2023 Ford Transit Custom ailesi tanıtıldı: Dizel, PHEV ve %100 elektrikli versiyonlar

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Ford, 2023'ün ikinci yarısından itibaren Gölcük'te üretilecek elektrikli E-Transit Custom'ın ardından içten yanmalı motora sahip versiyonları da tanıttı. Yeni nesil Ford Transit Custom ailesi, EcoBlue dizel, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve %100 elektrikli versiyonların yanı sıra farklı gövde tipleriyle tüketiciye birçok seçenek vadediyor.

Tahmin edileceği üzere yeni Transit Custom, elektrikli versiyonla tasarım olarak büyük benzerlik gösteriyor. Farklı olarak ön bölümdeki sekizgen panjur tamamen siyah ve yatay çizgilere sahip. Ayrıca tampon kenarlarında gerçek dikey hava girişleri bulunuyor. PHEV versiyonda şarj girişi elektrikli versiyonla aynı yere, ön tamponun kenarına konumlandırılmış.

Yeni nesil Ford Transit Custom, donanım seviyesi olarak Base, Trend, Limited, Active, Trail ve Sport olmak üzere altı farklı seçeneğe sahip olacak. Tüm versiyonların detaylı fotoğrafları yok ancak hepsinin sıralandığı bir görselde giriş seviyesinde siyah plastik tamponların ve çelik jantların yer aldığını görebiliyoruz. Bunun dışında Sport versiyonu daha sportif tamponu, siyah çıkartmaları ve marşpiyel eklentileri; Trail versiyonu ise alüminyum stili gri koruma plakaları, plastik dodikleri ve tavan rayları ile dikkat çekiyor.

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Tamamen yeni bir platform üzerine yükselen Transit Custom, panelvan, camlı van ve kombi gibi versiyonlarıın yanı sıra iki farklı uzunluk ve iki farklı yükseklik seçeneği sunacak.

Yeni Transit Custom'ın üst paketlerinde 13 inç dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilen SYNC 4 multimedya sistemine yer veriliyor. Bu ekranın altında da döner ses düğmesi ve ikaz lambasının yanı sıra dokunmaya duyarlı düğmelere yer verilmiş. İsteğe bağlı sunulan Mobil Ofispaketinde ise eğilebilir bir direksiyon göze çarpıyor. Böylece tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için ergonomik bir stant oluşturuluyor.

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Saf içten yanmalı motorlu versiyonlar EcoBlue dizel motorun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor. Söz konusu motor 110 PS, 136 PS, 150 PS ve 170 PS olmak üzere farklı güç çıkışlarına sahip. Mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile kombine edilebilen 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilen bu araçlar yeni 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş özelliğiyle de satın alınabiliyor. Ford, dört tekerlekten çekişli modelin maksimum çekme kapasitesinin 2500 kg olduğunu belirtiyor.

PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip Transit Custom ise 2.5 litre benzinli motor, bir elektromotor ve batarya paketini bir araya getiriyor. Gücü henüz açıklanmayan sistemde 11.8 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya ile 57 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuluyor. Ayrıca kullanıcılar bu bataryayı arkadaki güç çıkışları vasıtasıyla çeşitli aletlere güç vermek için de kullanabiliyor.

Daha önce tanıtılan %100 elektrikli E-Transit Custom ise 160 kW güç ve 415 Nm tork üreten elektrik motoru ve 74 kWsa batarya paketi ile WLTP'ye göre 380 kilometreye varan sürüş menzili vadediyor. Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek olan Transit Custom 2023'ün ortalarında bantlardan inecek.

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2023 Ford Transit Custom tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri