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    Edge, görüntülediğiniz resimleri Microsoft’a gönderiyor

    Microsoft’un son zamanlardan adından sıkça söz ettiren tarayıcısı Edge, bazı gizlilik endişeleriyle gündeme geliyor. Aktarılanlara göre tarayıcı, görüntülediğiniz resimleri Microsoft’a gönderiyor.
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    Edge, görüntülediğiniz resimleri Microsoft’a gönderiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft Edge, tarama deneyiminizi daha iyi ve daha kullanışlı hale getirmek için birçok araç ve seçeneğe sahip özelliklerle dolu. Son dönemlerde Edge, üretken yapay zekayı kendisine entegre etmesiyle gündeme geliyor olsa da şimdi ise gizlilik endişeleriyle gündeme geliyor. Belirtilenlere göre Edge, görüntülediğiniz resimleri Microsoft’a gönderiyor.

    Edge'de görüntülediğiniz resimleri Microsoft da görüyor

    Kısa bir süre önce, kullanıcılar tarayıcı geçmişinizi Bing'e sızdıran bir hata keşfettikten sonra Microsoft Edge sıkıntılı bir duruma düşmüştü. Ve şimdi, Edge'in çevrimiçi görüntülediğiniz her resmi Microsoft'a göndermediğinden emin olmak için başka bir özelliği kapatmak isteyebilirsiniz. Edge, Microsoft’a göre “daha iyi renk, aydınlatma ve karşıtlık ayarlarıyla daha net resimler göstermek” için yerleşik bir görüntü geliştirme aracına sahip.

    Edge, görüntülediğiniz resimleri Microsoft’a gönderiyor Tam Boyutta Gör
    Bu özellik kulağa heyecan verici gelse de, son Microsoft Edge Canary güncellemeleri görüntü iyileştirmenin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgiyi ortaya koydu. Tarayıcı artık cihaz üzerinde geliştirmeler yapmak yerine görüntü bağlantılarını Microsoft'a gönderdiği konusunda uyarıyor. Edge'in "süper çözünürlük" ve diğer şüpheli hizmetleriyle ilgili en büyük sorun, varsayılan olarak bu özelliklerin etkinleştirilmiş olarak geliyor olması. Bu nedenle, farkında olmayan kullanıcılar tarayıcıya otomatik olarak resimleri işleme ve geliştirme için Microsoft'a gönderme izni veriyor. Bunu düzeltmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
    1. Microsoft Edge’de Ayarlar’ı açın
    2. Ayarlar > Gizlilik, Arama ve Hizmetler'e gidin.
    3. En aşağıya kaydırın ve “Microsoft Edge'de resimleri geliştirme” seçeneğini kapatın.

    Microsoft bu özelliği daha esnek hale getirmek için çalışıyor. Gelecek Edge güncellemeleri, daha dengeli bir yol seçmenize ve Edge'in hangi web sitelerini işlememesi gerektiğini belirlemenize olanak tanıyacak. Bu arada Microsoft Edge, Video Süper Çözünürlük adlı yapay zeka tabanlı başka bir özelliğe sahip. Ancak bu özellik, içeriği Microsoft'a göndermek yerine ekran kartları tarafından desteklenen cihaz içi işlemeyi kullanıyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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