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    Edifier açık kulak tasarımlı yeni kulaklığını duyurdu

    Edifier Huazai Zero Clip açık tasarımlı kablosuz kulaklık modeli kullanıcıya konfor sunmayı amaçlarken aynı zamanda yapay zekâ yardımıyla yüksek ses kalitesi elde ediyor.
    Edifier Huazai Zero Clip Tam Boyutta Gör
    Kulağı tam olarak kapatmayan ve dış seslerin de duyulmasını sağlayan açık kulak tasarımlı kulaklıkların sayısı hızla artıyor. Üreticiler portföyüne mutlaka açık tasarımlı kulaklıklar eklemenin hesaplarını yapıyor.

    Edifier Huazai Zero Clip özellikleri ve fiyatı

    Edifier Huazai Zero Clip adıyla tanıtılan yeni kablosuz kulaklık, 12mm titanyum kaplama kompozit sürücüler ile geliyor. Yenilikçi akustik hava odası ile birlikte daha yoğun ve zengin ses elde ediliyor. DPW yönelimli ses dalgası teknolojisi sayesinde ses sızıntıları engelleniyor ve gizlilik sağlanıyor. 

    Bluetooth v5.4 ile bağlantı kuran kulaklık kutusu ile 35 saate kadar kullanılabiliyor. Tasarım sayesinde aktif gürültü engellemeye gerek bırakmıyor ve yapay zekâ ile görüşme esnasında arka plan gürültüsü azaltılıyor.

    BassTurbo ile düşük frekans sesleri zenginleştiren kulaklık, SwiftAgile Touch ile dış kısımdan kolay bir kontrol sağlıyor. Edifier Huazai Zero Clip kablosuz kulaklık modeli 50$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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