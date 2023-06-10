Tam Boyutta Gör Google Chrome'un parola yöneticisi için yeni güvenlik özellikleri duyuruldu. Chrome parola yöneticisi, PC ve Mac'lerde biyometrik kimlik doğrulamayı destekleyecek.

Google Chrome'da ciddi açık: Tarayıcınızı acilen güncelleyin! 3 gün önce eklendi

Mobil sürümde hali hazırda kullanılabilen özellik, masaüstünde de aynı çalışacak. Web tarayıcı, oturum açma bilgilerini göstermeden önce kullanıcının parmak izi veya yüz tanıma ile kimlik doğrulama adımını geçmesini isteyecek.

Tam Boyutta Gör Google, Chrome şifre yöneticisine getirilen kimlik doğrulama seçeneğinin "yakında" masaüstüne geleceğini söylüyor. Chrome'un parola yöneticisinde saklanan şifrelerin yanına notlar eklenebilecek ve parola yönetim uygulamalarından şifreler içe aktarılabilecek.

Google, 1Password gibi popüler parola yönetimi uygulamalarıyla rekabet etmek için geçiş anahtarı gibi yeni özelliklerle kullanıcıları kendisine çekmeye çalışıyor.

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Google Chrome'un şifre yöneticisi artık daha güvenli