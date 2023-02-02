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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu, Google'a soruşturma başlattı

    Rekabet Kurumu, arama motoru sektöründeki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Google'a soruşturma başlattı.                                              
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    Rekabet Kurumu, Google'a soruşturma başlattı Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, Google'a arama motoru sektöründeki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma açtı. 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti yapılacak.

    Kuruldan yapılan duyuruda Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili mevzuatı ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı ifade edildi. Arama motorundaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı ancak arama sayfasındaki hangi özellikler hakkında soruşturma açıldığı belirtilmedi. 

    Rekabet Kurulu, konu hakkındaki ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12 Ocak tarihli müzakere etti. Bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdiğini bildirdi.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 17 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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