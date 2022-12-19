Tam Boyutta Gör Her 4 yılda bir gerçekleşen ve spor dünyasının en büyük turnuvalarından biri olan Dünya Kupası, dün akşam Fransa ve Arjantin arasında oynanan maç ile sonlandı. Yıllardır tartışmalara konu olan Messi de ilk Dünya Kupası'nı kazanarak adını tarihe bir kez daha yazdırmış oldu. Ancak EA Sports da tahminiyle birlikte dikkatleri üzerine çekti.

EA Sports Yine Bildi

Turnuva başlamadan önce EA Sports her Dünya Kupası'nda yaptığı gibi turnuvayı FIFA oyunu üzerinden simüle etti ve tahminini açıkladı. Turnuva başlamadan önce oyunda simüle edilen turnuvanın kazananı Arjantin olmuştu ve dün oynanan maçla birlike bu tahmin tutmuş oldu.

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Bu tahminin tutmasıyla birlikte de son 4 turnuvadır EA Sports, 4/4 yapmış oldu. 2010'daki tunuvadan bu yana EA Sports, Dünya Kupası kazanananı doğru tahmin ediyor. Bir sonraki Dünya Kupası, 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada'da gerçekleşecek.

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EA Sports, Dünya Kupası kazananını 4. kez doğru bildi