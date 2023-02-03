Ekonomi Google’ı da vurdu: Reklam gelirleri ve kârlılık düştü

Google’ın ana gelir kaynağı reklamlar bir önceki yıla göre yüzde 3,5 oranında düştü. Ancak Play Store ve donanım gelirleri ise ilginç bir şekilde yüzde sekizlik bir büyüme elde etti. Aynı şekilde Google Cloud'da da yüzde 32’lik bir büyüme sağlandı. Google’ın üst şirketi Alphabet, ilgili dönemde gelirlerini yüzde 1 artırarak 76 milyar dolar gelir elde etti. Ancak kârlılık ise bir önceki yıl 20,6 milyar dolardan 13,6 milyar dolara düştü. Buradaki kâr kaybı, dört çeyrek içindeki en kesik olanıydı.
2023 yılının Google için nasıl geçeceği biraz şüpheli. Firma, bu yılki toplam sermaye harcamalarının geçen yılla uyumlu olacağını söylüyor. Artık yapay zeka alanına da daha fazla yoğunlaşacak olan şirket için her halükarda reklam gelirleri en büyük kazanç kapısı olacak.
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?