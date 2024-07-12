Edifier STAX SPIRIT S10 sektörün ilk düzlem tasarımıyla geliyor

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Ülkemizde de satışta olan Edifier markası bugüne kadar ürettiği en pahalı kulaklıklardan birisini satışa sunuyor. Edifier STAX SPIRIT S10 kulaklık en yeni yonga ve kodeklerle donatılarak ses kalitesini arttırıyor.

Edifier STAX SPIRIT S10 özellikleri ve fiyatı

Edifier STAX SPIRIT S10 tam kablosuz kulaklı modeli 12mm sürücüler ve 10 mikro metre düzlem diyafram ile geliyor. Bu tasarım geniş bir ses aralığına sahipken enerji verimli ve gecikmeyi düşürüyor. Firma bu tasarımın sektörde ilk olduğunu belirtiyor.

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İkinci nesil Qualcomm QCC5181 yongası ile ses kalitesi artıyor ve gürültü engelleme iyileştiriliyor. Hi-Res Gold ses sertifikası yanında LDAC, LHDC 5.0, aptX Adaptive standartlarına destek sunuluyor ve 24bit formatında 96kHz’e kadar frekans elde ediliyor.

3 adet mikrofon Qualcomm aptX ses arama teknolojisini destekliyor. Bluetooth 5.4 ile birden fazla cihaza aynı anda bağlanabilirken oyunlarda 0.089 saniye gecikme sunuyor. Kutusuyla 28 saate kadar kullanılabilen Edifier STAX SPIRIT S10 tam kablosuz kulaklı modeli 349$ fiyat etiketine sahip.

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Edifier STAX SPIRIT S10 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı