Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

eBuddy 250 milyon kullanıcıya ulaştı, Android platformunda yüzde 300 artış sağlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,7b
1
3
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil platformların kullanıcı sayısını yüz milyonlar seviyesine çıkarması bu alanda uygulama geliştiren girişimlerin de ufkunu açtı. Farklı konseptlerle kullanıcıların karşısına çıkan geliştiriciler şimdi milyar dolarlık firmaların sahibi durumunda. 

İlk kez 2003 yılında Symbian platformunda tanıdığımız mesajlaşma uygulaması olan eBuddy aradan geçen 8 yılda büyük bir ilerleme kaydetti. Hollanda kaynaklı eBuddy firmasının internetin ilk bağımsız mesajlaşma uygulaması olarak tanıttığı hizmeti bugün 250 milyon kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. 

Firma yaptığı duyuruda eBuddy'nin en fazla Android platformunda ilgi gördüğünü, yıl bazında yüzde 300 artış gösterdiğini kaydetti.  Toplam kullanıcı sayısının 163 milyonu aktif olarak uygulamayı kullanırken kalanları pasif hesap konumunda. eBuddy kullanıcıları her ay 10 milyar dakikayı sohbete harcıyor. 

Firma, eBuddy XMS adlı yeni bir gerçek zamanlı sohbet uygulamasının da duyurusunu yaptı. Ancak özellikleri henüz açıklanmadı.

eBuddy firmasının hali hazırda Londra, Singapur ve San Fransisco'da ofisleri bulunuyor. 

Bunun yanında uygulama Ovi mağazanın en çok indirilen sohbet programı durumunda. En İyi İnternet Girişimi dalında Crunchie ödülünün sahibi olan eBuddy 3 milyondan fazla Facebook hayranına sahip.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ayanozer 8 yıl
Android market ve slide sam de bulamadim programi.
XMS ile biraz daha ugrasmalari lazim farkli zaman araliklari ile 3 defa kurdum programi sonuncu da tanimlayabildi telefon numarami.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 8 yıl
Bana göre bu konudaki en iyi uygulamadır kendisi. Android için bir çok sohbet uygulaması denedim ama yine döndüm dolaştım eBuddy'e geri döndüm. XMS adlı programı tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum, merak etmiyor değilim açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
johonwayni 8 yıl
Hic kullanmadim, kullanmayida düşünmüyorum. Cok sohbet etmek istiyorsanız acın telefon konuşun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung'un oyun odaklı 7 Serisi dizüstü bilgisayarını inceledik 8 yıl Creative'in PC ve Konsollara yönelik dört çekirdekli yeni ses kartını inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim