Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    eBay’dan NFT ve Metaverse odaklı ticari marka başvurusu

    Yakın zamanda NFT pazaryeri KnownOrigin'i satın aldığını açıklayan eBay şimdi de NFT ve metaverse odaklı bir ticari marka başvurusu yaptı. Bu hamle NFT ve metaverse meraklılarını heyecanlandırdı.
    Oy Ver

    eBay’dan NFT ve Metaverse odaklı ticari marka başvurusu
    Tam Boyutta Gör

    Kısa süre önce NFT pazaryeri KnownOrigin’i satın aldığını duyuran eBay, bu kez NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusu ile gündeme geldi. eBay, gerçek ve sanal ürünler bulunduran çevrim içi mağaza başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

    eBay, Metaverse ve NFT’lere Giriş Yapıyor

    NFT ve metaverse kavramlarının hızla gelişmesi ile bu alana yapılan yatırımlar da artmaya başladı. Bu artış ile beraber birçok ünlü marka da NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvuruları yapmaya başladı. Son olarak dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan eBay‘dan bir hamle geldi. eBay, 3 adet NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusu yaptı.

    Detaylandırmak gerekirse eBay, son günlerde attığı yeni adımlarla beraber metaverse dünyasına şimdiden ayak uydurmaya çalışıyor. Şirket, NFT ve metaverse dünyasını içeren çevrimiçi e-ticaret mağazası açmak için Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) başvuruda bulundu.

    Ünlü avukat Michael Kondoudis, konu ile ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı:

    eBay, metaverse girişiminin, kullanıcıların dijital varlıklarla etkileşime girmesine izin veren etkileşimli bir web sitesi gibi ürünler sunmayı hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Profil resmi
    _Dominic_Toretto_ 4 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız