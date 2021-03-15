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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    EA, birden fazla EA çalışanının oyunculara binlerce dolar karşılığında FIFA kartı sattığını onayladı

    Bildiğiniz gibi FIFA'da FIFA Ultimate Team kartları bulunuyor. Bazı EA çalışanlarının da oyunculara binlerce dolar karşılığında bu kartları sattığı ortaya çıktı. Araştırmalar sürüyor.
    15 Mart 2021, 18:00 (7 sa.)
    1,5b
    8
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    EA, birden fazla EA çalışanının oyunculara binlerce dolar karşılığında FIFA kartı sattığını onayladı
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    Dünyanın en popüler oyun serilerinden birisi de şüphesiz FIFA. Her yıl çıkan FIFA oyunlarını milyonlarca insan satın alıyor. Ancak oyunun asıl kâr ettiği kısım, oyunun FIFA Ultimate Team tarafındaki oyuncu kartları. Oyuncular bu kartları alabilmek için çeşitli paketler satın alıp işlerini şansa bırakıyorlar. Uzun bir süredir de bu durumun kumar olup olmadığı tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde de bu kartlar ile ilgili bir olay ortaya çıktı.

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    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Sega ve Konami'yi satın almayı düşünüyor"

    Geçtiğimiz günlerde bir EA çalışanının FIFA Ultimate Team kartlarını oyunculaar binlerce dolar karşılığında sattığı ortaya çıktı. Olayın ardından da Twitter'da "EAGATE" etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı ve olay iyice büyüdü. EA de geçtiğimiz saatlerde bu durumu onayladı.

    Şimdilik EA'nin bu olay ile ilgili araştırmaları devam ediyor. Ancak geçtiğimiz saatlerde bir veya birden fazla kişinin oyunculara kart sattığı orataya çıktı. EA, satın alınan tüm kartların silineceğini ve satın alan oyuncuların süresiz bir şekilde engelleneceği açıklandı. 

    Kartı satan çalışanlar için de şu anda çalışmalar devam ediyor. Çalışanların kendinin mi yaptığı yoksa hesaplarının ele mi geçirildiği öğrenildiğinde, duruma göre çalışanlar için de yasal süreç başlayacak. 



    https://www.vg247.com/2021/03/15/fifa-ultimate-eagate-investigation-content-granting-suspended/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    X-DDT (Furkan Öz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    EA yoneticilerinin de ise karistigini, burdan ekmek yediklerini dusunuyorum. Oyun ici loot box sistemi icin bu kadar direten yoneticiler varsa bundan ekmek yemicekler de neyden yicekler.
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    K konusancpu 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu habere gram şaşırmadım
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