eBay, Amazon'a dava açtı

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ABD'nin önde gelen iki e-ticaret şirketi eBay ve Amazon, e-ticaret sektöründeki rekabetlerini mahkemeye taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Amazon'a mektup gönderen ve platformundaki satıcıların peşini bırakmasını isteyen eBay, Amazon'un geri adım atmaması üzerine Amazon'a dava açtı. eBay'e göre Amazon, eBay'deki satıcıları kendi platformuna çekmek için sistematik bir saldırı düzenliyor.





''Amazon çalışanları sistematik olarak saldırıyor''

Kaliforniya eyaletinin Santa Clara bölgesinde açılan davaya göre Amazon'un faaliyetleri yeni değil. 2015 yılından beri Amazon'un, eBay satıcılarını rahatsız ettiğini belirten şirket, birkaç hafta önce bir satıcının konu hakkında eBay'i uyarmasıyla durumdan haberdar olmuş. Dava dosyasına göre Amazon çalışanları birkaç dakika içinde eBay'de profil oluşturup satıcılarla mesajlaşma hizmetini kullanarak satıcılarla iletişime geçiyor. eBay'deki başarılı satıcılara yüzlerce mesaj gönderen Amazon çalışanları, satıcıların Amazon'a gelip Amazon'da satış yapmasını telkin ediyor.





eBay dava açmadan önce Amazon'a gönderdiği mektupta şirketi uyarmıştı. eBay, Amazon'un faaliyetlerini sonlandırmaması halinde dava açacağını belirtirken Amazon ise konuyu araştırdığını dile getirmişti. eBay'e göre satıcılara mesaj gönderen Amazon çalışanlarının bir kısmı ABD'de bir kısmı ise yurt dışında çalışıyor ancak hepsi Amazon tarafından yönlendiriliyor.





1995 yılında kurulan eBay, tamamen üçüncü taraf satıcıların platformda satış yapması ile kazanç sağlıyor. Bu nedenle satıcılar(özellikle yüksek satış hacmine ulaşanlar) eBay için çok kıymetli. 175 milyondan fazla müşteriye sahip olan şirket geçtiğimiz yıl 90 milyar dolarlık satış yapmayı başarmıştı.





Amazon ise üçüncü taraf satıcıların yanı sıra kendisi de doğrudan müşterilere ürün satabiliyor. Geçtiğimiz yıl Amazon'da yapılan satışların yarısını üçüncü taraf satıcılar oluşturmuştu. ABD'de online ortamlarda harcanan paranın yarısının Amazon müşterileri tarafından harcandığı tahmin ediliyor.

https://www.cnet.com/news/ebay-sues-amazon-over-alleged-poaching-of-sellers/