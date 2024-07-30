Ticaret Bakanlığından e-ticaret platformlarına "stok bilgisi" uyarısı

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Tam Boyutta Gör E-ticaret platformlarının sınırlı stok bulunan ürünlerde stok sayısı bilgisine yer vermesi zorunlu. Ticaret Bakanlığı, stok bilgisine yer vermeyen platformlar için uyarı yayımladı.

Ticaret Bakanlığı’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) gönderilen yazıda üye firmaların “stok bilgisi” eklenmesi konusunda bilgilendirilmesi istendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret firmalarına 230 milyon TL ceza 21 sa. önce eklendi

Bakanlık; tüketicilerin gerek arama motorları aracılığıyla gerek doğrudan internet sitesi veya uygulamalar üzerinden herhangi bir stok sınırlaması bilgisi olmadan satışta olduğunu görüntülediği veya sepete ekleyebildiği ürünleri daha sonra stokta bulunmadığı gerekçesiyle satın alamadığı veya satın alma işlemi tamamlandıktan sonra teslim alamadığına vurgu yaptı.

Tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için platformların sınırlı stok bulunan ürünlerde stok bilgisine yer verilmesinin zorunlu olduğunun altı çizildi. Bakanlık ayrıca televizyon, afiş ve internet gibi mecralardan yayımlanan reklamlarda, satışa sunulan ürünle ilgili bir stok sınırı varsa stok adedine ilişkin bilginin tüketicilere açıkça verilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Reklam Kurulu’nun kendisine verilen yetki çerçevesinde denetim yaptığı ve ceza keseceği ifade edildi.

E-ticaret platformlarına 2024'te 230 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı; 2024'ün ilk 6 ayında ürünlerin stokta bulunmadığı gerekçesiyle sipariş iptalleri, satın alınan ürünlerin belirlenen süre içerisinde teslim edilmemesi gibi nedenlerle feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılaması konuları başta olmak üzere tüketiciyi mağdur eden hususlar hakkında 40 e-ticaret firmasına yaklaşık 230 milyon TL idari para cezası kesti.

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Ticaret Bakanlığından e-ticaret sitelerine "stok bilgisi" uyarısı