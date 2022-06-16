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2021'in başında Tesla, nakit parasının yaklaşık 1,5 milyar dolarını Bitcoin'e yatırdı ve hatta bu kripto para birimini yeni elektrikli araçlar için bir ödeme aracı olarak kabul etmeye başladı. Ancak daha sonra bazı nedenlerden ötürü bu kararından vazgeçti. O zamandan beri, şirketin kripto para varlıkları 500 milyon dolardan fazla değer kaybetmiş durumda, ancak bu en büyük elektrikli araç üreticisi için bir felaket olmayacak.

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Bu yılın başlarında Tesla, yatırım portföyündeki Bitcoin değerini, satın alma sırasındaki döviz kuru üzerinden 2 milyar dolara çıkardı. Bağımsız kaynaklara göre şu anda Tesla'nın tüm kripto para varlıklarının değeri 905 milyon dolardan fazla değil. Yani en minimal tahminlere göre şirket bu yatırımlardan yaklaşık 600 milyon dolar kaybetti.

Tesla'nın finansal durumunu etkilemeyecek

Öte yandan Bitcoin'in değer kaybetmesinin otomobil üreticisinin finansal durumu üzerinde kritik bir etkisi olması pek olası görünmüyor. Şirketin başkanı Elon Musk, kişisel fonlarının bir kısmını kripto para birimlerine yatırıyor, ancak bunun uzun vadeli bir yatırım olduğunu düşünerek öngörülebilir gelecekte bu varlıklardan ayrılmayacak.

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Ayrıca Tesla'nın, bu kripto para biriminin çıkarılmasının çevreye daha az zararlı hale gelmesinin ardından, Bitcoin ile elektrikli araç satın alınması için ödeme kabul etmeye devam etmeyi planladığı da belirtiliyor.

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Tesla, Bitcoin'e yaptığı yatırımdan 600 milyon dolar zarar etti