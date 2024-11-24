Edifier açık kulak tasarımlı yeni kulaklığını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Kulağı tam olarak kapatmayan ve dış seslerin de duyulmasını sağlayan açık kulak tasarımlı kulaklıkların sayısı hızla artıyor. Üreticiler portföyüne mutlaka açık tasarımlı kulaklıklar eklemenin hesaplarını yapıyor.

Edifier Huazai Zero Clip özellikleri ve fiyatı

Edifier Huazai Zero Clip adıyla tanıtılan yeni kablosuz kulaklık, 12mm titanyum kaplama kompozit sürücüler ile geliyor. Yenilikçi akustik hava odası ile birlikte daha yoğun ve zengin ses elde ediliyor. DPW yönelimli ses dalgası teknolojisi sayesinde ses sızıntıları engelleniyor ve gizlilik sağlanıyor.

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Bluetooth v5.4 ile bağlantı kuran kulaklık kutusu ile 35 saate kadar kullanılabiliyor. Tasarım sayesinde aktif gürültü engellemeye gerek bırakmıyor ve yapay zekâ ile görüşme esnasında arka plan gürültüsü azaltılıyor.

BassTurbo ile düşük frekans sesleri zenginleştiren kulaklık, SwiftAgile Touch ile dış kısımdan kolay bir kontrol sağlıyor. Edifier Huazai Zero Clip kablosuz kulaklık modeli 50$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.



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Edifier Huazai Zero Clip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı