Yandex Navigasyon artık en uygun şeridi ve park yerlerini söyleyecek

Sunduğu fonksiyonel özelliklerle sürücülerin yollardaki bir numaralı yardımcılarından olan Yandex Navigasyon hayat kolaylaştıran yeniliklerine devam ediyor. Bu kapsamda kısa süre önce İstanbul haritasında yapılan büyük güncellemenin ardından ilk etapta Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Bursa haritaları da güncellendi.

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23115 noktada gerçekleştirilen 38628 değişiklikle birlikte haritaya 6959 yeni yol bilgisi eklenirken, 5119 güzergah ise kapatıldı. Ayrıca 2583 noktada hız limitleri güncellendi, 666 yolda değişiklik yapıldı, 501 caddenin ismi değişti, 256 köprü ve tünel bilgisi eklendi.

En uygun şerit bilgisinin yanı sıra park yerleri de gösterilecek

Son güncellemeyle hayata geçirilen "şerit yönlendirmesi" sayesinde uygulama artık seyir halindeyken rotanız için en doğru şerit bilgisini verecek. Böylelikle trafikte düzen oluşturulurken dönüşleri kaçırmanız da engellenecek. Şu an için İstanbul'da 695, Ankara'da 390, İzmir'de 108, Antalya'da 85, Bursa'da 109 ve Kocaeli'nde ise 37 yolda güvenli şerit bilgileri haritaya eklendi.

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Diğer taraftan "park yerleri" özelliği ile varış noktanıza en uygun otoparkları görebilmeniz de mümkün hale geliyor. İstanbul’dan sonra Ankara’da da devreye alınan yenilikle birlikte, başkentteki toplam 445 park alanı bilgisine haritadan ulaşılabiliyor. Bu özelliği kullanabilmek için varış noktasına yaklaştığınızda ekranda beliren "P" butonuna tıklamanız yeterli. Üstelik ücretli/ücretsiz ve açık/kapalı otopark seçenekleri arasında tercih yapabilmeniz de mümkün.