Edifier STAX SPIRIT S10 sektörün ilk düzlem tasarımıyla geliyor

Edifier STAX SPIRIT S10 özellikleri ve fiyatı
Edifier STAX SPIRIT S10 tam kablosuz kulaklı modeli 12mm sürücüler ve 10 mikro metre düzlem diyafram ile geliyor. Bu tasarım geniş bir ses aralığına sahipken enerji verimli ve gecikmeyi düşürüyor. Firma bu tasarımın sektörde ilk olduğunu belirtiyor.
İkinci nesil Qualcomm QCC5181 yongası ile ses kalitesi artıyor ve gürültü engelleme iyileştiriliyor. Hi-Res Gold ses sertifikası yanında LDAC, LHDC 5.0, aptX Adaptive standartlarına destek sunuluyor ve 24bit formatında 96kHz’e kadar frekans elde ediliyor.
3 adet mikrofon Qualcomm aptX ses arama teknolojisini destekliyor. Bluetooth 5.4 ile birden fazla cihaza aynı anda bağlanabilirken oyunlarda 0.089 saniye gecikme sunuyor. Kutusuyla 28 saate kadar kullanılabilen Edifier STAX SPIRIT S10 tam kablosuz kulaklı modeli 349$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.