Edifier premium bir kitaplık hoparlörü duyurdu

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Ülkemizde daha çok kablosuz kulaklıkları ile tanıdığımız Edifier markası bu kez üst seviyeye yönelik masaüstü bir hoparlör ürünü ile geliyor. Edifier S1000W kitaplık hoparlörü farklı yeteneklere sahip.

Edifier S1000W özellikleri ve fiyatı

Edifier S1000W kitaplık hoparlörü alüminyum bass sürücüler ve titanyum dome tweeter ile yüksek çözünürlükte ses sunuyor. Dome tweeter tercihi etkileyici bir ses dağılımı ve daha yüksek hassasiyet sağlamış.

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Toplamda 120W ses gücüne ulaşan hoparlör 45-40000 Hz frekans tepkisinde 25 desibel maksimum seviye elde edebiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 üzerinden kablosuz olarak bağlanabilen hoparlör OPT, COX ve AUX bağlantı seçeneklerine sahip.

Apple AirPlay 2 ve TIDAL Connect uyumlu olan hoparlör akıllı özelliklere sahip değil. Üçüncü taraf uygulama ile Alexa desteği de sağlanabiliyor. Edifier S1000W kitaplık hoparlörü için 450$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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