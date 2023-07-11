Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FIFA gitti yerine EA Sports FC 24 geldi: İşte ilk fragman

    Electronic Arts ve FIFA arasındaki lisans anlaşmasının sonlanmasının ardından EA tarafından geliştirilen ilk futbol oyununu EA Sports FC 24 olacak. Firma bu oyundan ilk fragmanı da paylaştı.
    6
    FIFA gitti yerine EA Sports FC 24 geldi: İşte ilk fragman Tam Boyutta Gör
    FIFA ile Electronic Arts arasında uzunca bir süredir devam eden ortaklığın sonlanmasının ardından EA Sports, popüler futbol serisinde isim değişikliğine gidiyor. FIFA serisini noktalayan firmanın ilk futbol simülasyonu oyunu EA Sports FC 24 olarak adlandırılacak. Aynı zamandan oyun hakkında genel bilgiler veren bir fragman da yayınlandı.

    EA Sports FC 24'ten ilk video

    EA Sports FC 24 için 13 Temmuz tarihinde yapılacak canlı yayında oyuna dair diğer tüm detaylar paylaşılacak. Bu tarihte oynanış, oyun teknolojileri ve oyun modları gibi önemli bilgilere değinilecek. Bununla birlikte paylaşılan duyuru fragmanındaki sahnelerin oyun içinden olmadığı ancak EA’nın Frostbite oyun motoru kullanılarak işlendiği belirtiliyor.

    Paylaşılan videoda bir başka dikkat çeken şey ise lisanslar oldu. FIFA ayrılığı sonrasında EA Sports FC 24’te takım ve forma lisanslarının olup olmayacağı belirsizdi ve göründüğü kadarıyla en azından kilit takım ve liglerde lisans haklarını EA elinde tutmayı başarmış. Alt liglerde lisansın olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz.

    Bununla birlikte EA Sports'un marka başkan yardımcısı David Jackson geçtiğimiz günlerde şirketin FIFA'dan ayrılma kararının geçmişte olduğundan daha fazla yenilik yapmasına olanak sağlayacağına inandığını söyledi. "EA Sports FC bizim gelecek vizyonumuz" diyen Jackson, "yeni ve ilgi çekici deneyimler" sağlayacaklarını belirtti. Ek olarak, oyunun Ultimate Edition kapak görseli de paylaşıldı. Aynı zamanda Erling Haaland’ın oyunun kapak yıldızı olacağını da ekleyelim. Son olarak resmi olmamakla birlikte EA Sports FC 24'ün 29 Eylül tarihinde yayınlanacağı belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    entelektüel birikim için okunması gereken kitaplar sayısal mı eşit ağırlık mı boxy fit ve oversize arasındaki fark 1000 lik motor vodafone kullanıcı tanımlama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 20
    General Mobile GM 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız