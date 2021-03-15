Microsoft, Sega ve Konami'yi satın almayı düşünüyor

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Microsoft'un Sega'yı satın alma planları çok uzunca bir süredir konuşuluyordu ve sızan son bilgiler bu satın almanın gerçekleşeceği yönünde. Ayrıca şirketin, bir başka Japon devi olan Konami'yi de bünyesine katma düşüncesi var.

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Geçen haftanın ana haberi belki de ZeniMax Media ve Bethesda'nın Xbox ekibine başarılı bir şekilde katılmasıydı. Şimdi de, Microsoft'un bir sonraki olası satın alımı gündemde. Konami ve Sega gibi efsanevi Japon şirketlerinin devralınmasından bahsediyoruz.

Sega ile ilgili olarak, şirketin on yıllardır Microsoft ile ilişkilendirildiği ve olası bir devralma söylentilerinin uzun süredir dolaştığı söylenebilir. Konami'nin de, Silent Hill ve Metal Gear gibi popüler oyunlarla da Microsoft'un değerli varlıkları arasına katılması gündemde.

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Japonya'da Microsoft, Sony'nin çok gerisinde

Microsoft'un Japon pazarındaki zayıf konumu, şirketin olası planları için bir gerekçe olarak gösteriliyor. Microsoft geleneksel olarak Japonya'da Sony'ye kaybettiği bir gerçek. Örneğin Şubat ayının son haftasında Japonya'da 1.508 Xbox Series X ve S konsolunun yanı sıra sadece 10 Xbox One konsolu satıldı. Karşılaştırma için, aynı hafta içinde Japonlar 33.792 Sony PS5 ve 78.134 Nintendo Switch konsolları satın aldı.

Elbette Konami ve Sega, Xbox'ı Japonya'daki ilk konsol markası yapamayacak, ancak Microsoft'un konumunu güçlendirmeye yardımcı olacakları su götürmez bir gerçek.

https://www.notebookcheck.net/Microsoft-eyeing-up-Konami-and-Sega-acquisitions-to-possibly-invigorate-waning-Xbox-console-sales-in-Japan.527726.0.html

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