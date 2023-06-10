Google Chrome'un şifre yöneticisi artık daha güvenli

Mobil sürümde hali hazırda kullanılabilen özellik, masaüstünde de aynı çalışacak. Web tarayıcı, oturum açma bilgilerini göstermeden önce kullanıcının parmak izi veya yüz tanıma ile kimlik doğrulama adımını geçmesini isteyecek.
Google, 1Password gibi popüler parola yönetimi uygulamalarıyla rekabet etmek için geçiş anahtarı gibi yeni özelliklerle kullanıcıları kendisine çekmeye çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi