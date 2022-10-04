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    Edifier premium bir kitaplık hoparlörü duyurdu

    Edifier S1000W adındaki kitaplık hoparlörü üst seviye ses sunmasının yanı sıra kablosuz bağlantı seçenekleri ve Apple AirPlay 2 uyumu gibi özellikler ile geliyor. 
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    Edifier S1000W Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde daha çok kablosuz kulaklıkları ile tanıdığımız Edifier markası bu kez üst seviyeye yönelik masaüstü bir hoparlör ürünü ile geliyor. Edifier S1000W kitaplık hoparlörü farklı yeteneklere sahip.

    Edifier S1000W özellikleri ve fiyatı

    Edifier S1000W kitaplık hoparlörü alüminyum bass sürücüler ve titanyum dome tweeter ile yüksek çözünürlükte ses sunuyor. Dome tweeter tercihi etkileyici bir ses dağılımı ve daha yüksek hassasiyet sağlamış.

    Toplamda 120W ses gücüne ulaşan hoparlör 45-40000 Hz frekans tepkisinde 25 desibel maksimum seviye elde edebiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 üzerinden kablosuz olarak bağlanabilen hoparlör OPT, COX ve AUX bağlantı seçeneklerine sahip.

    Apple AirPlay 2 ve TIDAL Connect uyumlu olan hoparlör akıllı özelliklere sahip değil. Üçüncü taraf  uygulama ile Alexa desteği de sağlanabiliyor. Edifier S1000W kitaplık hoparlörü için 450$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Emirhan1978 9 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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