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    Anlık Bildirim

    EA Sports, Dünya Kupası kazananını 4. kez doğru bildi

    Dün akşamki Arjantin - Fransa maçıyla Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin oldu ve EA Sports'un haftalar öncesinden yaptığı tahmin bir kez daha tuttu.               
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    EA Sports, Dünya Kupası kazananını 4. kez doğru bildi Tam Boyutta Gör
    Her 4 yılda bir gerçekleşen ve spor dünyasının en büyük turnuvalarından biri olan Dünya Kupası, dün akşam Fransa ve Arjantin arasında oynanan maç ile sonlandı. Yıllardır tartışmalara konu olan Messi de ilk Dünya Kupası'nı kazanarak adını tarihe bir kez daha yazdırmış oldu. Ancak EA Sports da tahminiyle birlikte dikkatleri üzerine çekti.

    EA Sports Yine Bildi

    Turnuva başlamadan önce EA Sports her Dünya Kupası'nda yaptığı gibi turnuvayı FIFA oyunu üzerinden simüle etti ve tahminini açıkladı. Turnuva başlamadan önce oyunda simüle edilen turnuvanın kazananı Arjantin olmuştu ve dün oynanan maçla birlike bu tahmin tutmuş oldu. 

    Bu tahminin tutmasıyla birlikte de son 4 turnuvadır EA Sports, 4/4 yapmış oldu. 2010'daki tunuvadan bu yana EA Sports, Dünya Kupası kazanananı doğru tahmin ediyor. Bir sonraki Dünya Kupası, 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada'da gerçekleşecek. 

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    AssetGroup 6 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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