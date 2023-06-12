Edge, görüntülediğiniz resimleri Microsoft’a gönderiyor

Edge'de görüntülediğiniz resimleri Microsoft da görüyor
Kısa bir süre önce, kullanıcılar tarayıcı geçmişinizi Bing'e sızdıran bir hata keşfettikten sonra Microsoft Edge sıkıntılı bir duruma düşmüştü. Ve şimdi, Edge'in çevrimiçi görüntülediğiniz her resmi Microsoft'a göndermediğinden emin olmak için başka bir özelliği kapatmak isteyebilirsiniz. Edge, Microsoft’a göre “daha iyi renk, aydınlatma ve karşıtlık ayarlarıyla daha net resimler göstermek” için yerleşik bir görüntü geliştirme aracına sahip.
- Microsoft Edge’de Ayarlar’ı açın
- Ayarlar > Gizlilik, Arama ve Hizmetler'e gidin.
- En aşağıya kaydırın ve “Microsoft Edge'de resimleri geliştirme” seçeneğini kapatın.
Microsoft bu özelliği daha esnek hale getirmek için çalışıyor. Gelecek Edge güncellemeleri, daha dengeli bir yol seçmenize ve Edge'in hangi web sitelerini işlememesi gerektiğini belirlemenize olanak tanıyacak. Bu arada Microsoft Edge, Video Süper Çözünürlük adlı yapay zeka tabanlı başka bir özelliğe sahip. Ancak bu özellik, içeriği Microsoft'a göndermek yerine ekran kartları tarafından desteklenen cihaz içi işlemeyi kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi