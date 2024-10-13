Ecovacs robot süpürgelerde kritik açık

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Tam Boyutta Gör Günümüzde hemen her evde bir robot süpürge mevcut hale geldi ancak bu durum siber saldırganların da iştahını kabartıyor. Piyasada mevcut pek çok modelin ne kadar güvenlik sağladığı ise merak konusu.

Ecovacs Deebot X2 tehlike saçıyor

Ülkemizde de oldukça yüksek fiyatlardan satılan Ecovacs Deebot X2 robot süpürge ABD’de tedirginlik yarattı. Robot süpürgenin bir anda çalışmaya başladığı ve bir şahsın hoparlörden hakaret içerikli anonslar yaptığı belirtiliyor.

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Mayıs ayında birden fazla olay rapor edilmiş. Kullanıcılar saldırganların belirli bir rota içerisinde süpürgeden süpürgeye geçiş yaparak hacklediğini düşünüyor. Saldırıya sebep olan açık ise Aralık 2023 tarihine ait. Bu açık sayesinde saldırganlar PIN şifresini aşarak robotu ele geçirebiliyor. Ecovacs Kasım ayında bir yama yayınlayacağını duyurdu.

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