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    Anlık Bildirim

    Edifier STAX SPIRIT S10 sektörün ilk düzlem tasarımıyla geliyor

    Edifier STAX SPIRIT S10 tam kablosuz kulaklı modeli sektörde ilk manyeto elektrik düzlem diyafram tasarımı ile geliyor. Bu bakımdan fiyatı oldukça yüksek tutulmuş. 
    Edifier STAX SPIRIT S10 özellikleri ve fiyatı
    Ülkemizde de satışta olan Edifier markası bugüne kadar ürettiği en pahalı kulaklıklardan birisini satışa sunuyor. Edifier STAX SPIRIT S10 kulaklık en yeni yonga ve kodeklerle donatılarak ses kalitesini arttırıyor.

    Edifier STAX SPIRIT S10 özellikleri ve fiyatı

    Edifier STAX SPIRIT S10 tam kablosuz kulaklı modeli 12mm sürücüler ve 10 mikro metre düzlem diyafram ile geliyor. Bu tasarım geniş bir ses aralığına sahipken enerji verimli ve gecikmeyi düşürüyor. Firma bu tasarımın sektörde ilk olduğunu belirtiyor.

    İkinci nesil Qualcomm QCC5181 yongası ile ses kalitesi artıyor ve gürültü engelleme iyileştiriliyor. Hi-Res Gold ses sertifikası yanında LDAC, LHDC 5.0, aptX Adaptive standartlarına destek sunuluyor ve 24bit formatında 96kHz’e kadar frekans elde ediliyor.

    3 adet mikrofon Qualcomm aptX ses arama teknolojisini destekliyor. Bluetooth 5.4 ile birden fazla cihaza aynı anda bağlanabilirken oyunlarda 0.089 saniye gecikme sunuyor. Kutusuyla 28 saate kadar kullanılabilen Edifier STAX SPIRIT S10 tam kablosuz kulaklı modeli 349$ fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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