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    Anlık Bildirim

    Ticaret Bakanlığından e-ticaret platformlarına "stok bilgisi" uyarısı

    Ticaret Bakanlığı tarafından TOBB ve TESK'e gönderilen yazı ile e-ticaret firmalarının stok bilgisine yer verme zorunluluğu olduğu konusunda uyarı yapıldı. Tüketilerin mağdur edilmemesi istendi.
    Ticaret Bakanlığından e-ticaret sitelerine 'stok bilgisi' uyarısı Tam Boyutta Gör
    E-ticaret platformlarının sınırlı stok bulunan ürünlerde stok sayısı bilgisine yer vermesi zorunlu. Ticaret Bakanlığı, stok bilgisine yer vermeyen platformlar için uyarı yayımladı.

    Ticaret Bakanlığı’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) gönderilen yazıda üye firmaların “stok bilgisi” eklenmesi konusunda bilgilendirilmesi istendi.

    Bakanlık; tüketicilerin gerek arama motorları aracılığıyla gerek doğrudan internet sitesi veya uygulamalar üzerinden herhangi bir stok sınırlaması bilgisi olmadan satışta olduğunu görüntülediği veya sepete ekleyebildiği ürünleri daha sonra stokta bulunmadığı gerekçesiyle satın alamadığı veya satın alma işlemi tamamlandıktan sonra teslim alamadığına vurgu yaptı.

    Tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için platformların sınırlı stok bulunan ürünlerde stok bilgisine yer verilmesinin zorunlu olduğunun altı çizildi. Bakanlık ayrıca televizyon, afiş ve internet gibi mecralardan yayımlanan reklamlarda, satışa sunulan ürünle ilgili bir stok sınırı varsa stok adedine ilişkin bilginin tüketicilere açıkça verilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Reklam Kurulu’nun kendisine verilen yetki çerçevesinde denetim yaptığı ve ceza keseceği ifade edildi.

    E-ticaret platformlarına 2024'te 230 milyon TL ceza kesildi

    Ticaret Bakanlığı; 2024'ün ilk 6 ayında ürünlerin stokta bulunmadığı gerekçesiyle sipariş iptalleri, satın alınan ürünlerin belirlenen süre içerisinde teslim edilmemesi gibi nedenlerle feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılaması konuları başta olmak üzere tüketiciyi mağdur eden hususlar hakkında 40 e-ticaret firmasına yaklaşık 230 milyon TL idari para cezası kesti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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