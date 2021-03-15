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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Sega ve Konami'yi satın almayı düşünüyor

    Teknoloji devi Microsoft, Japonya'daki azalan Xbox oyun konsolu satışlarını canlandırmak için Konami ve Sega'yı satın alma planları yapıyor.
    15 Mart 2021, 13:30 (12 sa.)
    3,8b
    17
    25
    Oyun Konsolları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    Microsoft, Sega ve Konami'yi satın almayı düşünüyor
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    Microsoft'un Sega'yı satın alma planları çok uzunca bir süredir konuşuluyordu ve sızan son bilgiler bu satın almanın gerçekleşeceği yönünde. Ayrıca şirketin, bir başka Japon devi olan Konami'yi de bünyesine katma düşüncesi var.

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    Geçen haftanın ana haberi belki de ZeniMax Media ve Bethesda'nın Xbox ekibine başarılı bir şekilde katılmasıydı. Şimdi de, Microsoft'un bir sonraki olası satın alımı gündemde. Konami ve Sega gibi efsanevi Japon şirketlerinin devralınmasından bahsediyoruz.

    Sega ile ilgili olarak, şirketin on yıllardır Microsoft ile ilişkilendirildiği ve olası bir devralma söylentilerinin uzun süredir dolaştığı söylenebilir. Konami'nin de, Silent Hill ve Metal Gear gibi popüler oyunlarla da Microsoft'un değerli varlıkları arasına katılması gündemde.

    Japonya'da Microsoft, Sony'nin çok gerisinde

    Microsoft'un Japon pazarındaki zayıf konumu, şirketin olası planları için bir gerekçe olarak gösteriliyor. Microsoft geleneksel olarak Japonya'da Sony'ye kaybettiği bir gerçek. Örneğin Şubat ayının son haftasında Japonya'da 1.508 Xbox Series X ve S konsolunun yanı sıra sadece 10 Xbox One konsolu satıldı. Karşılaştırma için, aynı hafta içinde Japonlar 33.792 Sony PS5 ve 78.134 Nintendo Switch konsolları satın aldı.

    Elbette Konami ve Sega, Xbox'ı Japonya'daki ilk konsol markası yapamayacak, ancak Microsoft'un konumunu güçlendirmeye yardımcı olacakları su götürmez bir gerçek.



    https://www.notebookcheck.net/Microsoft-eyeing-up-Konami-and-Sega-acquisitions-to-possibly-invigorate-waning-Xbox-console-sales-in-Japan.527726.0.html
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Miex (Miex de Souza) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Konami'yi alip Kojima'yi da MGS'nin basina getirse oyun dunyasi bir kangrenden kurtulmuş olur.
    Yanıtla +10
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    Artizt (Mert ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Kol ile oyun oynamak klavye+mousea göre çok daha rahat bence.



    Ayrıca Konami'nin sahip olduğu pek çok IP var, şirketin kendisinden ziyade o IP'ler para ediyor, kendi stüdyolarından çok güzel işler çıkabilir onlardan.
    Kol ile oyun oynamak klavye+mousea göre çok daha rahat bence. Ayrıca Konami'nin sahip olduğu pek çok IP var, şirketin kendisinden ziyade o IP'ler...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Kudurun.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    bakikaya (lBlackSkyBvK ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pes doğrultusundan bakarsak

    İyi haber olur

    Pes icinmi bilmem ama FIFA kaç yıldır rakipsiz ve fifanjn arkasidna EA var,şimdi Konamide güçlenirse

    Kac yıldır süren futbol oyunlarındaki durgunluk dönemi bittip, özelikle oyuncuya yarayan bir rekabet ortamı oluşur gibi
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sega harika olur
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Para sende Phil Reis kimi istiyorsan al..
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    Arda 88 (Arda Salman) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Patron çıldırdı durmaz artık bu nesil gemileri yakmışlar.
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    High Sierra 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asıl hamle Nintendo olabilirdi. Sega da KONAMI de tamamen oyuna yani yazılıma odaklanmış iki firma. Xbox bölümünün inovasyona ve yeni maceralara ihtiyacı var. Yeni stüdyolar satın alınarak ancak exclusive oyunlar çıkarılıp bir diğer rakibinin tekelciliğine karşı aynı kozu oynamış olur Microsoft.

    Ama umarım Nvidia Nintendo'yu bünyesine katar. Çünkü shield çok umut vaadeden bir cihazdı beklenen etkiyi bırakamadı. Zaten Switch serisi Tegra X1 kullanıyor. Ki bahsettiğimiz çipset 5 yıllık eski x4 A57+ x4 A53 mimarisi. Ayrıca 16nm TSMC üretim sürecinde de güncellendi bu mimari geçen yıl 20nm'den. Switch Lite ve Switch'in yazılım güvenliği bazlı yaşanan sıkıntılar yüzünden. Buna rağmen iki firma arasında gayet olumlu bir ortaklık bulunuyor. Devam etmesi gerekiyor bu ilişkinin.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 43 dk. ( Mesaj Silindi ) High Sierra
    Oyun akışının geleceği xCloud'u kendi sunucularında yürütebilecek kapasiteye sahipler. HoloLens gözlükleri için ileride sanal gerçeklik oyunları yapabilirler. Oyun serilerinin dizi/film olarak ekranlara taşıyacaklar. Xbox Game Pass, geriye dönük uyumluluk gibi şeyleri saymıyorum bile. Bundan başka ne gibi maceralar bekliyorsunuz. Yukarıda yazılanlar da zaten Nintendo'yla veya herhangi bir oyun stüdyosunu satın almakla olan şeyler zaten değil. İhtiyaçları olan şey tam anlamıyla oyun.
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    EMRE_RUSLAN (Emre ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    LANN YAKUZAAAA
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    A Ahmetoyunbros 7 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hadi Sega yı alsın, adamların maddi güce ihtiyacı var, da Konami'yi napsın.

    En fazla MGS ve Silent Hill in haklarını alsın zaten Konami başka ne işe yarar ki?
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne alsa elinde kalıyor
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    A alptaskiran 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sega da çok güzel ipler var remake olarak geldiğini düşünün

    Konanmi ise bir süredir kojima olayları yüzünden sevilmeyen mobil oyun sektörü ve pes sayesinde hala kepenk indirmemiş bir şirket eğer ciddi bir planları yoksa ellerinde patlar diye düşünüyorum
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tekelleşmeye hayır :/
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    esmerbuyucu (E. B.) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) a_y_k_u_t
    Kesinlikle, bu yüzden Microsoft Japonya'dan bir veya birkaç stüdyo almalı.
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    sony, sega ve
    6 etiket daha microsoft xbox konami satın alma oyun konsolu Ev Elektroniği
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