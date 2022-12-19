Oppenheimer için ilk fragman yayımlandı: İşte Christopher Nolan'ın yeni filmi

Oppenheimer ilk fragmanı ile milyonlara hitap etti
Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. ve Florence Pugh gibi performansı ve oyunculuğu son derece iyi olan oyuncuları bir araya getirmeyi başaran Christopher Nolan'ın bu filminde Cillian Murphy'nin Julius Robert Oppenheimer isimli bir karakteri canlandırdığını göreceğiz.
Bu karakter dünyadaki ilk nükleer bombasının babası olarak anılıyor. Bu nükleer bomba aslında bir arada kalmışlığın meyvesi: Dünya kurtarılmalı mı yoksa yok mu edilmeli?
Bu arada kalmışlığın sebebi insanların yaşadığı gezegeni kurtarmak için onu yok etme riskinin alınmak zorunda olması. Bu filmdeki atom bombası sahnesinde bir bilgisayar teknolojisi kullanılmadı.
Oppenheimer ana oyuncu kadrosu
- Alden Ehrenreich
- Alex Wolff
- Benny Safdie
- Cillian Murphy
- Dane DeHaan
- David Dastmalchian
- Emily Blunt
- Florance Pugh
- Gary Oldman
- Gustaf Skarsgard
- Jack Quaid
- James D’Arcy
- Jason Clarke
- Josh Hartnett
- Josh Peck
- Matt Damon
- Matthias Schweighöfer
- Michael Angarano
- Rami Malek
- Robert Downey Jr.
- Kenneth Branagh
- Tony Goldwyn
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...