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    CES 2023'ün en tuhaf ürünü: Akıllı saat ama ekranı yok

    Ekranı olmayan akıllı saat modeli NoWatch, CES 2023'te resmi çıkışını gerçekleştirdi ve satışa sunuldu. Ekransız sağlığa odaklanan saat, özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    nowatch ces 2023 Tam Boyutta Gör
    Çoğu akıllı saat hemen hemen aynı görünümde; Yuvarlak veya kare ekran, birkaç düğme ve bir grup sensör. CES 2023’te satışa çıkan NoWatch, bir akıllı saatin özelliklerine sahip ancak ekranı yok.

    NoWatch, birkaç yıldır piyasada olan, başarılı bir kitle fonlama kampanyasının ardından CES 2023 fuarının sürdüğü bugünlerde satışa çıkarılan ekransız akıllı saat modeli. Bir saatin form faktörüne sahip olmasına rağmen ekranı yok ve dikkatinizi önemli olan şeylerden uzaklaştırmayacak şekilde tasarlanmış. Bu nedenle şirket, giyilebilir cihazını “awareable” olarak adlandırıyor.

    Ekran yerine değiştirilebilir değerli taşların kullanıldığı saat, kalp atış hızı, cilt sağlığı, SpO2 ve stres belirtilerini arayan elektrodermal aktivite sensörü dahil bir dizi biyosensöre sahip. Philips sensör teknolojisini kullanarak ne kadar stresli bir gün geçirdiğinizi tahmin ediyor ve bu duyguları yönetmenize yardımcı oluyor. Ayrıca enerji harcamasına odaklanarak aktiviteyi de takip ediyor. Ekran olmadığından doğal olarak tüm sağlık istatistiklerine uygulama üzerinden erişiliyor.

    Bir akıllı saatle aynı fiziksel boyutlara sahip olan ürünün fiyatı seçilen taşa göre farklılık göstermekle birlikte 363 eurodan başlıyor.

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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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