Tam Boyutta Gör FIFA ile Electronic Arts arasında uzunca bir süredir devam eden ortaklığın sonlanmasının ardından EA Sports, popüler futbol serisinde isim değişikliğine gidiyor. FIFA serisini noktalayan firmanın ilk futbol simülasyonu oyunu EA Sports FC 24 olarak adlandırılacak. Aynı zamandan oyun hakkında genel bilgiler veren bir fragman da yayınlandı.

EA Sports FC 24'ten ilk video

EA Sports FC 24 için 13 Temmuz tarihinde yapılacak canlı yayında oyuna dair diğer tüm detaylar paylaşılacak. Bu tarihte oynanış, oyun teknolojileri ve oyun modları gibi önemli bilgilere değinilecek. Bununla birlikte paylaşılan duyuru fragmanındaki sahnelerin oyun içinden olmadığı ancak EA’nın Frostbite oyun motoru kullanılarak işlendiği belirtiliyor.

Paylaşılan videoda bir başka dikkat çeken şey ise lisanslar oldu. FIFA ayrılığı sonrasında EA Sports FC 24’te takım ve forma lisanslarının olup olmayacağı belirsizdi ve göründüğü kadarıyla en azından kilit takım ve liglerde lisans haklarını EA elinde tutmayı başarmış. Alt liglerde lisansın olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz.

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Bununla birlikte EA Sports'un marka başkan yardımcısı David Jackson geçtiğimiz günlerde şirketin FIFA'dan ayrılma kararının geçmişte olduğundan daha fazla yenilik yapmasına olanak sağlayacağına inandığını söyledi. "EA Sports FC bizim gelecek vizyonumuz" diyen Jackson, "yeni ve ilgi çekici deneyimler" sağlayacaklarını belirtti. Ek olarak, oyunun Ultimate Edition kapak görseli de paylaşıldı. Aynı zamanda Erling Haaland’ın oyunun kapak yıldızı olacağını da ekleyelim. Son olarak resmi olmamakla birlikte EA Sports FC 24'ün 29 Eylül tarihinde yayınlanacağı belirtiliyor.

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FIFA gitti yerine EA Sports FC 24 geldi: İşte ilk fragman