Ekonomi Google’ı da vurdu: Reklam gelirleri ve kârlılık düştü

Tam Boyutta Gör İçinde bulunulan küresel ekonomik durum sadece vatandaşları değil devasa şirketleri de etkiliyor zira içinde bulunulan piyasa duygusal bir varlık değil. Bununla birlikte pandemi döneminin geride kalması ve taleplerin buna bağlı daha da düşmesi teknoloji şirketlerinin kazandığı paranın bir kısmını götürüyor. Google ve çatı şirketi Alphabet de bundan muaf değil.

Google'ın kârlılığı düştü

Tam Boyutta Gör 2022 yılının son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirket yıldan yıla oranla gelirlerini güç bela artırmayı başarırken kârlılık konusunda ise ciddi düşüşler yaşadı. Kârlılık düşü sadece son çeyrekte değil, yılın tamamında genel bir düşüş yaşadı.

Rekabet Kurumu, Google'a soruşturma başlattı 1 gün önce eklendi

Google’ın ana gelir kaynağı reklamlar bir önceki yıla göre yüzde 3,5 oranında düştü. Ancak Play Store ve donanım gelirleri ise ilginç bir şekilde yüzde sekizlik bir büyüme elde etti. Aynı şekilde Google Cloud'da da yüzde 32’lik bir büyüme sağlandı. Google’ın üst şirketi Alphabet, ilgili dönemde gelirlerini yüzde 1 artırarak 76 milyar dolar gelir elde etti. Ancak kârlılık ise bir önceki yıl 20,6 milyar dolardan 13,6 milyar dolara düştü. Buradaki kâr kaybı, dört çeyrek içindeki en kesik olanıydı.

Tam Boyutta Gör Dördüncü çeyrek sonuçlarından uzaklaşıp yılın tamamına baktığımızda ise Alphabet’in gelirlerini 2021’e oranla yüzde 10 artırdığını ve 282,8 milyar dolar kazandığını görüyoruz. Ancak buradaki gelir büyümesi kârlılık tarafına yansımadı. Şirket 2021 yılında 76 milyar dolar net kâr elde ederken bu sayı 2022’de 60 milyar dolara geriledi.

2023 yılının Google için nasıl geçeceği biraz şüpheli. Firma, bu yılki toplam sermaye harcamalarının geçen yılla uyumlu olacağını söylüyor. Artık yapay zeka alanına da daha fazla yoğunlaşacak olan şirket için her halükarda reklam gelirleri en büyük kazanç kapısı olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Ekonomi Google’ı da vurdu: Reklam gelirleri ve kârlılık düştü