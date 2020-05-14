Ekrana gömülü parmak izi sensörü pazarı 2019'da 8 kat büyüdü

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Teknoloji pazarı araştırma firması Omdia'nın verilerine göre, küresel ekran içi parmak izi sensörü FoD (Fiber Optical Doppler Sensor) sevkiyatı 2019'da yaklaşık sekiz kat büyüdü.

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2019 yılında FoD sensör sevkiyatları, 2018'deki 29.5 milyondan, yüzde 674 artışla 228.3 milyon olarak gerçekleşti. 2020'de ise bu sayının 400 milyondan fazla olması bekleniyor. Zira akıllı telefon markalarının çoğu, kapasitif parmak izi yongalarının yerini almak için geliştirilen bir biyometrik teknoloji olan ekran içi parmak izi tarayıcılarını benimsemiş durumda. Omdia'ya göre 2019'da FoD entegrasyonuna sahip 70'den fazla akıllı telefon var.

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Akıllı telefon üreticileri FoD'u benimsedi

Optik görüntüleme CIS çözümleri, FoD pazarının yüzde 79'luk bir sevkiyat payını oluştururken, ultrasonik teknoloji 2019'da pazarın yüzde 21'ini ele geçirdi. Omdia'nın dokunmatik ve kullanıcı arayüzü direktörü Calvin Hsieh'in konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

"FoD sensörleri akıllı telefonlar için kritik bir biyometrik tanımlama teknolojisi haline geldi. Bugünün akıllı telefon ekranları her zamankinden daha uzun ve cihazların ön taraflarını tamamen kaplıyor. Bu da yüzeyde kapasitif parmak izi sensörü çiplerini yerleştirmek için yer bırakmıyor. FoD sensörleri, ekranın altında gizlendikleri için bu sorunu yaratmıyorlar ve bu durum da büyük talep artışı yaratıyor."

https://www.digitimes.com/news/a20200514PR200.html

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