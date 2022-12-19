EA Sports, Dünya Kupası kazananını 4. kez doğru bildi

EA Sports Yine Bildi
Turnuva başlamadan önce EA Sports her Dünya Kupası'nda yaptığı gibi turnuvayı FIFA oyunu üzerinden simüle etti ve tahminini açıkladı. Turnuva başlamadan önce oyunda simüle edilen turnuvanın kazananı Arjantin olmuştu ve dün oynanan maçla birlike bu tahmin tutmuş oldu.
Bu tahminin tutmasıyla birlikte de son 4 turnuvadır EA Sports, 4/4 yapmış oldu. 2010'daki tunuvadan bu yana EA Sports, Dünya Kupası kazanananı doğru tahmin ediyor. Bir sonraki Dünya Kupası, 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada'da gerçekleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...