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    Anlık Bildirim

    Google Chrome'un şifre yöneticisi artık daha güvenli

    Google Chrome'un parola yöneticisi, yeni güvenlik özellikleriyle güncellendi. Güncelleme, Windows PC ve Mac bilgisayarlar için yayınlanacak.                     
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    google chrome parola yöneticisi biyometrik doğrulama Tam Boyutta Gör
    Google Chrome'un parola yöneticisi için yeni güvenlik özellikleri duyuruldu. Chrome parola yöneticisi, PC ve Mac'lerde biyometrik kimlik doğrulamayı destekleyecek.

    Mobil sürümde hali hazırda kullanılabilen özellik, masaüstünde de aynı çalışacak. Web tarayıcı, oturum açma bilgilerini göstermeden önce kullanıcının parmak izi veya yüz tanıma ile kimlik doğrulama adımını geçmesini isteyecek.

    google chrome şifre yöneticisi içe aktarma Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome şifre yöneticisine getirilen kimlik doğrulama seçeneğinin "yakında" masaüstüne geleceğini söylüyor. Chrome'un parola yöneticisinde saklanan şifrelerin yanına notlar eklenebilecek ve parola yönetim uygulamalarından şifreler içe aktarılabilecek.

    Google, 1Password gibi popüler parola yönetimi uygulamalarıyla rekabet etmek için geçiş anahtarı gibi yeni özelliklerle kullanıcıları kendisine çekmeye çalışıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 19 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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