Ek MTV kararı Meclisten geçti: Ek MTV taksitleri ne zaman ödenecek?

Tam Boyutta Gör Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının yanı sıra bazı vergi düzenlemelerini de öngören kanun teklifinin ilk 7 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu maddeler arasında, tartışmalara neden olan ek MTV ödemesi de var.

Kabul edilen maddelere göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak. Mevcut taşıtların yanı sıra 31 Aralık 2023'e kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar da ek MTV kapsamında olacak.

Ek MTV, 2023 yılı için belirlenen MTV tutarı kadar olacak. Bir başka deyişle, taşıt sahibi, bu yıl ödemesi gereken miktarın iki katı kadar MTV ödeyecek. Ek MTV, iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. İlk taksit, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

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Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek; ikinci taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

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Ek MTV kararı Meclisten geçti: 2023 ek MTV ne zaman ödenecek?