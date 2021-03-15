EA, birden fazla EA çalışanının oyunculara binlerce dolar karşılığında FIFA kartı sattığını onayladı

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en popüler oyun serilerinden birisi de şüphesiz FIFA. Her yıl çıkan FIFA oyunlarını milyonlarca insan satın alıyor. Ancak oyunun asıl kâr ettiği kısım, oyunun FIFA Ultimate Team tarafındaki oyuncu kartları. Oyuncular bu kartları alabilmek için çeşitli paketler satın alıp işlerini şansa bırakıyorlar. Uzun bir süredir de bu durumun kumar olup olmadığı tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde de bu kartlar ile ilgili bir olay ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir

Almanya, loot box içeren her oyuna +18 yaş sınırı getirmek için harekete geçti

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Sega ve Konami'yi satın almayı düşünüyor"

Geçtiğimiz günlerde bir EA çalışanının FIFA Ultimate Team kartlarını oyunculaar binlerce dolar karşılığında sattığı ortaya çıktı. Olayın ardından da Twitter'da "EAGATE" etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı ve olay iyice büyüdü. EA de geçtiğimiz saatlerde bu durumu onayladı.

Şimdilik EA'nin bu olay ile ilgili araştırmaları devam ediyor. Ancak geçtiğimiz saatlerde bir veya birden fazla kişinin oyunculara kart sattığı orataya çıktı. EA, satın alınan tüm kartların silineceğini ve satın alan oyuncuların süresiz bir şekilde engelleneceği açıklandı.

Kartı satan çalışanlar için de şu anda çalışmalar devam ediyor. Çalışanların kendinin mi yaptığı yoksa hesaplarının ele mi geçirildiği öğrenildiğinde, duruma göre çalışanlar için de yasal süreç başlayacak.

https://www.vg247.com/2021/03/15/fifa-ultimate-eagate-investigation-content-granting-suspended/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.