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    Ekrana gömülü parmak izi sensörü pazarı 2019'da 8 kat büyüdü

    Araştırma şirketi Omdia, 2019 yılında küresel ekrana gömülü parmak izi sensörü pazarının 8 kat büyüme gösterdiğini açıkladı. Bu sensöre sahip 70'den fazla akıllı modeli telefon mevcut.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Ekrana gömülü parmak izi sensörü pazarı 2019'da 8 kat büyüdü
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    Teknoloji pazarı araştırma firması Omdia'nın verilerine göre, küresel ekran içi parmak izi sensörü FoD (Fiber Optical Doppler Sensor) sevkiyatı 2019'da yaklaşık sekiz kat büyüdü.

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    2019 yılında FoD sensör sevkiyatları, 2018'deki 29.5 milyondan, yüzde 674 artışla 228.3 milyon olarak gerçekleşti. 2020'de ise bu sayının 400 milyondan fazla olması bekleniyor. Zira akıllı telefon markalarının çoğu, kapasitif parmak izi yongalarının yerini almak için geliştirilen bir biyometrik teknoloji olan ekran içi parmak izi tarayıcılarını benimsemiş durumda. Omdia'ya göre 2019'da FoD entegrasyonuna sahip 70'den fazla akıllı telefon var.

    Ekrana gömülü parmak izi sensörü pazarı 2019'da 8 kat büyüdü
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    Akıllı telefon üreticileri FoD'u benimsedi

    Optik görüntüleme CIS çözümleri, FoD pazarının yüzde 79'luk bir sevkiyat payını oluştururken, ultrasonik teknoloji 2019'da pazarın yüzde 21'ini ele geçirdi. Omdia'nın dokunmatik ve kullanıcı arayüzü direktörü Calvin Hsieh'in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

    "FoD sensörleri akıllı telefonlar için kritik bir biyometrik tanımlama teknolojisi haline geldi. Bugünün akıllı telefon ekranları her zamankinden daha uzun ve cihazların ön taraflarını tamamen kaplıyor. Bu da yüzeyde kapasitif parmak izi sensörü çiplerini yerleştirmek için yer bırakmıyor. FoD sensörleri, ekranın altında gizlendikleri için bu sorunu yaratmıyorlar ve bu durum da büyük talep artışı yaratıyor."



    https://www.digitimes.com/news/a20200514PR200.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    intel7mix (İbrahim Ak) 2 dk.
    keşke birde iyi okuma yapabilseler
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    onboardx 1 gün
    Hicbiri de doğru düzgün çalışmıyor.Face id çok pratik.
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    smart1978 (X Y) 1 gün
    Bence Lidar sensoru damgayi vuracak ... Cok kullanisli ve faydali da.
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    damn2u (Sercan ) 1 gün
    Ekranın herhangi bir yerinden okusa ve diğer parmak izleri gibi seri çalışsa tamam ama bu şekilde ben hiç beğenmedim, zorunlu olmasam kullanmam bile. Power tuşuna entegre edilmesi benim açımdan en verimli olanı.
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    drjacob (... ) 1 gün
    parmak izi teknolojisi eski bence en iyisi sadece yüz tanıma olmalı
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