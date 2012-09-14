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eBay 17 yıl sonra logosunu yeniledi

6 yıl
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Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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17 yıl önce bu ay resmen hizmet vermeye başlayan çevrimiçi alışveriş sitesi eBay, kurulduğu günden beri kullandığı logosunu yenileyeceğini açıkladı. Merkezinin bulunduğu Amerika dışında Türkiye ve daha birçok ülkede faaliyet gösteren internet üzerindeki en büyük açık arttırma sitesinin başkanı Devin Wenig yaptığı açıklamada, yeni logonun gurur duydukları tarihlerine dayandığını ve dinamik geleceklerini yansıttığını ifade etti
İlk olarak bozuk bir lazer yazıcı arayan bir alıcı ile satıcıyı bir araya getiren eBay alışveriş sitesi, şuanda 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı ve 25 milyon satıcısıyla elektronik ticaretin en büyük öncülerinden biri haline geldi. Yeni logoyla sadece markalarını yenilemediklerini, bugünün eBay'ini oluşturduklarına dikkat çeken Wenig, yeni eBay'in daha çağdaş bir tecrübe sunduğunu, satmayı ve satın almayı daha kolay, daha eğlenceli hale getirdiğini söyledi. 
Eski eBay logosunun dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılıyor olması sebebiyle kolayca değiştirilemeyeceğinin farkında olan şirket yetkilileri, bu sonbaharda eski logonun kademeli olarak yerini yeni logoya bırakacağını bildirdi. Sitenin işleyişinde de önemli yeniliklere imza atılabileceğine dair ipuçları verildi.
Yeni eBay'in hangi alanlara yoğunlaşarak büyümeye devam edeceğini gözler önüne seren açıklamada, mobil ticaretin çevrimiçi alışveriş sitesi için önemi vurgulandı. Farklı platformlardaki mobil uygulamaları 100 milyon kez indirilen eBay cephesinde, bu yıl sonuna kadar mobil cihazlar aracılığıyla yapılan alışverişlerin 10 milyar dolarlık bir işlem hacmini geride bırakması bekleniyor. Her zaman, her yerde alışveriş yapabilmeyi mümkün kılacak eBay, kısa süre önce Android işletim sistemi için geliştirdiği uygulamanın büyük dizayn değişikliklerini beraberinde getiren 2.0 versiyonunu yayınlamıştı.

http://pages.ebay.com/announcements/new/index.html Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Güzelim logo ne hale geldi. Yalnız şunu anladım teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin firmalar logolarında geriye dönüş yapıyor. Köşeli tasarımlar ortaya çıkmaya başlamış durumda. Oysa ki çağımız yuvarlaklıkla entegre olmuşken bu seçimler neden böyle bence ayrı bir araştırma konusu.
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Telvis 6 yıl
arkadaslar kusura bakmayın konu dısıda ebaydan yakın zamanda alışveriş yapan varsa bana ulasabılırmı acaba sormam gereken sorular varda.
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FERFEROS 6 yıl
Sade ve şık. Çoğu firma logosunu sadeleştiriyor zaten.
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Muhibbi- 6 yıl
Metro arayüzü baya meşhur şu aralar sade ve şık
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Dışkı 6 yıl
Minimal olmuş. Firmalar artık daha basit ve sade logolar kullanıyor bkz Microsoft

@Stanislas Xavier bu arada doğadaki kırmızı,mavi ve sarı değil. Kırmızı, mavi ve yeşildir. Ayrıca sarı renk sarı ve mavinin karışımıyla oluşuyor bildiğim kadarıyla. Hatta sharp'ın doğal sarıyı da içeren panelleri vardı (ne alakaysa artık
)
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almila1299 6 yıl
hazır değişmişken isimini de google yapsaymış tam olacakmış.
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CertificatedStaff 6 yıl
güzel olmuş
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regaibyigit. 6 yıl
sadeliğe bayılırım harika olmuş
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Esposito Bandolero 6 yıl
Menow
Wİndows , GOogle , Ebay ve daha bir çok firmanın logosunda bu 4 renge yer verildiğinin farkındamısınız.ELbette tam olarak aynı tonda değiller ama bu renklerde bir keramet var :)

hiç dikkat etmemiştim valla
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Stanislas Xavier 6 yıl
Menow
Wİndows , GOogle , Ebay ve daha bir çok firmanın logosunda bu 4 renge yer verildiğinin farkındamısınız.ELbette tam olarak aynı tonda değiller ama bu renklerde bir keramet var :)

Mavi,kırmızı,sarı doğadaki ana renkler
yeşile ise belki saçma olacak ama şöyle bir hikaye uyduracağım :
şuan kullandığımız ekranlardaki pikseller üç ana renk kullanıyor RGB sarı yerine yeşil ,,google,windows,ebay vs bunlar hep internet ve bilgisayar üzerine iş yaptıkları için yeşili de eklemiş olabilirler..
Ama belki de hiç bir anlamı yok sadece hoş göründüğü için yapmışlardır
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LKLC 6 yıl
pek farkı yok ama öncekinden iyi.
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Menow 6 yıl
Wİndows , GOogle , Ebay ve daha bir çok firmanın logosunda bu 4 renge yer verildiğinin farkındamısınız.
ELbette tam olarak aynı tonda değiller ama bu renklerde bir keramet var :)
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