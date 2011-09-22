eBuddy 250 milyon kullanıcıya ulaştı, Android platformunda yüzde 300 artış sağlandı

Mobil platformların kullanıcı sayısını yüz milyonlar seviyesine çıkarması bu alanda uygulama geliştiren girişimlerin de ufkunu açtı. Farklı konseptlerle kullanıcıların karşısına çıkan geliştiriciler şimdi milyar dolarlık firmaların sahibi durumunda.





İlk kez 2003 yılında Symbian platformunda tanıdığımız mesajlaşma uygulaması olan eBuddy aradan geçen 8 yılda büyük bir ilerleme kaydetti. Hollanda kaynaklı eBuddy firmasının internetin ilk bağımsız mesajlaşma uygulaması olarak tanıttığı hizmeti bugün 250 milyon kullanıcı sayısına ulaşmış durumda.





Firma yaptığı duyuruda eBuddy'nin en fazla Android platformunda ilgi gördüğünü, yıl bazında yüzde 300 artış gösterdiğini kaydetti. Toplam kullanıcı sayısının 163 milyonu aktif olarak uygulamayı kullanırken kalanları pasif hesap konumunda. eBuddy kullanıcıları her ay 10 milyar dakikayı sohbete harcıyor.





Firma, eBuddy XMS adlı yeni bir gerçek zamanlı sohbet uygulamasının da duyurusunu yaptı. Ancak özellikleri henüz açıklanmadı.





eBuddy firmasının hali hazırda Londra, Singapur ve San Fransisco'da ofisleri bulunuyor.





Bunun yanında uygulama Ovi mağazanın en çok indirilen sohbet programı durumunda. En İyi İnternet Girişimi dalında Crunchie ödülünün sahibi olan eBuddy 3 milyondan fazla Facebook hayranına sahip.