle sipariş iptalleri, satın alınan ürünlerin belirlenen süre içerisinde teslim edilmemesi gibi nedenlerle feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılaması konuları başta olmak üzere tüketiciyi mağdur eden hususlar hakkında 40 e-ticaret firmasına yaklaşık 230 milyon TL idari para cezası kesti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.