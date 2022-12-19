Oppenheimer için ilk fragman yayımlandı: İşte Christopher Nolan'ın yeni filmi

Tam Boyutta Gör Yönetmen Christopher Nolan ve onun eseri Oppenheimer için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosundaki yıldızlar topluluğu milyonlarca sinemaseverin hop oturup hop kalkmasını sağlıyor.

Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk video geldi 4 ay önce eklendi

Oppenheimer ilk fragmanı ile milyonlara hitap etti

Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. ve Florence Pugh gibi performansı ve oyunculuğu son derece iyi olan oyuncuları bir araya getirmeyi başaran Christopher Nolan'ın bu filminde Cillian Murphy'nin Julius Robert Oppenheimer isimli bir karakteri canlandırdığını göreceğiz.

Bu karakter dünyadaki ilk nükleer bombasının babası olarak anılıyor. Bu nükleer bomba aslında bir arada kalmışlığın meyvesi: Dünya kurtarılmalı mı yoksa yok mu edilmeli?

Bu arada kalmışlığın sebebi insanların yaşadığı gezegeni kurtarmak için onu yok etme riskinin alınmak zorunda olması. Bu filmdeki atom bombası sahnesinde bir bilgisayar teknolojisi kullanılmadı.

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Oppenheimer ana oyuncu kadrosu

Alden Ehrenreich

Alex Wolff

Benny Safdie

Cillian Murphy

Dane DeHaan

David Dastmalchian

Emily Blunt

Florance Pugh

Gary Oldman

Gustaf Skarsgard

Jack Quaid

James D’Arcy

Jason Clarke

Josh Hartnett

Josh Peck

Matt Damon

Matthias Schweighöfer

Michael Angarano

Rami Malek

Robert Downey Jr.

Kenneth Branagh

Tony Goldwyn

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