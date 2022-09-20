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    Ehliyet için 'emniyet kemeri simülasyon eğitimi' şartı geliyor! Peki ne zaman geçerli olacak?

    Önümüzdeki süreçte ehliyet almayı düşünen sürücü adaylarını ilgilendiren bir değişiklik yapıldı. Söz konusu eğitim, sınıf fark etmeksizin tüm adaylara yapılacak. 
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    Ehliyet için 'emniyet kemeri simülasyon eğitimi' şartı geliyor
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    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik bugün resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, sınıf farkı gözetmeksizin tüm ehliyetler için sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.

    Bakanlık tarafından yönetmeliğe eklenen 16/A maddesinde, "Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar." ifadeleri yer alıyor.

    Aynı yönetmeliğe bir de geçici madde eklendi. 29/5/2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanları etkileyen bu madde şöyle:

    "29/5/2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlardan en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunan ve hâlihazırda kamu personeli olarak çalışanlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 31/A maddesinde belirtilen hizmet içi eğitime alınırlar. Hizmet içi eğitimi tamamlayarak EK-15’te yer alan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim Tamamlama Belgesi almaya hak kazananlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev verilebilir."

    Yapılan değişiklik kapsamında, emniyet kemeri simülasyon eğitimi zorunluluğu getiren 16/A maddesinin yayımı tarihinden iki yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor.

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    %100 elektrikli Peugeot E-308

    M
    makine26 15 saat önce

    lexus çakması

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