Edifier açık kulak tasarımlı yeni kulaklığını duyurdu

Edifier Huazai Zero Clip özellikleri ve fiyatı
Edifier Huazai Zero Clip adıyla tanıtılan yeni kablosuz kulaklık, 12mm titanyum kaplama kompozit sürücüler ile geliyor. Yenilikçi akustik hava odası ile birlikte daha yoğun ve zengin ses elde ediliyor. DPW yönelimli ses dalgası teknolojisi sayesinde ses sızıntıları engelleniyor ve gizlilik sağlanıyor.
Bluetooth v5.4 ile bağlantı kuran kulaklık kutusu ile 35 saate kadar kullanılabiliyor. Tasarım sayesinde aktif gürültü engellemeye gerek bırakmıyor ve yapay zekâ ile görüşme esnasında arka plan gürültüsü azaltılıyor.
BassTurbo ile düşük frekans sesleri zenginleştiren kulaklık, SwiftAgile Touch ile dış kısımdan kolay bir kontrol sağlıyor. Edifier Huazai Zero Clip kablosuz kulaklık modeli 50$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.