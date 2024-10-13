Ecovacs robot süpürgelerde kritik açık

Ecovacs Deebot X2 tehlike saçıyor
Ülkemizde de oldukça yüksek fiyatlardan satılan Ecovacs Deebot X2 robot süpürge ABD’de tedirginlik yarattı. Robot süpürgenin bir anda çalışmaya başladığı ve bir şahsın hoparlörden hakaret içerikli anonslar yaptığı belirtiliyor.
Mayıs ayında birden fazla olay rapor edilmiş. Kullanıcılar saldırganların belirli bir rota içerisinde süpürgeden süpürgeye geçiş yaparak hacklediğini düşünüyor. Saldırıya sebep olan açık ise Aralık 2023 tarihine ait. Bu açık sayesinde saldırganlar PIN şifresini aşarak robotu ele geçirebiliyor. Ecovacs Kasım ayında bir yama yayınlayacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...