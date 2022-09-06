Edifier W240TN çift dinamik sürücü ile geliyor

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Kulaklık pazarının önemli isimlerinden Edifier yeni modellerle payını arttırmaya çalışıyor. Edifier W240TN tam kablosuz kulaklık Bluetooth 5.3 bağlantısı ve çift dinamik sürücüler ile geliyor.

Edifier W240TN özellikleri ve fiyatı

Edifier W240TN modeli uygun fiyata üst seviye ses kalitesi sunmayı amaçlıyor. 6mm ve 10mm sürücüler ile daha geniş bir ses alanı oluşturan kulaklık yüksek ses seviyesinde bile detayları ortaya koyabiliyor.

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Aktif gürültü engellemeyi yapay zekâ ile destekleyen kulaklık görüşmelerde de kullanıcıları rahatsız edici seslerden kurtarıyor. IP55 ile terlemelere karşı dayanıklı olan gövde kontroller için dokunmatik yüzey barındırıyor.

Bluetooth 5.3 bağlantısı sayesinde gecikmeleri en aza indiren kulaklık bir Oyun Modu da barındırıyor. Tek şarj ile 8.5 saat kullanılabilirken kutusu ile 17 saat daha kazanıyor. Edifier Connect uygulaması ile de pek çok özelliğe erişmek mümkün. Edifier W240TN için 80$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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Edifier W240TN tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı