Efsane Lada Niva'ya Alman dokunuşu: "50. Yıl Özel" versiyon

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Rusya'daki Volga Otomobil Fabrikası, otomotiv üretimindeki 50. yılını kutluyor. Bu kapsamda, söz konusu fabrikadan çıkan en ünlü araçlardan biri olan Lada Niva, Alman Partisan Motors'un ellerinde şekillenecek oldukça özel bir versiyona kavuşacak.

Türkiye'de de hatırı sayılır bir kitle tarafından sevilen Lada Niva, yıllardır değişmeyen iç ve dış tasarımın yanı sıra özellikle konfor konusunda fazlasıyla eleştiriliyor. Lada Niva'nın özel versiyonunu hazırlayacak Partisan Motors'un özellikle iç mekandaki konfora ve kaliteye odaklanacağı belirtildi. Bunun dışında Niva'nın dış tasarımında da gözle görülür değişiklikler yapılacak.

Bir Rus mühendis tarafından kurulan ve Almanya'da faaliyet gösteren Partisan Motors, Lada Niva'nın bu özel versiyonundan yalnızca 50 adet üretecek. Üretilen "konforlu ve kaliteli" Lada Niva modelleri sadece Almanya'daki belirli bayilerde yer alacak ve 19.900 euro'dan satılacak.

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Partisan Motors, tasarladığı özel versiyon Lada Niva'ya ilişkin şimdilik sadece bir adet çizim paylaştı. Aracın sadece dışını gördüğümüz bu çizimde ön kaputun üzerinde büyük bir hava girişi, şnorkel, vinç ile donatılmış ön tampon, geniş lastiklerle çevrili beş kollu jantlar ve onları örten geniş dodikler dikkat çekiyor.

Lada Niva'daki asıl büyük değişimin yapılacağı iç mekanı henüz göremiyoruz fakat şirket bu alanda konfor odaklı parçalara ve deri döşemeye yer verileceğini belirtiyor. İlerleyen süreçte bu konuda daha fazla detay ve görsel ile karşılaşmamız muhtemel.

Lada Niva'nın Alman dokunuşlu özel versiyonunda motor tarafinda herhangi bir değişim yapılmayacak. Yani 83 beygirlik 1.7 litre atmosferik motor, 5 ileri manuel şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi varlığını sürdürecek.

Makyaj operasyonundan geçirilen 2020 Lada Niva'nın tasarımına aşağıdaki fotoğraf galerisinden göz atabilirsiniz:

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