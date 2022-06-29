Tam Boyutta Gör

Kısa süre önce NFT pazaryeri KnownOrigin’i satın aldığını duyuran eBay, bu kez NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusu ile gündeme geldi. eBay, gerçek ve sanal ürünler bulunduran çevrim içi mağaza başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

eBay, Metaverse ve NFT’lere Giriş Yapıyor

NFT ve metaverse kavramlarının hızla gelişmesi ile bu alana yapılan yatırımlar da artmaya başladı. Bu artış ile beraber birçok ünlü marka da NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvuruları yapmaya başladı. Son olarak dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan eBay‘dan bir hamle geldi. eBay, 3 adet NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusu yaptı.

Bitcoin madencilik şirketi Compass Mining, tesisini kaybetti 1 gün önce eklendi

Detaylandırmak gerekirse eBay, son günlerde attığı yeni adımlarla beraber metaverse dünyasına şimdiden ayak uydurmaya çalışıyor. Şirket, NFT ve metaverse dünyasını içeren çevrimiçi e-ticaret mağazası açmak için Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) başvuruda bulundu.

Ünlü avukat Michael Kondoudis, konu ile ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı:

eBay, metaverse girişiminin, kullanıcıların dijital varlıklarla etkileşime girmesine izin veren etkileşimli bir web sitesi gibi ürünler sunmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

eBay’dan NFT ve Metaverse odaklı ticari marka başvurusu