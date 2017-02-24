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Yandex Navigasyon artık en uygun şeridi ve park yerlerini söyleyecek

Güncellenen Yandex Navigasyon ile bundan böyle yolculuğunuz sırasında hangi şeridin sizin için daha uygun olduğunu ve nereye park edebileceğinizi öğrenebileceksiniz.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yandex Navigasyon artık en uygun şeridi ve park yerlerini söyleyecek
 
Sunduğu fonksiyonel özelliklerle sürücülerin yollardaki bir numaralı yardımcılarından olan Yandex Navigasyon hayat kolaylaştıran yeniliklerine devam ediyor. Bu kapsamda kısa süre önce İstanbul haritasında yapılan büyük güncellemenin ardından ilk etapta Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Bursa haritaları da güncellendi.
Ayrıca Bkz. "Lenovo Moto Z ile büyük ekran keyfi her an yanınızda"
23115 noktada gerçekleştirilen 38628 değişiklikle birlikte haritaya 6959 yeni yol bilgisi eklenirken, 5119 güzergah ise kapatıldı. Ayrıca 2583 noktada hız limitleri güncellendi, 666 yolda değişiklik yapıldı, 501 caddenin ismi değişti, 256 köprü ve tünel bilgisi eklendi.

En uygun şerit bilgisinin yanı sıra park yerleri de gösterilecek 

Son güncellemeyle hayata geçirilen "şerit yönlendirmesi" sayesinde uygulama artık seyir halindeyken rotanız için en doğru şerit bilgisini verecek. Böylelikle trafikte düzen oluşturulurken dönüşleri kaçırmanız da engellenecek. Şu an için İstanbul'da 695, Ankara'da 390, İzmir'de 108, Antalya'da 85, Bursa'da 109 ve Kocaeli'nde ise 37 yolda güvenli şerit bilgileri haritaya eklendi.
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Diğer taraftan "park yerleri" özelliği ile varış noktanıza en uygun otoparkları görebilmeniz de mümkün hale geliyor. İstanbul’dan sonra Ankara’da da devreye alınan yenilikle birlikte, başkentteki toplam 445 park alanı bilgisine haritadan ulaşılabiliyor. Bu özelliği kullanabilmek için varış noktasına yaklaştığınızda ekranda beliren "P" butonuna tıklamanız yeterli. Üstelik ücretli/ücretsiz ve açık/kapalı otopark seçenekleri arasında tercih yapabilmeniz de mümkün.

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ahmet. 2 yıl en beğenilen Parola_18
Bence senin asıl ihtiyacın olan şey tdk.gov.tr/...
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yumruyen 2 yıl
yandex cidden çok kaliteli bir uygulama, eksiği arkadaşın dediği gibi whatsapp dan gönderilen adresi direk açmaması, onun da yan uygualamaları var ama ben faydalanamadım şahsen.
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9unkarekoku 2 yıl
Birinin gönderdiği konumu Yandex ile açabiliyor mu, Yandex navigasyon çalışırken ekranı kilitleyince sadece kilidi açarak navigasyon görünüyor mu? Yani ürünün yaptığı iş kadar kullanışlı olması da önemli.
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Rensjem 2 yıl
Çok faydalı özellik düzgün çalışır umarım
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WB 2 yıl
Yandex navi'nin ilk kullanicilarindanim, bence tr sartlarinda en iyi nav.
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oray 2 yıl
program önce doğru yolu göstersin de, anayol üzerinde devam ederken köprü üzerinden doğrudan ilerletmesi gerekirken köprünün yanındaki yola sokan sinir bozan bir uygulama... Hele bir de bazen (nedendir bilinmez) yan sokağı ararken ana caddeye çıkartmaya çalışması ayrı komedi!
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soneday 2 yıl
Ücretsiz park yerlerinide göstermesi lazım
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Parola_18 2 yıl
söylemek... kulağımızamı ? ulan okulda türkçem iyi deildi ama sizinki ne be kardeşim bana bile abest geliyor bu cumeleler :)
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ahmet. 2 yıl Parola_18
Bence senin asıl ihtiyacın olan şey tdk.gov.tr/...
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