CES 2023'ün en tuhaf ürünü: Akıllı saat ama ekranı yok

NoWatch, birkaç yıldır piyasada olan, başarılı bir kitle fonlama kampanyasının ardından CES 2023 fuarının sürdüğü bugünlerde satışa çıkarılan ekransız akıllı saat modeli. Bir saatin form faktörüne sahip olmasına rağmen ekranı yok ve dikkatinizi önemli olan şeylerden uzaklaştırmayacak şekilde tasarlanmış. Bu nedenle şirket, giyilebilir cihazını “awareable” olarak adlandırıyor.
Ekran yerine değiştirilebilir değerli taşların kullanıldığı saat, kalp atış hızı, cilt sağlığı, SpO2 ve stres belirtilerini arayan elektrodermal aktivite sensörü dahil bir dizi biyosensöre sahip. Philips sensör teknolojisini kullanarak ne kadar stresli bir gün geçirdiğinizi tahmin ediyor ve bu duyguları yönetmenize yardımcı oluyor. Ayrıca enerji harcamasına odaklanarak aktiviteyi de takip ediyor. Ekran olmadığından doğal olarak tüm sağlık istatistiklerine uygulama üzerinden erişiliyor.
Bir akıllı saatle aynı fiziksel boyutlara sahip olan ürünün fiyatı seçilen taşa göre farklılık göstermekle birlikte 363 eurodan başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..