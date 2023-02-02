Rekabet Kurumu, Google'a soruşturma başlattı

Kuruldan yapılan duyuruda Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili mevzuatı ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı ifade edildi. Arama motorundaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı ancak arama sayfasındaki hangi özellikler hakkında soruşturma açıldığı belirtilmedi.
Rekabet Kurulu, konu hakkındaki ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12 Ocak tarihli müzakere etti. Bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdiğini bildirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?