eBay 17 yıl sonra logosunu yeniledi

17 yıl önce bu ay resmen hizmet vermeye başlayan çevrimiçi alışveriş sitesi eBay, kurulduğu günden beri kullandığı logosunu yenileyeceğini açıkladı. Merkezinin bulunduğu Amerika dışında Türkiye ve daha birçok ülkede faaliyet gösteren internet üzerindeki en büyük açık arttırma sitesinin başkanı Devin Wenig yaptığı açıklamada, yeni logonun gurur duydukları tarihlerine dayandığını ve dinamik geleceklerini yansıttığını ifade etti

İlk olarak bozuk bir lazer yazıcı arayan bir alıcı ile satıcıyı bir araya getiren eBay alışveriş sitesi, şuanda 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı ve 25 milyon satıcısıyla elektronik ticaretin en büyük öncülerinden biri haline geldi. Yeni logoyla sadece markalarını yenilemediklerini, bugünün eBay'ini oluşturduklarına dikkat çeken Wenig, yeni eBay'in daha çağdaş bir tecrübe sunduğunu, satmayı ve satın almayı daha kolay, daha eğlenceli hale getirdiğini söyledi.

Eski eBay logosunun dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılıyor olması sebebiyle kolayca değiştirilemeyeceğinin farkında olan şirket yetkilileri, bu sonbaharda eski logonun kademeli olarak yerini yeni logoya bırakacağını bildirdi. Sitenin işleyişinde de önemli yeniliklere imza atılabileceğine dair ipuçları verildi.

Yeni eBay'in hangi alanlara yoğunlaşarak büyümeye devam edeceğini gözler önüne seren açıklamada, mobil ticaretin çevrimiçi alışveriş sitesi için önemi vurgulandı. Farklı platformlardaki mobil uygulamaları 100 milyon kez indirilen eBay cephesinde, bu yıl sonuna kadar mobil cihazlar aracılığıyla yapılan alışverişlerin 10 milyar dolarlık bir işlem hacmini geride bırakması bekleniyor. Her zaman, her yerde alışveriş yapabilmeyi mümkün kılacak eBay, kısa süre önce Android işletim sistemi için geliştirdiği uygulamanın büyük dizayn değişikliklerini beraberinde getiren 2.0 versiyonunu yayınlamıştı.

http://pages.ebay.com/announcements/new/index.html